Os 10 filmes de terror mais aguardados de 2023

O terror vem sendo revitalizado nos últimos anos, após permanecer muito tempo como alvo de preconceito por quem considera ser um gênero inferior. 2023 conta com diversos bons exemplares que mal podemos esperar para ver.

Não listamos, é claro, todas as estreias de terror de 2023, mas há muitas obras de diferentes diretores (via Looper), muitos dos quais têm bastante experiência com esse tipo de filme.

Vamos ver o que há pela frente quando se trata de terror no próximo ano e quais filmes os fãs do gênero realmente não podem perder. Confira!

O Urso do Pó Branco

O Urso do Pó Branco é vagamente baseado em eventos reais. Na história real, um traficante de drogas jogou quilos de cocaína de um avião, um urso comeu e ele morreu. Não houve tumulto, nem cadáveres, nem nada.

Já no filme, o urso fica ensandecido e quer matar qualquer um no seu caminho.

M3GAN chamou a atenção de muita gente com seus trailers

M3GAN

M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Quando Gemma de repente se torna a cuidadora de sua sobrinha órfã de 8 anos, Cady, ela decide emparelhar seu protótipo M3GAN com Cady na tentativa de resolver os dois problemas – uma decisão que terá consequências inimagináveis.

The Strangers

Nesse remake do filme de 2008, um casal parte pelo país em busca de uma nova vida. Depois que seu carro quebra em Oregon, eles se registram em um Airbnb e não demora muito para que um trio de estranhos mascarados saia para “brincar” e comece a aterrorizá-los.

Pânico 6 já está confirmado

Pânico 6

A próxima sequência de Pânico vai mostrar os jovens sobreviventes do quinto filme em Nova York, onde serão atacados mais uma vez por Ghostface.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Essa releitura sádica de Ursinho Pooh mostra Christopher Robin indo para a faculdade, deixando seus amigos “se defenderem sozinhos”, como Frake-Waterfield revelou à Variety. Pooh e Leitão “essencialmente se tornaram selvagens, então voltaram às suas raízes animais”, acrescentou. Como resultado, eles partem para uma fúria assassina para encontrar Christopher Robin e obter uma doce vingança.

Batem à Porta

M.Night Shyamalan mais erra do que acerta, mas seus acertos são memoráveis (vide O Sexto Sentido, Sinais, Corpo Fechado e Fragmentado). Agora chegou a hora dele lançar mais um filme.

A história de Batem à Porta segue um jovem casal gay Eric (Ben Aldridge) e Andrew (Jonathan Groff) e sua filha Wen (Kristen Cui) em sua fuga na floresta. A localização isolada está repleta de possibilidades, como a maioria dos filmes de cabana na floresta normalmente são. Quando quatro intrusos invadem sua cabana, o personagem de Dave Bautista, Leonard, revela o motivo de sua visita: “Estamos aqui para impedir o apocalipse”.

Renfield

Nicolas Cage como Drácula. Só isso já deveria ser o suficiente para convencer qualquer um a ver esse filme. Mas caso você precise de algo a mais, aqui vai a premissa:

“Depois de séculos de servidão, Renfield está pronto para ver se há uma vida fora da sombra do Príncipe das Trevas. Se ao menos ele descobrir como acabar com sua co-dependência”. O criador de The Walking Dead, Robert Kirkman, que desenvolveu a ideia original da história, promete que o filme será uma “comédia extremamente violenta”.

A Hora do Vampiro

O clássico de Stephen King será mais uma vez adaptado para os cinemas, dessa vez com direção de Gary Dauberman, de Annabelle 3.

O elenco é bastante impressionante e inclui Pilou Asbaek (Game of Thrones), Alfre Woodard (Annabelle), Bill Camp (Coringa), e William Sadler (O Nevoeiro).

Evil Dead Rise

A franquia criada por Sam Raimi retorna.

O diretor Lee Cronin promete que Evil Dead Rise vai “fazer seus olhos sangrarem”. Ele também incluiu uma primeira olhada no que ele tem reservado, postando uma foto de uma mulher esfarrapada e retorcida coberta de sangue e olhando diretamente para a câmera.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.