O que o elenco de The Walking Dead fará após o fim da série

Após 12 temporadas e 176 episódios, The Walking Dead chegou ao fim. “Rest in Peace”, o último capítulo, foi ao ar em 20 de dezembro. A série marcou época na TV, abrindo o caminho para inúmeras produções do gênero. Com a conclusão de The Walking Dead, os fãs já querem saber: quais são os próximos projetos do elenco?

Os episódios finais de The Walking Dead, vale lembrar, adaptam os quadrinhos da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Continua depois da publicidade

The Walking Dead chegou ao fim, mas o universo dos zumbis continua vivo (ou morto-vivo) com os derivados World Beyond e Fear the Walking Dead. Além disso, a AMC já confirmou a produção de vários spin-offs para um futuro próximo.

Enquanto os derivados de The Walking Dead não estreiam, mostramos abaixo o que os atores mais queridos da série farão após o desfecho.

Norman Reedus – Daryl Dixon

Após o desfecho de The Walking Dead, Norman Reedus continuará enfrentando zumbis. Mas dessa vez, em sua própria série. Ainda sem título, o spin-off de Daryl será ambientado na França. Pouco se sabe sobre a trama, mas os fãs já estão animados para saber como a Europa lida com os zumbis.

Originalmente, o spin-off seria protagonizado por Daryl e Carol. No entanto, Melissa McBride acabou desistindo da produção. Logo, o derivado será uma série solo de Daryl. Atualmente, Norman Reedus grava a 6ª temporada da série documental Ride with Norman Reedus. Os novos episódios terão participação de Keanu Reeves.

Danai Gurira – Michonne

Danai Gurira deixou The Walking Dead no final da 10ª temporada – mas até hoje, Michonne tem um lugar especial no coração dos fãs. Após o desfecho da série, a atriz reprisa sua performance no derivado “Rick and Michonne”. Como o título indica, o spin-off focará na jornada de Rick Grimes e Michonne após os eventos de TWD.

Recentemente, Danai Gurira ganhou (mais uma vez) o coração do público como Okoye em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Atualmente, a atriz também se prepara para protagonizar uma série solo no MCU (além de outros projetos da Marvel). Detalhes sobre a história, no entanto, não foram divulgados.

Andrew Lincoln – Rick Grimes

Andrew Lincoln, o intérprete de Rick Grimes, deixa The Walking Dead na 9ª temporada. Em seu último episódio, o protagonista é “sequestrado” por Jadis e pelas forças do CRM. Rick retornará no spin-off Rick and Michonne. O plano original da AMC era produzir uma trilogia de filmes sobre o personagem.

Porém, com a progressão da série, os executivos decidiram transformar os filmes em uma série. A produção ainda não tem previsão de estreia, mas muitos fãs acreditam que o derivado estreará em 2023. Outros projetos recentes de Andrew Lincoln incluem a série de terror O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro e o filme Uma Milagre Inesperado.

Jeffrey Dean Morgan – Negan

Outro ator que continuará enfrentando zumbis após o fim de The Walking Dead é Jeffrey Dean Morgan. O intérprete de Negan se prepara para lançar Dead City (cidade morta), um dos spin-offs mais aguardados da AMC. A produção é protagonizada por Negan e Maggie.

Já se sabe que a nova série de Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan será ambientada em Nova York. No spin-off, os fãs de The Walking Dead poderão conferir como a metrópole encarou o apocalipse zumbi. A produção estreia em 2023. Além disso, Morgan está confirmado na 4ª temporada de The Boys.

Lauren Cohan – Maggie

Como você já pôde perceber, Lauren Cohan também retorna ao universo de The Walking Dead em Dead City. Vale lembrar que, após deixar a série de zumbis por algumas temporadas, Maggie retornou no 10º ano, estabelecendo-se como uma das personagens mais queridas da série.

Além de Dead City, Lauren Cohan emprestará sua voz para a série animada Crepúsculo dos Deuses, ambientada no mundo da mitologia nórdica. Finalmente, a atriz deve lançar (em breve) o romance pós-apocalíptico “When I’m Ready”, que ainda não tem previsão de estreia.

Seth Gilliam – Padre Gabriel

Padre Gabriel, o personagem de Seth Gilliam, conta com um dos arcos mais interessantes de The Walking Dead. Surpreendentemente, após o final da série, o ator interpretará outro padre em mais uma história de zumbis. Gilliam está confirmado no elenco de O Casamento Zumbi, ainda sem data de estreia.

Outros projetos futuros do ator incluem o Teen Wolf: The Movie (que continua a série Teen Wolf e estreia em janeiro de 2023) e o filme de terror A Lenda do Lago Ronkonkoma: A Senhora do Lago, que também deve estrear em meados de 2023.

Joseph McDermitt – Eugene

Outro personagem que passou por grandes mudanças na trama de The Walking Dead é Eugene Porter. Interpretado por Josh McDermitt, o personagem sempre ganha o coração dos fãs, independente do lado em que esteja. Atualmente, McDermitt não tem projetos confirmados para os próximos anos.

O ator se prepara para o lançamento do drama biográfico Lilly (que acompanha a história da ativista Lilly Ledbetter), que está em pós-produção. Nos últimos anos, McDermitt também atuou na série de terror Creepshow e na sitcom The Kids Are Alright.

No Brasil, você pode conferir os episódios de The Walking Dead na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.