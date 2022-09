O Senhor dos Anéis: Os personagens da série que já apareceram nos filmes

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chegou ao Amazon Prime Video, depois de longa espera. Aqueles que já assistiram alguns episódios da série podem ter percebido alguns personagens que já apareceram nos filmes de Peter Jackson. Vamos ver quais efetivamente estão em ambas as adaptações.

Os Anéis de Poder se passa na Segunda Era da Terra-Média, alguns milênios antes dos eventos da trilogia O Senhor dos Anéis. Assim sendo, personagens como Frodo, Aragorn, Gimli e Legolas sequer nasceram.

Mas alguns elfos dão as caras em ambas as obras, além de outro personagem que todos irão reconhecer.

Dito isso, listamos os 6 personagens já confirmados que aparecem em Os Anéis de Poder e na trilogia O Senhor dos Anéis. Confira.

Galadriel

Galadriel é uma das personagens centrais de Os Anéis de Poder. Na série ela é interpretada por Morfydd Clark, de His Dark Materials: Fronteiras do Universo. A personagem está em busca de Sauron, visto que acredita que ele está escondido.

Nos filmes de O Senhor dos Anéis, a personagem foi vivida por Cate Blanchett, que reprisou o papel nos filmes de O Hobbit.

Elrond

Elrond é outro que aparece tanto na série, quanto nos filmes da franquia. Ele é vivido por Robert Aramayo, de Game of Thrones, em Os Anéis de Poder.

Já na trilogia O Senhor dos Anéis e em O Hobbit, ele é interpretado por Hugo Weaving, o Agente Smith de Matrix.

Isildur

Isildur é um personagem crucial em O Senhor dos Anéis. Na série, ele é interpretado por Maxim Baldry, de Roma e Skins. O personagem ainda está bem jovem na primeira temporada.

Já nos filmes de O Senhor dos Anéis vemos ele nos flashbacks. Vivido por Harry Sinclair, ele é quem corta o Um Anel da mão de Sauron e toma o Anel para si, ao invés de jogá-lo nos fogos da Montanha da Perdição.

Elendil

Elendil, pai de Isildur, também aparece em Os Anéis de Poder. Interpretado por Lloyd Owen, ele terá um papel crucial na série, visto que é um dos fundadores de Gondor.

Nos filmes, ele aparece brevemente no prólogo de A Sociedade do Anel, quando é morto por Sauron na Guerra da Última Aliança. Ele é interpretado por Lloyd Owen.

Gil-galad

Gil-galad é o Rei dos Elfos em Os Anéis de Poder. Interpretado por Benjamin Walker, ele dá as caras logo no primeiro episódio da série.

Nos filmes ele também aparece, mas muito brevemente, também no prólogo de A Sociedade do Anel. No longa-metragem de Peter Jackson, ele é interpretado por Mark Ferguson.

Sauron

Por fim, Sauron é o grande vilão tanto de Os Anéis de Poder, quando da trilogia O Senhor dos Anéis.

Embora jamais vejamos o rosto dele, os designs das armaduras do personagem são muito similares na série e nos filmes. Vale lembrar que ele mais aparece como o olho flamejante durante a trilogia de Peter Jackson.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.