O Agente Noturno: Onde mais você pode ver o elenco da série

Com uma mistura de ação, suspense e drama, O Agente Noturno se tornou uma das séries mais populares da Netflix. Na liderança do Top 10 da plataforma, o thriller conquistou fãs no mundo inteiro – e nas redes sociais, os espectadores já se perguntam: por que os astros da série são tão familiares?

“Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca”, diz a sinopse oficial de O Agente Noturno na Netflix.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, O Agente Noturno causou uma forte impressão na crítica especializada, com 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo de onde você conhece os integrantes mais importantes do elenco de O Agente Noturno – veja também onde ver os atores e atrizes além da série.

Gabriel Basso – Peter Sutherland

O ator americano Gabriel Basso lidera o elenco de O Agente Noturno, como Peter Sutherland, um agente do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, vigiando um telefone que nunca toca. Tudo muda quando ele se vê envolvido em uma conspiração dos mais altos escalões do poder.

Além de protagonizar O Agente Noturno, Gabriel Basso é mais conhecido por sua performance como J.D. Vance no filme dramático Era Uma Vez um Sonho, disponível na Netflix. Outros projetos do ator incluem as séries The Red Road, The Middle e iCarly.

Luciane Buchanan – Rose Larkin

Em O Agente Noturno, Luciane Buchanan vive Rose Larkin, a CEO de uma influente empresa de tecnologia. Quando assassinos profissionais matam seus parentes, Rose embarca em uma perigosa jornada em busca de respostas – na qual descobre segredos sombrios de família e encontra em Peter um novo protetor.

Nascida na Nova Zelândia, a atriz Luciane Buchanan é famosa por atuar em curtas-metragens novelas da Austrália e em peças de teatro. Na Netflix, a atriz faz uma pequena participação na série Sweet Tooth. Ela também protagoniza a série de comédia Filthy Rich.

Hong Chau – Diane Farr

Uma das integrantes mais famosas do elenco de O Agente Noturno, a atriz americana Hong Chau vive Diane Farr no thriller de espionagem. A personagem é a Chefe de Gabinete do presidente dos Estados Unidos, desempenhando um papel muito importante na jornada de Peter e Rose.

Neste ano, Hong Chau foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua poderosa performance como Liz no drama A Baleia. Ela também está nos filmes O Menu e Artemis Fowl: O Mundo Secreto, além das séries Watchmen, Big Little Lies e Poker Face.

Fola Evans-Akingbola – Chelsea Arrington

A atriz britânica-nigeriana Fola Evans-Akingbola também está no elenco de O Agente Noturno como Chelsea Arrington. A personagem é uma talentosa agente do Serviço Secreto que recebe a complexa missão de proteger a filha do vice-presidente americano.

Mais conhecida por sua performance como Maddie Bishop na série de fantasia e drama Siren, Fola Evans-Akingbola também tem papéis pequenos em Game of Thrones, Black Mirror, Ten Percent e Death in Paradise. A atriz também empresta sua voz ao game Assassin’s Creed: Origins.

D.B. Woodside – Erik Monks

O ator americano D.B. Woodside também está no elenco de O Agente Noturno! Na série de ação, suspense e espionagem, ele interpreta Erik Monks, um agente do FBI que retorna ao trabalho após um longo período de afastamento.

Você, provavelmente, conhece D.B. Woodside como o anjo Amenadiel da série Lucifer. Na TV, o ator também atua em Buffy: A Caça-Vampiros, CSI, 24 Horas, Grey’s Anatomy, Castle, Monk, Parenthood, S.W.A.T., Pearson, Suits e 9-1-1: Lone Star.

Eve Harlow – Ellen

Descrita como “uma assassina profissional violenta e imprevisível”, Ellen é uma das personagens mais misteriosas de O Agente Noturno. Ela também protagoniza algumas das melhores sequências de ação da série da Netflix.

Ellen é interpretada pela atriz canadense-israelense Eve Harlow. Famosa por sua performance como Tess na série da Marvel Agents of SHIELD, a atriz também está em produções como UnReal, Heroes Reborn, NCIS: Los Angeles, Rainha do Sul e Titãs.

Phoenix Raei – Dale

O elenco principal de O Agente Noturno é completado pelo ator australiano Phoenix Raei. Na série da Netflix, Raei interpreta Dale, outro assassino profissional. Além de viver um relacionamento amoroso com Ellen, ele acompanha a matadora em suas missões.

Phoenix Raei ficou famoso entre os assinantes da Netflix ao interpretar o detetive Roshan Amiri na série de mistério Clickbait. Outros projetos do ator incluem as séries Wentworth, Stateless e Romper Stomper. Ele também está no filme Guerra Oculta.

O Agente Noturno está disponível na Netflix.

