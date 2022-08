O que atores de Game of Thrones realmente pensam sobre A Casa do Dragão

Elogiada por público e crítica, a série A Casa do Dragão tem tudo para repetir – e até mesmo superar – o enorme sucesso de Game of Thrones. Por isso, muitos fãs se perguntam: o que o elenco da série original está achando do spin-off no HBO Max?

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, escrito por George R.R. Martin.

O elenco da série tem atores como Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Eve Best (Rhaenys Targaryen).

Listamos abaixo tudo que o elenco de Game of Thrones já falou sobre A Casa do Dragão; confira.

Emilia Clarke aconselhou ator de A Casa do Dragão

Ninguém tem mais experiência como Targaryen do que Emilia Clarke – a intérprete da Mãe dos Dragões em Game of Thrones. Por isso, a eterna Daenerys ofereceu um grande conselho para um dos atores mais importantes de A Casa do Dragão.

“Conversei com a Emilia sobre isso há algum tempo. Ela disse algo como ‘você sabe que terá que passar uma hora e meia por dia colocando essa peruca, certo?’”, revelou Matt Smith, o Daemon Targaryen.

Nikolaj Coster-Waldau está animado para a série

Em Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau deu um show de atuação como Jaime Lannister, um dos personagens mais complexos da série. Durante o Festival de Cinema de Cannes, o ator foi perguntado sobre as expectativas para A Casa do Dragão.

“Será surreal assistir à série! Acho que também será um pouco estranho. O elenco é incrível. Espero que eles tenham todo o sucesso do mundo”, comentou o ator após assistir ao primeiro trailer da nova série.

Para Kit Harington, assistir A Casa do Dragão é “doloroso”

Atualmente, Kit Harington integra o elenco do MCU como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro. Antes disso, o ator britânico protagonizou várias temporadas de Game of Thrones como Jon Snow. Em um papo com um site americano, Harington afirmou querer assistir A Casa do Dragão, mas admitiu que será “doloroso” voltar a Westeros.

“É doloroso ver as pessoas com figurinos que lembram os que usamos por todos esses anos, e com a mesma música, estilo e tom… Definitivamente, teremos um nível de crueza nessa experiência”, comentou o intérprete de Jon Snow.

Peter Dinklage tem suas preocupações

Nas primeiras temporadas de Game of Thrones, Peter Dinklage conquistou fãs no mundo inteiro como Tyrion Lannister. Porém, nos últimos episódios, o papel do personagem ficou cada vez menor. Sobre A Casa do Dragão, o ator se disse preocupado com o estilo da nova série.

“Muitas sequências são produzidas somente pelo dinheiro, e padecem em comparação às histórias originais. Mesmo assim, estou animado para assistir A Casa do Dragão, apenas como espectador, sem saber o que acontecerá em seguida”, afirmou o astro.

Maisie Williams deseja tudo de bom para o elenco

Fãs de Game of Thrones sabem que as últimas temporadas da série deixaram um gosto amargo na boca dos espectadores. Por isso, Maisie Williams – a intérprete da inesquecível Arya Stark – espera que o elenco do derivado não seja culpado pelos erros da produção original.

“Todas as preocupações sobre a nossa série são jogadas nesse novo elenco, que não tem nada a ver com o que aconteceu. Quero apoiá-la (a amiga Olivia Cooke, intérprete de Alicent Hightower) como atriz, mas também estou curiosa para assistir à série como uma espectadora comum”, comentou Williams.

Gwendoline Christie está otimista

Em Game of Thrones, Gwendoline Christie interpretou a guerreira Brienne de Tarth. Atualmente, a atriz dá um show como Lucifer Morningstar na série Sandman, exibida pela Netflix. Perguntada sobre A Casa do Dragão, a atriz afirmou estar animada para assistir ao spin-off.

“Para o público, será sensacional assistir a uma série que se parece com uma continuação de Game of Thrones. Afinal, a série original foi muito querida, e ainda é”, opinou Christie.

Richard Madden quer assistir A Casa do Dragão

Na pele de Robb Stark, Richard Madden protagoniza um dos momentos mais emocionantes de Game of Thrones. Logo após a morte de seu personagem, o ator foi escalado como Ikaris em Eternos, no MCU. Recentemente, o astro deu sua opinião sobre A Casa do Dragão.

Perguntado se assistiria ao derivado de Game of Thrones, Madden respondeu: “É claro! Será ainda mais relaxante, já que não estou no elenco”.

A Casa do Dragão exibe os episódios semanalmente no HBO Max.

