O que você precisa relembrar do MCU antes de ver Thor 4

Prestes a estrear nos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão é um dos lançamentos mais aguardados da Fase 4 do MCU. Para compreender a trama de Thor 4, vale a pena relembrar alguns dos acontecimentos mais importantes dos filmes da Marvel.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Listamos abaixo os 10 elementos do MCU que você precisa relembrar antes de assistir Thor 4; confira.

Thor abandonou sua coroa

Como herdeiro do trono de Asgard, Thor começou sua jornada no MCU após uma série de confusões e atitudes desmedidas. Eventualmente, o personagem prova seu valor. Em consequência de suas experiências na Terra, Thor se torna um herói humilde, responsável e maduro.

Após os eventos de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, no entanto, Thor abandona sua coroa e passa o comando dos asgardianos para Valkyrie. A partir daí, o personagem embarca em uma jornada cósmica, acompanhado pelos Guardiões da Galáxia.

Valkyrie é a líder de Asgard

No período de 5 anos que acontece entre Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, Thor tenta lidar com seu enorme trauma. Enquanto isso, Valkyrie assume o controle de Asgard e ajuda os poucos asgardianos sobreviventes a começar uma nova vida em New Asgard.

Thor: Amor e Trovão deve focar na posição de Valkyrie como o ‘Rei’ de Asgard. No longa, a personagem de Tessa Thompson abandona seu comportamento descuidado e autodestrutivo, assumindo um papel bem mais diplomático. Porém, ela sente falta de seus dias de batalha.

Jane Foster e a Joia da Realidade

Em Thor: Mundo Sombrio, Jane Foster assume um papel muito importante. No longa, a Joia da Realidade é integrada ao corpo da personagem. Com isso, ela se torna um dos principais alvos de Malekith. Eventualmente, a Joia é retirada, mas seu poder traz graves consequências para a saúde de Jane.

Amor e Trovão transforma Jane Foster na Poderosa Thor. Ao que tudo indica, as habilidades especiais da personagem de Natalie Portman surgem como consequência da exposição à Joia da Realidade. Nas HQs, a personagem também desenvolve um câncer como reflexo desse grande poder.

O destino de Mjolnir

Na trama de Amor e Trovão, Thor empunha o Rompe-Tormentas – o machado encantado forjado Nidavellir. Porém, o personagem ainda sente falta do Mjolnir, sua arma original. No MCU, o Mjolnir também serve como uma prova do “valor” e da honra dos heróis.

Por isso, em Vingadores: Ultimato, Steve Rogers consegue empunhar o martelo. Em Thor: Ragnarok, Hela destrói o Mjolnir. Porém, no novo filme, Jane Foster porta a arma. Ainda não sabemos como ressurgirá, mas as prévias do longa revelam que ela será manejada por Natalie Portman.

As perdas de Thor

No MCU, vários personagens já passaram por grandes traumas. Entre eles, Thor se destaca. Desde sua primeira aventura na Marvel, o herói perdeu amigos, conhecidos e familiares. É por isso que ele desenvolve um extremo quadro de depressão entre os eventos de Guerra Infinita e Ultimato.

Thor, por exemplo, foi obrigado a lidar com a trágica perda da mãe, interpretada por Rene Russo. Além disso, devido às ações de Thanos, o personagem sofre com a morte de seus compatriotas de Asgard, incluindo Heimdall – isso sem falar nas despedidas de amigos como Tony Stark e Natasha Romanoff.

A morte de Loki

Em Vingadores: Guerra Infinita, Loki morre em uma das cenas mais violentas do MCU. O relacionamento de Thor e Loki é bastante conturbado, mas, mesmo assim, o herói é profundamente afetado pelo assassinato do irmão.

Ao que tudo indica, a morte de Loki continuará a afetar Thor em Amor e Trovão. Afinal, em um dos trailers do longa, o personagem mostra uma tattoo dedicada ao irmão. Além disso, vale lembrar que uma variante de Loki continua viva no MCU – e pode, inclusive, fazer uma participação especial no novo filme.

O papel do Ragnarok

Pouco antes dos eventos de Guerra Infinita, Thor busca respostas sobre o Ragnarok – a profecia que indica o fim de Asgard. Essa profecia é referenciada, inicialmente, em Vingadores: Era de Ultron, quando Thor é afetado pelos poderes de Wanda e vislumbra um cenário de extrema destruição.

Como os fãs do MCU já sabem, o Ragnarok aconteceu de verdade, e realmente terminou com a destruição de Asgard. Porém, com a ajuda dos Revengers, os asgardianos migram para a Terra e criam a comunidade de New Asgard – que fica sob o comando de Valkyrie.

Thor e Sif

Sumida do MCU, Sif desempenhou um papel muito importante nas primeiras aventuras de Thor. Originalmente, muitos fãs acreditaram que Thor e Sif viveriam um romance. Porém, após o herói se apaixonar por Jane Foster, a asgardiana se estabeleceu como uma fiel e habilidosa aliada.

A última aparição de Sif no MCU – além de uma pequena participação na série Loki – aconteceu em Thor: Mundo Sombrio. A personagem de Jaimie Alexander, por outro lado, está confirmada em Amor e Trovão. O filme deve esclarecer porque a heroína “desapareceu” do MCU.

Thor e Jane terminaram

Devido à longa distância e vários outros obstáculos, o namoro de Thor e Jane Foster não durou muito. Com o objetivo de manter a amada em segurança, Thor acaba se afastando de Jane. O rompimento também é influenciado pelo desejo de Thor de proteger seu reino e outras partes da galáxia.

Também sumida do MCU, Natalie Portman retorna em Thor: Amor e Trovão como Jane Foster. Como citamos anteriormente, a personagem desenvolve poderes especiais e se transforma na Poderosa Thor. O filme também deve revelar se a paixão dos personagens tem futuro, ou se eles continuarão apenas amigos.

Thor e os Guardiões da Galáxia

Ao final de Vingadores: Ultimato, após passar a coroa de Asgard para Valkyrie, Thor decide percorrer o cosmos junto com os Guardiões da Galáxia. No final da Saga do Infinito, o personagem também desenvolve uma grande conexão com Rocket e Groot.

Sendo assim, a trama de Thor: Amor e Trovão começa com o asgardiano em sua jornada cósmica. O papel que os Guardiões desempenharão na luta contra o carniceiro Gorr, no entanto, continua envolto em mistério. Seja como for, fãs podem aguardar o retorno de Peter Quill, Gamora, Nebulosa, Mantis, Drax e outros heróis.

Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas brasileiros em 7 de julho (quinta-feira). O longa deve estrear em breve no Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.