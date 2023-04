O Senhor dos Anéis: 5 cenas improvisadas que deixaram os filmes bem melhores

O Senhor dos Anéis conta com diversos momentos icônicos ao longo da trilogia. Alguns desses não foram planejados e, de fato, improvisados pelos atores. Vamos ver cinco desses que deixaram os filmes bem melhores.

A trilogia, em breve, deve ganhar um reboot ou continuação nos cinemas. Pelo menos, é isso que indicaram os representantes da Warner em um anúncio recente a empresa.

Continua depois da publicidade

O anúncio vem em meio às gravações da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A série do Prime Video, vale lembrar, é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson.

Com isso em mente, confira 5 cenas improvisadas de O Senhor dos Anéis, que deixaram os filmes bem melhores (via ScreenRant).

Gandalf bate a cabeça na casa de Bilbo

Alguns momentos improvisados impactam muito o clima de um filme. No entanto, algumas das melhores ações espontâneas vêm dos detalhes sutis que um ator adiciona à sua performance.

No caso de Gandalf, o ator Ian McKellen claramente se dedicou muito para retratar o mago.

Durante o comentário do diretor de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, Jackson afirmou que o momento em que McKellen bateu a cabeça no teto da casa de Bilbo Bolseiro não havia sido planejado ou pretendido, mas que o ator continuou com sua performance de qualquer maneira e acabou sendo deixado no filme.

Boromir inclinando a cabeça durante o conselho de Elrond

O discurso de Boromir sobre o Um Anel durante o Conselho de Elrond em A Sociedade do Anel é um dos mais icônicos da franquia.

Ao longo do Conselho de Elrond, Boromir é visto abaixando a cabeça em uma ação que Jackson descreveu (via ScreenRant) “como se [estivesse] lidando com o peso emocional dos horrores de Mordor”.

No entanto, o diretor explica que isso ocorreu porque Bean estava olhando para o roteiro, que estava sobre seu joelho. “Revisamos o longo discurso de Boromir sobre Mordor no último minuto e só chegamos a Sean Bean no dia em que estava sendo filmado”, disse ele. Isso não atrapalhou o desempenho de Bean, e a espiada em seu roteiro revisado só tornou o discurso de Boromir mais intenso.

Aragorn desviando a adaga

As cenas de batalha de Aragorn estavam entre as mais intensas dos filmes do Senhor dos Anéis, em parte devido à experiência de ação de Mortensen. Isso é visto especialmente na batalha de Aragorn com os Uruk-hai em A Sociedade do Anel

Quando o capitão Uruk-hai, Lúrtz, está prestes a acabar com Boromir, Aragorn chega para salvar o companheiro, e uma batalha épica começa.

Aragorn em certo momento crava sua adaga no lacaio de Saruman. A criatura, então, puxa a adaga e a joga na direção de Aragorn.

De acordo com o comentário do diretor do filme, Lúrtz deveria jogar a lâmina para o lado, mas graças às suas próteses, ele acidentalmente a jogou diretamente em Aragorn. Jackson afirmou que era uma adaga de verdade, e Mortensen instintivamente balançou sua espada para desviar a lâmina.

Aragorn chutando o capacete em As Duas Torres

O famoso grito de Aragorn quando ele encontra os Orcs e Uruk-hai queimados, achando que Merry e Pippin está entre eles, também foi improvisado.

De acordo com o comentário de Jackson em As Duas Torres, Mortensen tentou o desespero necessário para a cena várias vezes, mas o diretor sentiu que as tomadas não estavam boas o suficiente Depois de um número desconhecido de repetições, o ator chutou um capacete, provavelmente esperando que isso o ajudasse a expressar a raiva de Aragorn, e conseguiu quebrar o dedo do pé no processo.

A dor deixou Mortensen de joelhos e, sem sair de personagem, soltou um grito de cortar o coração.

Grima chorando ao ver o exército Uruk-Hai em As Duas Torres

Brad Dourif, intérprete de Grima, disse em uma entrevista que adorava a ideia de ser um vilão, mas também reconhecia que Grima era um personagem que queria poder e amor – e ele sentia que isso era algo com o qual qualquer um poderia se identificar.

Isso permitiu que ele trouxesse um nível extra de paixão para as cenas de Grima.

Grima realmente acreditava que Saruman lhe concederia tudo o que desejava. Isso foi visto na lágrima derramada quando viu o enorme exército Uruk-hai de Saruman – outro momento do Senhor dos Anéis que o diretor não havia planejado.

Os filmes de O Senhor dos Anéis, junto com a série Os Anéis de Poder, estão disponíveis no Prime Video. A trilogia também está no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.