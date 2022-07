O que sabemos até agora sobre a 4ª temporada de The Boys

Recentemente, The Boys lançou o oitavo – e último – episódio de sua 3ª temporada. Após o desfecho chocante dos novos episódios, os fãs querem saber: a série terá um quarto ano no Prime Video? Além disso, espectadores desejam descobrir detalhes importantes sobre a continuação, incluindo sua trama e elenco.

A trama de The Boys é ambientada em um universo no qual indivíduos superpoderosos são reconhecidos como heróis, e pertencem à poderosa corporação Vought International, que os comercializa e monetiza.

O enredo da série se concentra em dois grupos: Os Sete (o principal time de super-heróis da Vought) e os Rapazes (vigilantes que desejam manter os heróis corrompidos sob controle).

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 4ª temporada de The Boys no Amazon Prime Video, de acordo com informações do site Insider.

Black Noir morreu, mas seu ator vai voltar

Desde a primeira temporada de The Boys, o ator Nathan Mitchell interpreta o misterioso super Black Noir. Na 3ª temporada, o rosto do personagem é visto pela primeira vez.

Porém, durante os flashbacks, o personagem é interpretado por outro artista: Fritzy-Klevans Destine, de Superman & Lois.

Essa “diferença de escalação” é intencional. No final da 3ª temporada, Black Noir é assassinado pelo Homelander. Porém, o showrunner Eric Kripke confirmou o retorno de Nathan Mitchell.

“Nathan Mitchell vai interpretar um personagem diferente que usa o mesmo traje do Black Noir. O cara que usava o uniforme na 3ª temporada, realmente morreu. Porém, o Nathan será um personagem interessante e hilário nos próximos episódios”, comentou o produtor.

Os planos de Victoria Neuman

Na 3ª temporada, a cena em que os Rapazes descobrem que Victoria será a vice de Dakota Bob, inicia o arco da personagem para o quarto ano.

Os verdadeiros planos da personagem, além do acúmulo de poder e influência, continuam envoltos em mistério.

Em uma entrevista recente, Eric Kripke revelou que a trama de Victoria será inspirada nos eventos das HQs.

“Nós meio que manipulamos as peças para começar a contar essa história. O que está em jogo não poderia ser mais importante. Afinal, você tem essa Super secreta, e sedenta por poder, na Casa Branca. Um super-herói no Escritório Oval… seria destrutivo, por várias razões”, explicou o showrunner.

A reviravolta do final de The Boys

Na cena final da 3ª temporada de The Boys, o Homelander mata um fã da Starlight em plena luz do dia, sob o aplauso de seus apoiadores.

Eric Kripke confirmou que o momento é uma referência “ao que os Rapazes vão enfrentar no próximo ano”.

“É uma pista importante sobre um dos maiores temas da 4ª temporada. Nela, a sociedade é dividida em duas facções. Ninguém escuta o que o outro tem a dizer, e a ameaça de violência fica mais pesada a cada dia”, afirmou o produtor.

A batalha por Ryan

Após a grande batalha na Torre Vought, Ryan – o filho de Homelander e Becca – escolhe ficar com o herói assassino, ao invés de Billy Butcher. Em uma das últimas cenas, o personagem de Antony Starr introduz seu filho ao público.

Butcher, por sua vez, passa por momentos difíceis. Devido ao uso do V24, o personagem deve morrer em pouco mais de um ano. Enquanto isso, ele fará o possível para honrar a promessa feita para Becca.

“Grande parte da 4ª temporada envolverá a batalha pelo Ryan. Se o Homelander conseguir criar e influenciar essa criança, basicamente estará construindo uma segunda versão de si mesmo”, comentou Eric Kripke.

O showrunner também revelou que a decisão tomada por Ryan no final da 3ª temporada não é (necessariamente) definitiva.

“Ele ainda é o filho da Becca, e o Butcher ainda pode trazê-lo para a luz. Um dos temas mais importantes do quarto ano é esse ‘cabo de guerra’ entre os dois homens”, afirmou o produtor.

The Boys 4 ainda não tem data de estreia

A principal dúvida dos fãs de The Boys é a seguinte: quando a 4ª temporada, já confirmada pela Amazon, estreia no Prime Video?

Em um papo com uma revista americana, Eric Kripke revelou que o roteiro dos novos episódios já começou a ser produzido. As filmagens devem ter início em agosto ou setembro de 2022. Com isso, a 4ª temporada deve estrear em meados de 2023.

“Provavelmente, é a trama mais emocionalmente complicada que já fizemos. Todos estão encontrando suas questões primordiais. São os personagens que movem a temporada”, revelou o produtor.

Enquanto a 4ª temporada de The Boys não estreia, você pode conferir todos os episódios da série no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.