Uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos, The Office acaba de retornar ao catálogo brasileiro da Netflix. Como de costume, a série tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Como a comédia tem mais de 200 episódios em suas 9 temporadas, o povo quer saber: quais são os episódios mais hilários de The Office?

“O iludido chefe Michael procura conduzir seus funcionários insatisfeitos na empresa de papel Dunder Mifflin em meio a incessantes contratempos e idiossincrasias”, afirma a sinopse oficial de The Office.

Liderado por Steve Carrell (The Morning Show), o elenco de The Office conta com John Krasinski (Um Lugar Silencioso), Jenna Fischer (A Promoção), Rainn Wilson (Mega Tubarão), Mindy Kaling (8 Mulheres e 1 Segredo) e outros astros.

Listamos abaixo os 7 episódios mais engraçados de The Office, confira e assista na Netflix!

The Surplus

“The Surplus” (O Excedente) é o 10º episódio da 5ª temporada de The Office. Para muita gente, o período entre a 3ª e a 5ª temporada da série representa a “era de ouro” de The Office – com alguns dos episódios mais hilários da produção.

O episódio em questão revela que, mesmo quando Michael Scott acerta, também consegue fazer algo de errado. Em “The Surplus”, os contadores da Dunder Mifflin descobrem um excedente no orçamento da empresa, e a partir daí, todo o escritório dá pitacos sobre a utilização do dinheiro.

Safety Training

Também incluso na “era de ouro” de The Office, Safety Training (Treinamento de Segurança) é o 20º episódio da 3ª temporada de The Office. Neste capítulo, os funcionários do escritório passam por um treinamento de segurança com os trabalhadores do armazém.

Quando Daryl, o líder do armazém, diz a Michael que o trabalho do chefe é “confortável”, o protagonista faz de tudo para provar o contrário. Eventualmente, Michael Scott diz uma de suas falas mais icônicas em pleno telhado da empresa.

Scott’s Tots

Scott’s Tots (Os Pupilos de Scott, em tradução livre) pode até não ser o episódio mais engraçado de The Office – mas definitivamente é o mais constrangedor. O capítulo em questão é o 6º da 12ª temporada, um dos mais memoráveis da produção.

A premissa de Scott’s Tots envolve o fato de Michael Scott não conseguir manter uma promessa que fez para um grupo de crianças há 10 anos. Enquanto isso, Jim Halpert começa um programa de empregado do mês para melhorar os ânimos na Dunder Mifflin.

The Convict

“The Convict” (O Condenado) é o 9º episódio da 3ª temporada de The Office. A trama acontece logo após a fusão da filial de Stamford da Dunder Mifflin com a unidade de Scranton. Com essa fusão, o escritório de Michael Scott recebe vários novos funcionários.

O episódio em questão mostra como Michael vai aos extremos para provar seus pontos – e muitas vezes, não percebe quando é ridicularizado pelos funcionários. O capítulo também conta com o “Mike da Cadeia”, um dos “personagens” mais hilários do protagonista.

The Injury

Em “The Injury” (A Lesão), o 12º episódio da 2ª temporada de The Office, Michael Scott conta com algumas de suas cenas mais engraçadas. Tudo começa quando o protagonista chega ao escritório com uma lesão misteriosa no pé, exigindo mundos e fundos dos funcionários.

Porém, quando os trabalhadores da Dunder Mifflin descobrem que a lesão, na verdade, foi causada por um “acidente com café da manhã na cama”, Michael vira alvo de inúmeras piadas – o que culmina em uma das sequências mais hilárias de The Office.

Dinner Party

Dinner Party (Jantar) é, definitivamente, um dos episódios mais icônicos de The Office. Até mesmo quem nunca assistiu à série, provavelmente, já se deparou com memes ou vídeos do capítulo nas redes sociais. O episódio é o 13º da 4ª temporada.

A premissa é muito simples: Michael e Jan convidam Jim e Pam (junto com alguns penetras) para um jantar entre amigos. Como de costume, inúmeras confusões acontecem. O episódio é uma verdadeira obra de arte do “cringe”.

Stress Relief

De acordo com muitas listas de sites especializados, postagens nas redes sociais, e discussões no Reddit, Stress Relief (Alívio do Estresse) é o episódio mais engraçado de The Office. O 14º episódio da 5ª temporada também traz uma das cenas de abertura mais memoráveis de toda a série.

O episódio começa com Dwight fazendo um inesperado “teste de incêndio” com os funcionários da Dunder Mifflin. Após uma cena de morrer de rir, o episódio também mostra um inesquecível treinamento de massagem cardíaca.

Todos os episódios de The Office estão disponíveis na Netflix.

