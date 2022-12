O Amante de Lady Chatterley e os filmes mais quentes da Netflix

Romântico, erótico e cheio de surpresas, O Amante de Lady Chatterley garantiu enorme sucesso na Netflix. Para maiores, o filme se destaca por suas ótimas cenas de sexo. Por isso, quem já conferiu a trama quer saber: quais são os melhores filmes quentes para assistir após o romance histórico na Netflix?

“Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido”, afirma a sinopse oficial de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por D. H. Lawrence, o longa tem Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connell (Godless) nos papéis principais.

Revelamos abaixo os 7 filmes da Netflix com as melhores cenas de sexo, para você assistir após O Amante de Lady Chatterley; confira.

365 Dias

365 Dias, definitivamente, não é um bom filme. Muito até pelo contrário: a produção polonesa atingiu a vergonhosa marca de 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mas se o seu objetivo é assistir a um filme com ótimas cenas eróticas, o longa é a sugestão perfeita.

A franquia (que conta com 3 filmes na Netflix) é, basicamente, um pornô com história. 365 Dias acompanha a jornada de Laura, uma jovem que, em uma viagem de férias à Itália, é sequestrada por Don Massimo – um violento gângster. Sob a custódia do mafioso, ela tem até 365 dias para se apaixonar por ele.

Através da Minha Janela

Lançado em fevereiro de 2022, o filme espanhol Através da Minha Janela é uma adaptação do romance erótico homônimo, escrito por Ariana Godoy. Em sua estreia original, o filme garantiu ótimos números de audiência na Netflix. A direção é de Marçal Forés.

Em Através da Minha Janela, a paixão da protagonista Raquel pelo vizinho Ares vai além das expectativas depois que ele também começa a sentir algo por ela – apesar da resistência de sua família. Clara Galle (Las Cumbres) e Julio Peña Fernández (Bia) vivem os personagens principais.

Paixão Sufocante

Paixão Sufocante (No Limite, no título original), tem direção de David M. Rosenthal. O thriller erótico mistura suspense e romance em uma história imprevisível, onde nada é o que parece. O filme também se destaca por suas intensas cenas de sexo.

Também conhecido por sua estética arrebatadora, Paixão Sufocante conta a história de um amor profundo e destrutivo que surge entre uma talentosa jovem nadadora e seu instrutor de mergulho livre. Os protagonistas são interpretados por Camille Rowe (Cosmic Dawn) e Sofiane Zermani (Sementes do Mal).

50 Tons de Cinza

50 Tons de Cinza, o primeiro filme de uma das franquias eróticas mais populares de todos os tempos, está disponível na Netflix. O longa tem Dakota Johnson (Persuasão) e Jamie Dornan (Duas Tias Loucas de Férias) nos papéis principais, além de Kim Basinger (A Cidade Proibida) e a cantora Rita Ora no elenco.

Em 50 Tons de Cinza, a protagonista Anastasia Steele é introduzida ao mundo do sadomasoquismo, onde vive uma tórrida e erótica relação com o bilionário Christian Grey. A franquia conta com mais dois filmes: 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade.

Se Organizar Direitinho…

Se você deseja ver cenas de sexo em uma trama mais irreverente e bem humorada, Se Organizar Direitinho… é uma ótima opção. Essa divertida comédia espanhola conta com sequências eróticas para todos os gostos, em uma história cheia de momentos hilários.

Se Organizar Direitinho… acompanha cinco histórias divertidas que se entrelaçam em uma noite repleta de sexo e possibilidades. No final das contas, nada sai como planejado – mas todos conseguem o que querem. O elenco conta com María León (A Casa das Flores), Ana Milán (Paquita Salas) e Álvaro Cervantes (O Tempo que Te Dou).

Amor com Fetiche

O filme sul-coreano Amor com Fetiche é uma boa alternativa para quem curte o característico estilo dos k-dramas – mas deseja ver histórias mais ousadas e adultas. Assim como 50 Tons de Cinza, o longa é ambientado no mundo do sadomasoquismo.

Em Amor com Fetiche (Love and Leashes, no título original), uma grande paixão se transforma em um sofrimento gostoso quando dois colegas de trabalho decidem viver uma relação cheia de joguinhos, dor e prazer. Os ídolos do K-Pop Seohyun (Private Life) e Lee Jun-young (D.P Dog Day) protagonizam a comédia romântica.

Os Segredos de Madame Claude

Finalmente, temos Os Segredos de Madame Claude, um elogiado filme francês que se inspira em eventos reais. Lançado em 2021, o drama é comandado pela cineasta Sylvie Verheyde, em um dos projetos mais aclamados de sua carreira. Karole Rocher, de Polisse, interpreta a protagonista titular.

Ambientado na Paris anos 60, Os Segredos de Madame Claude acompanha a história da personagem-título – uma cafetina de luxo que exerce poder e influência muito além do universo da prostituição. Mas tudo muda com a chegada de uma jovem rica que ameaça destruir tudo que a Madame Claude construiu.

O Amante de Lady Chatterley está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.