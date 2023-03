O Rei das Sombras e os melhores filmes franceses da Netflix

Produzido na França, o thriller dramático O Rei das Sombras está fazendo o maior sucesso na Netflix! Se você curtiu o clima, o estilo e a estética do longa, não deixe de conferir outros filmes franceses na plataforma. O streaming está repleto de títulos do país, com histórias dos mais diversos gêneros.

“Após a morte do pai, dois meios-irmãos se veem em lados opostos de um conflito com consequências trágicas”, diz a sinopse oficial de O Rei das Sombras na Netflix.

Kaaris, Alassane Diong (Father & Soldier) e Assa Sylla (Garotas) lideram o elenco deste drama sombrio dirigido pelo cineasta Marc Fouchard.

Mostramos abaixo os 7 melhores filmes franceses para assistir após O Rei das Sombras na Netflix; confira!

Mimadinhos

Se você curtiu o estilo de O Rei das Sombras, mas deseja conferir uma produção mais irreverente e bem-humorada, Mimadinhos é a melhor opção para assistir em seguida na Netflix. Lançada em 2021, a comédia é repleta de risadas do início ao fim.

A trama de Mimadinhos começa após um influente bilionário perceber que seus três filhos, que nunca trabalharam, não sabem de nada da vida. Por isso, ele finge estar falido para ensinar uma lição ao trio – que é obrigado a se sustentar sozinho pela primeira vez.

Os Opostos Sempre se Atraem

Os Opostos Sempre se Atraem é uma continuação do filme de ação Os Opostos se Atraem – mas você não precisa assistir ao longa original para curtir a sequência. O filme chegou ao catálogo da Netflix em 2022, tornando-se um grande sucesso na plataforma.

Ambientado mais de uma década após o filme original, Os Opostos Sempre se Atraem conta a história de Ousmane e François, dois policiais muito diferentes que investigam um assassinato em uma cidade dividida que é palco de uma grande conspiração. Omar Sy (Lupin) e Laurent Lafitte (Pour la France) interpretam os protagonistas.

O Destino de Haffmann

Prepare o lencinho, pois O Destino de Haffmann é daqueles filmes “para chorar de verdade”. Lançado na Netflix em 2022, e ambientado na época da Segunda Guerra Mundial, o longa é ancorado por uma poderosa performance do ator francês Daniel Auteuil (Rainha Margot).

A história de O Destino de Haffmann começa em 1941, logo após o início da ocupação nazista na França. Nesse cenário tenso, um joalheiro judeu se vê obrigado a fazer um acordo perigoso com o potencial de transformar o destino de todos os envolvidos.

Alerta Lobo

Misturando ação, suspense, drama e ficção científica em uma trama de tirar o fôlego, Alerta Lobo é um dos melhores filmes franceses da Netflix. Seu elenco é liderado por François Civil (da série Dix Pour Cent) e Omar Sy (de Lupin e Os Opostos Sempre se Atraem).

Na trama de Alerta Lobo, a guerra nuclear é iminente! Para evitá-la, um militar especialista em acústica tenta provar que as coisas não são o que parecem – usando apenas os ouvidos. O longa também se destaca por seu final impactante.

Bac Nord: Sob Pressão

O talentoso ator francês François Civil, de Alerta Lobo, também está no elenco de Bac Nord: Sob Pressão, um thriller de ação que é baseado em uma surpreendente história real. Dirigido por Cédric Jimenez (O Homem do Coração de Ferro), o longa recebeu 7 indicações ao Prêmio César, o mais importante do cinema francês.

Bac Nord: Sob Pressão acompanha a história de três policiais que, cansados da mesmice, têm a chance de desmantelar uma grande rede de tráfico. Porém, as coisas se complicam quando uma informante faz um pedido que resulta em uma investigação com o potencial de mudar para sempre a força policial da região de Marseille.

MILF

Um dos filmes mais quentes da Netflix, MILF é a sugestão perfeita paras quem gosta de produções eróticas, cheias de cenas de sexo. Recomendado para maiores de 18 anos, o longa é liderado por ótimas performances de Marie-Josée Croze (Colisão), Virginie Ledoyen (A Praia) e Axelle Laffont.

Laffont, além de interpretar a divertida Elise, é a diretora do longa. MILF foca na jornada de Sonia, Cecile e Elise, três amigas na casa dos 40 que encaram dores do coração e se aventuram com homens mais novos durante uma viagem de férias ao sul da França.

Sementes Podres

Uma interessante mistura de comédia e drama, Sementes Podres faz sucesso na Netflix ao levantar importantes debates sociais. O principal trunfo do longa é seu elenco, que conta com a icônica atriz francesa Catherine Deneuve, de filmes como A Bela da Tarde e Fome de Viver.

Sementes Podres acompanha a história de Waël, um trapaceiro atormentado pelo passado que vive de pequenos golpes com sua mãe adotiva. O que ele não esperava era encontrar a redenção como mentor de um grupo de estudantes que passa por grandes dificuldades financeiras e sociais.

O Rei das Sombras está disponível na Netflix.

