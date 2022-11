No clima da Copa: 7 filmes sobre futebol que você precisa assistir

Com a Copa do Mundo do Qatar a todo vapor, pessoas do mundo inteiro só conseguem pensar em futebol! Por isso, não existe época melhor para assistir filmes sobre o esporte. Existem diversas produções que todo fã de futebol precisa ver – entre histórias de luta, superação, resiliência, vitória e derrota.

A Copa do Mundo de 2022, como citamos acima, é realizada no Qatar. Essa é a primeira edição do evento a ocorrer em um país do Oriente Médio.

Continua depois da publicidade

O torneio começou em 20 de novembro, e a final vai ao ar em 18 de dezembro. Com um custo estimado de 220 bilhões de dólares, essa também é a Copa do Mundo mais cara da história.

No clima da Copa do Mundo, listamos abaixo 7 filmes sobre futebol que você precisa assistir; confira.

Driblando o Destino

Driblando o Destino é, definitivamente, um dos filmes sobre futebol mais famosos de todos os tempos. Lançado em 2002, o longa acompanha a história de Jesminder (Parminder Nagra), uma jovem britânica, descendente de indianos, que sonha em seguir os passos do ídolo David Beckham.

O maior objetivo da protagonista é se tornar uma jogadora profissional de futebol. No entanto, para realizar seu desejo, Jes precisa lidar com as expectativas de sua família, que deseja que ela siga os tradicionais costumes hindus. É aí que Jes precisa escolher entre a tradição e seu maior sonho.

Duelo de Campeões

Duelo de Campeões chegou aos cinemas em 2005, com Gerard Butler (O Fantasma da Ópera), Wes Bentley (Jogos Vorazes) e Patrick Stewart (X-Men) no elenco. A história começa em 1950, na pequena cidade de St. Louis. O filme acompanha a jornada de um grupo de rapazes que faz de tudo para visitar o Brasil e curtir a Copa do Mundo.

O futebol, vale lembrar, não é muito popular nos Estados Unidos. Por isso, os personagens lutam para convencer suas famílias do potencial do esporte. Duelo de Campeões é levemente baseado em uma história real. A trama culmina em uma emblemática partida entre os protagonistas e um talentoso time inglês.

Hooligans

O filme britânico Hooligans (Green Street no título original) aborda um dos aspectos mais polêmicos do futebol: o hooliganismo. Essa expressão, para quem não conhece, refere-se ao comportamento destrutivo e desregrado das torcidas organizadas, principalmente na Inglaterra.

Protagonizado por Elijah Wood (O Senhor dos Anéis), Hooligans acompanha a história de Matt Bruckner, um jovem desajustado que, ao se aproximar do cunhado Peter, é introduzido ao submundo dos hooligans no futebol inglês – onde cria grandes amizades e se envolve em terríveis atos de violência.

Pelé Eterno

Lançado em 2004, o documentário brasileiro Pelé Eterno aborda a trajetória de Edson Arantes do Nascimento – o Pelé. Dirigido pelo cineasta Aníbal Massaini Neto, o filme conta a história de Pelé desde a infância na cidade mineira de Três Corações ao sucesso do atleta nas Copas do Mundo.

A jornada do “Rei do Futebol” é narrada por depoimentos de ex-jogadores, colegas, amigos, celebridades e jornalistas esportivos. Em Pelé Eterno, você pode conferir os gols mais impressionantes do Rei, suas principais jogadas e os eventos mais importantes de sua carreira.

Fuga Para a Vitória

Fuga Para a Vitória chegou aos cinemas em 1981, com direção de John Huston (Os Vivos e os Mortos) e Sylvester Stallone (Rambo) no papel principal. Essa inusitada aventura futebolística também conta com Michael Caine (O Cavaleiro das Trevas) e o próprio Pelé no elenco.

Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, Fuga Para a Vitória conta a história de um grupo de prisioneiros de guerra que aceitam enfrentar os alemães em uma partida de futebol. Enquanto os nazistas fazem de tudo para vencer o jogo, os presos bolam um arriscado plano de fuga.

O Casamento de Romeu e Julieta

O filme O Casamento de Romeu e Julieta não é exatamente sobre futebol – mas aborda o efeito do esporte nas famílias brasileiras. Lançado em 2005, com direção de Bruno Barreto (Dona Flor e Seus Dois Maridos), o filme tem Luana Piovani (A Mulher Invisível) e Marco Ricca (Paraíso Tropical) nos papéis principais.

Em O Casamento de Romeu e Julieta, os protagonistas titulares vivem uma intensa história de amor. No entanto, para conseguir casar, Romeu e Julieta precisam superar a resistência das famílias. A família de Julieta é palmeirense roxa, e os parentes de Romeu, são notórios corintianos.

Gol! O Sonho Impossível

O filme Gol! O Sonho Impossível (também encontrado somente com o título Gol!) chegou aos cinemas em 2005 – um ótimo ano para os fãs de futebol. O longa acompanha a história de Santiago, um jovem talentoso que sonha em se tornar jogador profissional de futebol.

Porém, vivendo em Barrios, uma vizinhança latina a leste de Los Angeles, o sonho de Santiago é quase impossível. Tudo muda quando uma série de eventos imprevisíveis faz Santiago assinar um contrato com o Newcastle United, um time britânico que joga na 1ª Divisão do Campeonato Inglês.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.