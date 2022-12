Noah Centineo e os maiores galãs da Netflix

Atualmente, Noah Centineo faz o maior sucesso na Netflix como Owen Hendricks, o charmoso protagonista da série Recruta. Mais conhecido como o Peter Kavinsky da franquia Para Todos os Garotos que Já Amei, o astro é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores galãs da Netflix – mas está longe de ser o único.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse da produção.

Além de Noah Centineo no papel principal, o elenco de Recruta conta também com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Em meio ao sucesso de Recruta, listamos abaixo os 7 maiores galãs da Netflix, incluindo Noah Centineo; confira.

Noah Centineo

Noah Centineo é, definitivamente, o principal galã da Netflix. O ator conquistou fãs no mundo inteiro – e deixou muita gente sem ar – com sua atuação na franquia Para Todos os Garotos que Já Amei, na qual interpreta o charmoso Peter Kavinsky.

O ator também está em outros sucessos românticos da Netflix, como os filmes O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser. Mais recentemente, Noah Centineo decidiu trocar os filmes de romance por produções de ação, como o longa Adão Negro e a série Recruta.

Jordan Fisher

O ator americano Jordan Fisher contracena com Noah Centineo na franquia Para Todos os Garotos que Já Amei. Na saga romântica, o astro vive John Ambrose, o outro crush da protagonista Lara Jean.

E não é só isso: Jordan Fisher dá um show de charme (e habilidades musicais) no filme Dançarina Imperfeita, além de emprestar sua inconfundível voz ao Falcão do Mar na animação She-Ra e as Princesas do Poder, também disponível na Netflix.

Adam Demos

O australiano Adam Demos é famoso por mostrar toda a extensão do seu “talento” na série erótica Sex/Life – que conta com uma das cenas de nu frontal mais comentadas da história da Netflix. Sabe-se que o astro não usou próteses para gravar essa sequência de tirar o fôlego.

Adam Demos também atua, de maneira bem mais “recatada” em duas das comédias românticas mais populares da Netflix. Em Combinação Perfeita, o ator vive o charmoso e rústico Max Vaughn, e no filme Amor em Obras, interpreta o divertido Jake Taylor.

Michele Morrone

Falando em produções eróticas, Michele Morrone é o protagonista da franquia 365 Dias. Essa saga (quase) pornográfica conquistou inúmeros fãs na Netflix mesmo sendo detonada pela crítica especializada – com 0% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Foi a performance do italiano Michele Morrone como o mafioso Don Massimo Torricelli que fez muitos assinantes da Netflix voltarem as atenções para 365 Dias. Além de viver um dos personagens mais quentes do streaming, Morrone é conhecido por sua carreira musical.

Darren Barnet

Darren Barnet, atualmente, é mais conhecido por interpretar o bonitão Paxton Hall-Yoshida na série Eu Nunca. Nessa produção teen, o personagem rouba o coração da protagonista Devi, e também se envolve em um interessante triângulo amoroso.

Fora de Eu Nunca, Barnet também é famoso por sua performance como o galã Tag Abbott na comédia romântica Um Match Surpresa, na qual contracena com Nina Dobrev (The Vampire Diaries). Outros projetos do ator incluem as séries This Is Us e S.W.A.T.

Regé-Jean Page

Mesmo com apenas um projeto na Netflix, Regé-Jean Page marcou época como um dos maiores galãs da plataforma. Esse carismático e charmoso ator britânico ficou conhecido no mundo inteiro como Simon Basset, o Duque de Hastings, na 1ª temporada de Bridgerton.

O ator protagonizou algumas das cenas mais quentes do romance histórico, dividindo a tela como Phoebe Dynevor (Younger). O sucesso do Duque foi tão grande, que a Netflix convidou Regé-Jean Page para retornar no segundo ano. O ator, no entanto, recusou a proposta.

Hunter Doohan e Percy Hynes White

No final de 2022, a série Wandinha dominou a Netflix, tornando-se uma das produções mais assistidas da plataforma. Na trama, a protagonista titular, interpretada por Jenna Ortega (Pânico), não lida com a atenção de apenas um galã, mas de dois pretendentes: Tyler e Xavier.

Tyler, o barista da cafeteria de Jericho, é interpretado por Hunter Doohan, de séries como Westworld e Dilema (que inclusive está na Netflix). Já Xavier, o talentoso e torturado artista da Escola Nunca Mais, é vivido por Percy Hynes White, de The Gifted.

Recruta, com Noah Centineo, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.