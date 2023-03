O Agente Noturno e as melhores séries de suspense da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série O Agente Noturno não demorou a se tornar um grande sucesso na plataforma. Misturando ação, suspense e espionagem, a produção lidera o Top 10 do streaming. Por isso, quem já conferiu todos os episódios da 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Liderado por Gabriel Basso (Era Uma Vez Um Sonho), o elenco de O Agente Noturno conta também com Hong Chau (A Baleia), Luciane Buchanan (Sweet Tooth), Fola Evans-Akingbola (Game of Thrones) e D.B. Woodside.

Mostramos abaixo as melhores séries de suspense, ação e espionagem para assistir após O Agente Noturno na Netflix; confira!

Recruta

Se você curtiu a trama de Agente Oculto, tem tudo para gostar também de Recruta, outra série de espionagem que faz muito sucesso na Netflix. Com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) no papel principal, a produção já foi renovada para uma 2ª temporada.

Recruta acompanha a história de Owen Hendricks, um jovem advogado que, após ser contratado pela CIA, acaba se envolvendo no perigoso mundo da espionagem internacional – principalmente após uma ex-colaboradora ameaçar expor os maiores segredos da agência.

Pine Gap

Produzida na Austrália, Pine Gap é uma das mais interessantes séries de ação, suspense e espionagem na Netflix. Por contar com apenas 1 temporada de 6 episódios, a produção é perfeita para uma maratona de fim de semana, por exemplo.

Na trama de Pine Gap, uma unidade de defesa ultrassecreta formada por uma parceria entre os Estados Unidos e a Austrália trabalha para resolver os problemas que surgem quando espiões trabalham uns com os outros – ou uns contra os outros. Seu elenco é liderado por Parker Sawyers (P-Valley).

O Espião

Inspirada em uma surpreendente história real, a minissérie O Espião estreou na Netflix em 2019. Criada pelo cineasta israelense Gideon Raff (Prisioneiros de Guerra), a produção é ancorada por uma poderosa performance de Sacha Baron Cohen, de filmes como Borat e Os Miseráveis.

O Espião foca na incrível e chocante trajetória real de Eli Cohen, o funcionário de uma loja de departamentos que se vê no centro de uma grande conspiração após ser recrutado pela Mossad (a agência de inteligência de Israel) para uma arriscada missão de espionagem na Síria nos anos 60.

Traição

A série de suspense, ação e espionagem Traição estreou na Netflix em 2022, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Um dos grandes trunfos da série é seu elenco, que além de Charlie Cox (Demolidor) no papel principal, conta com Olga Kurylenko (Viúva Negra) e Oona Chaplin (Game of Thrones).

Em Traição, o futuro brilhante de um agente britânico toma um rumo inesperado depois que um encontro com uma espiã russa o faz questionar todas as suas escolhas. Criada por Matt Charman, a série conta com apenas 1 temporada de 5 episódios na plataforma de streaming.

Kleo

Produzida na Alemanha, a série Kleo ganhou o coração da crítica especializada por sua trama divertida, ousada e cheia de reviravoltas. Marcada por momentos de grande suspense, a série é ambientada em meio ao fim da Guerra Fria, um período marcado por inúmeras mudanças sociais.

A trama de Kleo começa após a queda do Muro de Berlim, quando uma ex-espiã da Alemanha Oriental embarca em uma violenta missão de vingança contra as pessoas que a traíram. O elenco da série é liderado por Jella Haase, contando também com Dimitrij Schaad e Julius Feldmeier.

À Tona

Uma das melhores séries de suspense e espionagem da Netflix, À Tona estreou na plataforma em 2022. Criada por Adam Glass (Supernatural), a produção tem um talentoso elenco liderado por Margarita Levieva, de séries como Lista Negra e The Deuce.

Em À Tona, uma ex-espiã russa que leva uma vida pacata como mãe solo é obrigada a lidar com a rotina em família, suas habilidades únicas de transformação e os planos terríveis de uma inimiga pra lá de traiçoeira. Lydia Fleming (Cold) também está no elenco.

Glória

Finalmente, temos Glória, uma série portuguesa de ação, suspense e espionagem que tem apenas 1 temporada na Netflix, lançada em 2021. Devido às suas várias cenas de sexo e violência, a produção é recomendada somente para maiores de 18 anos na plataforma.

Na trama de Glória, espiões, mentiras e segredos prosperam na cidade de Glória do Ribatejo, em 1968. Nesse complexo cenário, um privilegiado engenheiro da Radio Free Europe serve como uma espécie de agente duplo para todos os lados da Guerra Fria em Portugal.

O Agente Noturno está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.