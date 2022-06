O que você precisa saber antes de ver a 4ª temporada de Westworld

Westworld, um dos maiores sucessos do HBO Max, conta os minutos para o lançamento de sua 4ª temporada. Fãs mal podem esperar para descobrir o que acontece com Dolores, Maeve, Caleb, o Homem de Preto e outros personagens – entre humanos e robôs.

Mas como a 3ª temporada de Westworld foi lançada há mais de 2 anos, muita gente já se esqueceu de detalhes importantes e referências essenciais.

A 4ª temporada de Westworld é ambientada 7 anos após o bombástico desfecho do terceiro ano. A nova leva de episódios é descrita como “uma odisseia sombria sobre o destino da vida senciente na Terra”.

Enquanto Westworld 4 não estreia no HBO Max, confira abaixo tudo que você precisa lembrar antes de assistir aos novos episódios.

A importância de Caleb Nichols

A 3ª temporada de Westworld introduz Caleb Nichols, interpretado por Aaron Paul. O personagem é um veterano de guerra que vive uma existência desiludida, assombrada pelas memórias da morte de seu melhor amigo.

Eventualmente, Westworld revela que Caleb foi considerado um “desviante” pelas máquinas super-inteligentes Solomon e Rehoboam. Devido a esse status, o personagem passou por uma terapia de recondicionamento mental.

Esse “tratamento” alterou as memórias do personagem e permitiu sua reinserção na sociedade. No final da 3ª temporada, a série confirma que Caleb matou Francis, em uma ação orquestrada pela própria Solomon.

Caleb e Maeve estão trabalhando juntos

Na 3ª temporada de Westworld, Maeve decide colaborar com o misterioso Engerraund Serac, com o objetivo de recuperar a chave do Sublime – um reino digital onde está armazenada a consciência de sua filha. Essa chave, supostamente, estava na mente de Dolores.

Em meio ao final da 3ª temporada, Maeve vira a casaca e decide ajudar Dolores e Caleb. A personagem também entende por que Dolores recrutou Caleb para sua jornada – não por sua propensão à violência, mas por sua capacidade de escolha.

No desfecho, Dolores deixa Caleb escolher o futuro. Ele diz para Rehoboam “executar o último comando”, e nesse momento causa uma espécie de “apocalipse tecnológico”.

O que aconteceu com Dolores?

No final da 3ª temporada de Westworld, Rehoboam destrói as memórias de Dolores, em uma tentativa desesperada de roubar os dados da Delos. As informações, no entanto, não estavam na mente da Androide. Existe a possibilidade da consciência da “Dolores que conhecemos” ter sido completamente eliminada. Essa teoria deve ser confirmada nos novos episódios.

O objetivo de Charlotte

Charlotte Hale, a “cópia” de Dolores, continua na ativa. Durante a 3ª temporada, Dolores faz backups de si mesma e os coloca nos corpos de Charlotte, Musashi, Martin e Lawrence.

Ao que tudo indica, a personagem está construindo uma espécie de exército de robôs. Na cena pós-créditos da 3ª temporada, Charlotte aparece junto com uma versão-robô de William, possivelmente criando mais hosts.

William é um host

Na 3ª temporada de Westworld, William sofre com alucinações da filha morta. Enganado pela nova versão de Dolores (no corpo de Charlotte), o personagem também passa por uma terapia futurista pouco convencional.

Ao final do tratamento, William entende que seu “pecado original” foi a criação dos hosts. Então, ele decide eliminar todos os robôs.

Porém, no desfecho do terceiro ano, William é fatalmente ferido por uma versão alternativa de si mesmo – sob o comando de Charlotte. É por isso que a versão-host do Homem de Preto aparece na cena pós-créditos.

O apocalipse de Caleb

Quando Caleb força o Rehoboam a “executar o último comando”, sua intenção era oferecer à humanidade a possibilidade de escolha, seguindo o exemplo de Dolores.

Nesse momento, Westworld assume a perspectiva de Bernard, que explica os verdadeiros objetivos de Dolores.

“Ela não estava tentando exterminar a raça humana, mas sim salvá-la. O que está para acontecer, sempre iria acontecer. Serac só atrasou o inevitável. A humanidade nunca encarou seus próprios pecados. Nosso mundo precisa queimar antes de ganharmos nossa liberdade”, afirma a personagem de Jeffrey Wright.

O destino de Bernard

No final das contas, a chave para o Sublime não estava na mente de Dolores, mas sim na consciência de Bernard.

No desfecho da 3ª temporada, o personagem usa a chave e afirma estar “procurando por uma resposta sobre o futuro do mundo”.

Jean Mi estará na 4ª temporada?

Na 3ª temporada de Westworld, Jean Mi é o irmão de Serac. O personagem só aparece em flashbacks

Sob a orientação de Rehoboam, Serac coloca o próprio irmão em um dos “pods” – cápsulas de sobrevivência que mantêm os seres humanos em um estado de constante sonolência.

No sétimo episódio, Solomon revela que o tratamento de Caleb só funcionou em 10% das cobaias. Ou seja: todas as outras foram colocadas nos pods.

“Eles não podem viver, e também não podem morrer”, afirma Caleb.

Devido ao “apocalipse” causado pelo personagem, tudo indica que os “habitantes” dos pods serão libertados do sono eterno. Dessa forma, Jean Mi pode aparecer nos novos episódios.

Conheça o novo elenco de Westworld

A 4ª temporada de Westworld conta com reforços de peso em seu elenco. Aurora Perrineau, famosa por performances em filmes como Boo! e séries como Olhos que Condenam e Filho Pródigo, foi escalada no novo ano.

Poucos detalhes foram revelados sobre a personagem. Sabe-se que ela estará em, pelo menos, 5 episódios.

Ariana DeBose – vencedora do Oscar por sua performance no remake de Amor, Sublime Amor – vive Maya.

Daniel Wu (Tomb Raider: A Origem) e Lili Simmons (Banshee) completam o novo elenco da 4ª temporada.

A 4ª temporada de Westworld estreia no HBO Max neste domingo (26). Confira abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.