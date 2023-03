O Agente Noturno: Dicas da grande reviravolta que você não percebeu

Ousada, eletrizante e cheia de surpresas, a série O Agente Noturno se tornou um grande sucesso na Netflix. A 1ª temporada termina com uma reviravolta de tirar o fôlego: a traição de Diane Farr (a personagem de Hong Chau). Muitos fãs não perceberam, mas o thriller de espionagem oferece várias dicas sobre essa chocante revelação.

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Liderado por Gabriel Basso (Era Uma Vez um Sonho), o elenco de O Agente Noturno conta também com Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Hong Chau (A Baleia) e D.B. Woodside (Lucifer).

Mostramos abaixo 6 grandes dicas sobre o plot twist de O Agente Noturno que a maioria dos espectadores não percebeu! (via ScreenRant)

Diane não tem motivos para confiar em Peter

A contratação de Peter Sutherland por Diane Carr é a primeira pista das verdadeiras lealdades da personagem. Afinal de contas, a Chefe de Gabinete do presidente não tinha motivo algum para oferecer o cargo de agente do FBI para o protagonista.

O pai de Peter, vale lembrar, havia vazado informações secretas da organização, e por isso, já era considerado um grande traidor. E além disso, devido ao ataque ao metrô de Boston, o fato de Diane confiar em Peter não faz o menor sentido.

Na verdade, ela só contrata o protagonista por dois motivos: para garantir sua eterna lealdade, e para nunca revelar o que realmente aconteceu durante o atentado a Boston.

Rose desconfia dos motivos de Diane

Inicialmente, Peter se recusa a enxergar Diane como a verdadeira traidora. Rose, por outro lado, desconfia da Chefe de Gabinete do presidente desde o início.

Farr encontra a desculpa perfeita ao dizer que eles só encontraram o spyware no seu celular após Peter e Rose a acusarem de ter enviado os assassinos para perseguí-los – mas era ela quem estava controlando tudo, já que, em fuga, Peter e Rose não poderiam ter verificado as informações compartilhadas com eles.

Nesse sentido, a personagem poderia ter mandado Wick enviar os assassinos atrás de Rose e Peter, e mesmo após a ligação telefônica, ainda manteria suas verdadeiras intenções em segredo.

Afinal, Diane Farr sabe que Peter acreditaria em tudo que ela falasse, caso ela demonstrasse uma mínima prova de que não estava a par das ações do traidor.

Diane Carr também causou a morte de Lorna

O 4º episódio da 1ª temporada de O Agente Noturno não esclarece como os assassinos descobriram o paradeiro de Lorna, apenas que eles haviam recebido a ligação de Wick e, a partir daí, embarcado na nova missão.

Ao que tudo indica, foi Farr quem contou a Wick onde Lorna estava, após recuperar a confiança de Peter e Rose.

Sem a interferência de Farr, segundo o site ScreenRant, os assassinos nunca teriam descoberto o endereço de Lorna. Se Peter e Rose não tivessem investigado o HD externo dos Campbells e encontrado a casa da personagem, Lorna ainda estaria viva.

Farr deu aos assassinos a localização de Peter e Rose

No 4º episódio da 1ª temporada de O Agente Noturno, Peter continua a oferecer a Diane o benefício da dúvida. A decisão do protagonista de incluí-la na investigação, essencialmente, oferece aos assassinos a localização dele e de Rose.

É por isso que, após Diane descobrir o paradeiro do agente, os assassinos Ellen e Dale conseguem rastreá-lo repetidas vezes.

Tudo sugere que, em algum momento da série, Diane colocou um rastreador no carro de Rose e Peter. Ela utiliza esse rastreador para vigiar os personagens até a chegada do momento perfeito para neutralizá-lo.

Diane também estava por trás da câmera de babá

A performance de Ellen e Dale como novos pais no episódio de estreia de O Agente Noturno mostra o quão perigosa é a dupla de assassinos.

Afinal, apenas para recuperar a bolsa, eles sequestram um bebê e matam o dono da casa. Ellen se surpreende ao perceber que o que eles haviam roubado, na verdade, era uma pelúcia com uma câmera de babá no interior, e no 7º episódio, Farr entrega a mesma câmera para Redfield, o que comprova seu envolvimento no caso.

Considerando que a câmera havia gravado um vídeo incriminador que poderia ter acabado com a carreira de Redfield, a série deixa bem claro que o objetivo de Farr era proteger o governo – mesmo que isso implicasse na contratação de assassinos profissionais.

Como Peter descobre a traição de Diane?

Mesmo sendo seguidos de perto pelos assassinos, Peter e Rose deixam de considerar Farr como a potencial traidora.

Se Farr não tivesse dito a Peter para pedir que seu ‘amigo soldado a deixasse na doca de carregamento’, no 6º episódio de O Agente Noturno, apesar dele nunca ter contado a ela com quem Rose estava, o protagonista nunca teria entendido que era ela quem estava cobrindo os rastros dos traidores.

No final das contas, Farr se estabelece como a grande traidora de O Agente Noturno – e se não fosse pelo descuido no 6º episódio, Peter nunca teria descoberto sua identidade, escapado da Casa Branca e salvo Rose no píer.

Você pode assistir todos os episódios de O Agente Noturno na Netflix.

