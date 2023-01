O Pálido Olho Azul: As maiores diferenças entre o filme e o livro

Sucesso na Netflix, o suspense O Pálido Olho Azul é baseado no livro “The Pale Blue Eye”, lançado por Louis Bayard em 2003. Como de costume, a adaptação cinematográfica modifica aspectos importantes da história original. Sendo assim, quais são as maiores diferenças entre o filme da Netflix e sua contraparte literária?

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

Continua depois da publicidade

Junto com Christian Bale e Harry Melling, o elenco de O Pálido Olho Azul conta também com Gillian Anderson (The Crown), Robert Duvall (Apocalypse Now), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) e Toby Jones (Capitão América: O Primeiro Vingador).

Listamos abaixo as 7 maiores diferenças entre o livro de Louis Bayard e o filme O Pálido Olho Azul; confira!

Poe é bem diferente no livro

Em O Pálido Olho Azul, Harry Melling – o Duda Dursley da franquia Harry Potter – interpreta o jovem Edgar Allan Poe. O personagem é baseado em sua contraparte real, um dos maiores ícones da literatura gótica e das histórias de detetives.

O Poe do livro, no entanto, é bem diferente do personagem de Harry Melling no filme da Netflix. Na trama original, o poeta é uma figura bem mais frágil, tímida e delicada que sua contraparte cinematográfica, que é ousada, excêntrica e confiante.

O relacionamento de Poe e Augustus Landor

O Pálido Olho Azul começa quando Augustus Landor, um talentoso detetive aposentado, é chamado para solucionar uma misteriosa série de assassinatos na Academia West Point. Eventualmente, o personagem constrói uma importante relação com Poe.

No livro, o relacionamento entre os personagens de Christian Bale e Harry Melling é ainda mais profundo. No decorrer das páginas, Landor e Poe desenvolvem uma relação de pai e filho, que ganha contornos dramáticos quando o poeta reencontra seu pai adotivo.

A caracterização de Lea Marquis

Na trama de O Pálido Olho Azul, Lucy Boynton vive Lea Marquis, a bela filha do Dr. Marquis. No filme da Netflix, a personagem é caracterizada como uma jovem gentil, tímida e pacata, que não demora a compartilhar fortes sentimentos com Edgar Allan Poe.

Já na obra de Louis Bayard, Lea é uma personagem bem mais ativa. A jovem é extremamente manipuladora, utilizando sua inegável beleza para roubar o coração de Poe. Além disso, ela tem um envolvimento bem maior nos rituais satânicos de sua família.

A magia da família Marquis

Outra mudança importante entre o livro de Louis Bayard e o filme da Netflix envolve a magia da família Marquis. O filme explica que o Dr. Marquis é descendente do Henri Le Clerc – um infame caçador de bruxas que se voltou ao satanismo na hora da morte.

No livro, os Marquis também são descendentes de Le Clerc, mas o personagem tem uma caracterização bem mais positiva. Como o Dr. Marquis explica, Le Clerc só passou a utilizar as “artes proibidas” para salvar pacientes com os quais a medicina tradicional não fazia efeito.

A morte dos irmãos Marquis

Na adaptação de O Pálido Olho Azul na Netflix, a morte de Lea e Artemus Marquis é bem mais “leve” que o fim dos personagens no livro. No longa, os personagens morrem juntos fora de cena, no incêndio que assola a academia West Point.

Já no livro, após o sacrifício frustrado de Poe, Lea tenta engolir o coração de Fry. Como era de se esperar, a jovem acaba engasgando, morrendo sufocada logo em seguida. Artemus até tenta salvar a irmã, mas com o fracasso, decide cometer suicídio, cortando a própria garganta.

As pistas de Landor

No final de O Pálido Olho Azul, o filme revela que Augustus Landor é o verdadeiro responsável pelos assassinatos. O personagem de Christian Bale viaja à Academia West Point para vingar a morte da filha, que comete suicídio após ser estuprada por alguns cadetes.

Christian Bale recomenda assistir O Pálido Olho Azul mais de uma vez, já que a trama do filme está repleta de pistas sobre o envolvimento do detetive com os crimes. No livro de Louis Bayard, o número de pistas é ainda maior.

O final de O Pálido Olho Azul

Na Netflix, O Pálido Olho Azul termina sem revelar o que acontece com Augustus Landor. Em sua última cena, o personagem aparece naquele mesmo desfiladeiro onde a filha cometeu suicídio. O filme, no entanto, não mostra se o detetive segue os passos da filha.

No final do livro, por sua vez, Landor vive um último momento com Poe. Após ter os crimes revelados, o detetive entrega uma arma ao poeta e diz para ele matá-lo. Porém, Poe se nega, deixando Landor vivo para lidar com as consequências de seus atos.

O Pálido Olho Azul está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.