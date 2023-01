Os 7 maiores mistérios que Teen Wolf: O Filme não respondeu

Quem já conferiu Teen Wolf: O Filme no Paramount+ sabe que o principal objetivo do longa é originar o eventual reboot da série da MTV – que deve acontecer em breve. Por isso, o filme falha em responder alguns dos maiores mistérios que também não foram esclarecidos na trama original.

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, diz a sinopse oficial de Teen Wolf: O Filme.

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Mostramos abaixo os 7 maiores mistérios que Teen Wolf: O Filme falha em responder; confira! (via ScreenRant)

Por que Stiles trabalha para o FBI?

Dylan O’Brien, o intérprete de Stiles, não está no elenco de Teen Wolf: O Filme. O longa até tenta explicar a ausência do personagem, mas no final das contas, a resposta acaba trazendo ainda mais questionamentos sobre o paradeiro do jovem.

Na trama, o pai de Stiles deixa bem claro que o filho não se envolve nos eventos do longa por estar trabalhando com o FBI. Mas afinal: desde quando o personagem trabalha para a agência federal? E será que seu trabalho tem ramificações sobrenaturais?

O que aconteceu com Kira?

Além de Stiles, outra personagem que não aparece em Teen Wolf: O Filme é Kira. A ausência de Kira foi sentida por muitos fãs, já que a personagem compartilha conexões importantes com Nogitsune e Oni. Ou seja: ela poderia muito bem ter sido aproveitada no longa.

O motivo da ausência de Kira em Teen Wolf: O Filme, por outro lado, é bastante simples. Arden Cho, a intérprete da personagem, se recusou a participar do projeto devido à disparidade salarial observada entre o elenco.

Quem é a mãe de Eli?

Um dos eventos mais importantes de Teen Wolf: O Filme é a introdução de Eli, o filho de 15 anos de Derek. O personagem, ao que tudo indica, será o protagonista do reboot de Teen Wolf, que deve ser anunciado em breve pelo Paramount+.

Na trama de Teen Wolf: O Filme, Eli desempenha um papel muito importante, mas a origem do personagem fica envolta em mistério. O longa, que é ambientado mais de uma década após o desfecho de Teen Wolf, não revela quem é a mãe de Eli, por exemplo.

Quando Lydia e Stiles terminaram?

Outra revelação chocante que acontece em Teen Wolf: O Filme envolve o término do relacionamento de Lydia e Stiles. A personagem decide terminar com o namorado para protegê-lo, após sofrer com uma recorrente premonição sobre a morte dele.

Lydia revela o motivo do término, mas não diz quando a relação terminou e nem como Stiles reagiu à separação. O término é rapidamente citado, e logo em seguida, sai de cena, deixando um gosto de incompletude na experiência dos espectadores.

O retorno do Sr. Harris

Uma das reviravoltas mais surpreendentes de Teen Wolf: O Filme é o retorno de Adrian Harris. O personagem, para quem não se lembra, foi o professor de ciências da Escola Beacon Hills. Na 3ª temporada da série, ele se estabelece como um verdadeiro vilão.

A trama do Sr. Harris termina em Teen Wolf quando ele é (supostamente) assassinado por Jennifer Blake. No entanto, como seu corpo nunca é encontrado, ele simplesmente retorna em Teen Wolf: O Filme, sem explicar sua extensa ausência.

Por que Scott e Malia terminam?

Após a morte de Allison, na trama de Teen Wolf, Scott demora um bom tempo para se recuperar. Eventualmente, o personagem se interessa por Malia. No entanto, o filme de Teen Wolf começa com esse relacionamento já encerrado.

O longa, no entanto, não revela o que motivou o término do namoro e nem por quanto tempo o relacionamento durou. Scott passa uma boa parte do filme refletindo sobre seu romance com Allison, e Malia, flerta o tempo todo com Jordan Parrish.

Eli será o novo Alpha?

O momento mais chocante de Teen Wolf: O Filme, sem dúvidas, é a morte de Derek. O personagem de Tyler Hoechlin se sacrifica para salvar o filho Eli e derrotar o Nogitsune. Seu funeral também é uma das cenas mais emocionantes do filme.

Com a morte de Derek, fica a dúvida: Eli será o novo Alpha? O desfecho do filme – que mostra os olhos de Eli brilhando com aquele clássico tom dos lobisomens – dá a entender que o personagem será o protagonista do reboot de Teen Wolf.

Você já pode conferir Teen Wolf: O Filme no Paramount+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.