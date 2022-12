Os 10 filmes mais aguardados de 2023

2022, para muitos, foi o ano da “volta do cinema”, graças à vacinação e a um maior controle da pandemia de Covid-19. Alguns dos maiores hits do ano incluem Top Gun: Maverick, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Avatar: O Caminho da Água. 2023 também contará com lançamentos de peso, como aguardados filmes da Marvel e da DC.

E não é só isso: as plataformas de streaming também devem lançar continuações há muito esperadas e novos projetos com grande potencial de audiência.

Continua depois da publicidade

Sendo assim, o público quer saber: quais são os filmes mais aguardados de 2023? E quando eles estreiam nos cinemas e no streaming?

Listamos abaixo os 10 longas mais esperados de 2023, entre produções da Marvel, da DC e muito mais.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – 17 de fevereiro

Quantumania é o terceiro filme do Homem-Formiga na Marvel. O longa será essencial para a confirmação de Kang como o principal vilão das próximas fases do MCU. O Conquistador é interpretado por Jonathan Majors (Lovecraft Country). O elenco é formado por Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (O Hobbit), Michael Douglas (Atração Fatal) e a novata Kathryn Newton (Big Little Lies) como Cassie Lang.

Shazam! Fúria dos Deuses – 17 de março

Shazam! Fúria dos Deuses é a continuação de Shazam!, filme da DC que chegou aos cinemas em 2019. Mais uma vez, o filme acompanha as aventuras de Billy Batson (Asher Angel) e sua contraparte heroica Shazam (Zachary Levi). Uma das principais novidades do longa é a introdução de Helen Mirren (A Grande) e Lucy Liu (As Panteras) como as vilãs Héspera e Kalypso. Dwayne Johnson, de Adão Negro, também pode aparecer no filme.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 – 5 de maio

Guardiões da Galáxia Vol. 3 é o último projeto de James Gunn no MCU. Após o longa, o cineasta deixa a Marvel e assume um papel bem mais importante na DC. Ao que tudo indica, o terceiro filme dos Guardiões trará a despedida de Drax e uma potencial história de origem para Rocket. O longa também contará com a estreia de Will Poulter (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite) como Adam Warlock.

Homem Aranha: Através do Aranhaverso – 1 de junho

Uma das animações mais elogiadas dos últimos tempos, Homem-Aranha no Aranhaverso ganha sua aguardada continuação em 2023. No longa, o protagonista Miles Morales é recrutado por Gwen Stacy para salvar todos os universos do Homem-Aranha dos planos de um terrível vilão. Shameik Moore (The Get Down) dubla o personagem principal. O elenco de vozes conta também com Hailee Steinfeld (Dickinson), Daniel Kaluuya (Pantera Negra) e outras estrelas.

The Flash – 16 de junho

The Flash, o filme mais polêmico da DC, também chega em 2023. Apesar das polêmicas (e crimes) de Ezra Miller, o intérprete do personagem-título, a estreia do longa permanece confirmada. Segundo informações prévias, a trama introduzirá o conceito do Multiverso no DCEU, com a participação de Michael Keaton como Batman e Sasha Calle como a heroína Supergirl.

Barbie – 20 de julho

Na lista de filmes mais aguardados de 2023, Barbie é um dos poucos que não são nem da Marvel e nem da DC. Dirigido por Greta Gerwig (LadyBird: É Hora de Voar), o filme é baseado na boneca mais famosa de todos os tempos. Até o momento, a cineasta faz o possível para manter a trama envolta em mistério. Margot Robbie (Aves de Rapina) é a protagonista, e Ryan Gosling (La La Land) interpreta Ken.

Oppenheimer – 20 de julho

Dirigido por Christopher Nolan (O Cavaleiro das Trevas), Oppenheimer chega aos cinemas junto com Barbie. O filme se baseia na história de J. Robert Oppenheimer, um cientista americano conhecido como “o pai da bomba atômica”. Cillian Murphy (Peaky Blinders) é o protagonista, e o elenco conta também com Emily Blunt (O Diabo Veste Prada), Robert Downey Jr (Homem de Ferro) e vários outros astros.

The Marvels – 28 de julho

The Marvels é a continuação de Capitã Marvel. O longa será protagonizado por Brie Larson (Carol Danvers), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (WandaVision). Tudo sugere que a trama será ambientada logo após a cena pós-créditos da série Ms. Marvel, na qual Kamala Khan e Carol Danvers aparentemente trocam de corpo. Samuel L. Jackson, o Nick Fury, está confirmado no elenco.

Besouro Azul – 18 de agosto

Protagonizado por Xolo Maridueña – o Miguel de Cobra Kai – Besouro Azul foi anunciado em 2018. Cinco anos depois, o filme finalmente chega aos cinemas. O longa acompanha a história de Jaime Reyes, um dos poucos super-heróis mexicanos da DC. Além de Xolo Maridueña no papel principal, o elenco de Besouro Azul inclui a brasileira Bruna Marquezine (Maldivas).

Aquaman e o Reino Perdido – 25 de dezembro

Aquaman e o Reino Perdido é o último lançamento da DC em 2023. Chegando aos cinemas em pleno dia de Natal, com direção de James Wan (Invocação do Mal), o filme também promete ser um dos maiores sucessos da DC no próximo ano. Junto com Jason Momoa (Game of Thrones) no papel principal, o filme de Mera (Amber Heard), Orm (Patrick Wilson), Atlanna (Nicole Kidman) e Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.