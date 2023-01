Os 7 melhores animes para assistir na Netflix em 2023

Nos últimos anos, a Netflix aumentou (e muito!) seu catálogo de animes, com o lançamento de produções originais e a disponibilização de algumas das animações japonesas mais populares de todos os tempos. Sendo assim, quais são os melhores animes para assistir na Netflix em 2023?

Os animes que figuram no catálogo brasileiro da Netflix envolvem diversas temáticas, estilos, classificações indicativas e gêneros.

Continua depois da publicidade

Existem produções que podem ser assistidas pela família inteira, além de obras voltadas somente para o público adulto.

Revelamos abaixo os 7 melhores animes que os fãs da Netflix precisam assistir em 2023; confira!

Monster

O anime Monster, lançado originalmente nos anos 2000, sempre aparece nas listas de “melhores animes da história”. Sucesso de público e crítica, essa trama de mistério conta com inúmeras reviravoltas, surpresas de tirar o fôlego e um dos vilões mais assustadores de todos os tempos.

Monster acompanha a história do Dr. Kenzo Tenma, um neurocirurgião brilhante que mergulha em uma jornada sombria para resolver uma série de assassinatos orquestrada por um paciente que ele mesmo salvou. Por sua temática adulta, o anime é recomendado para maiores de 16 anos.

Little Witch Academia

Se a temática adulta de Monster não é sua praia, uma ótima sugestão de anime para assistir na Netflix é Little Witch Academia – uma série para todos os públicos que já conta com 2 temporadas no streaming. Na animação, os espectadores conferem uma trama mágica e super divertida.

Little Witch Academia acompanha a história de Akko, uma intrépida garotinha que se inscreve na Luna Nova, uma misteriosa escola de bruxaria. Ela pode até não ser a melhor aluna da escola, mas sua atitude incrível é, com certeza, a chave para o sucesso!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Considerado um dos animes mais populares dos últimos tempos, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba conta com uma temporada na Netflix, constituída de 26 episódios. Com uma trama eletrizante e relacionada à mitologia japonesa, a animação conquistou fãs no mundo inteiro.

Ambientada no Japão do início do século XX, Demon Slayer conta a história de Tanjiro Kamado – um adolescente que, após ter a família assassinada e a irmã amaldiçoada por um grupo de demônios, embarca em uma perigosa jornada para encontrar a cura e salvar a pequena Nezuko.

Death Note

Assim como Monster, Death Note também costuma figurar nas listas de “melhores animes de todos os tempos”. Uma das animações japonesas mais conhecidas pelo público internacional, Death Note traz interessantes discussões sobre crime, castigo, punição e justiça.

Death Note começa quando Light (Raito) Yagami, um jovem brilhante, encontra um caderno misterioso com o poder de matar todas as pessoas cujos nomes forem escritos nele. À medida que o protagonista decide “punir” criminosos, acaba se envolvendo em um jogo de gato e rato com L, o melhor detetive do mundo.

Blue Period

Blue Period é uma ótima sugestão para quem gosta de animes tranquilos, bucólicos, relaxantes e bem produzidos. O grande trunfo da animação é sua estética, elogiada por público e crítica como uma das mais belas do gênero.

Em Blue Period, o adolescente Yatora Yaguchi, entediado com a vida em uma escola de ensino médio, mergulha no maravilhoso mundo da arte após encontrar inspiração em um quadro. Como indica a sinopse, o anime também faz ótimas reflexões sobre o papel da arte na vida cotidiana.

Cyberpunk: Mercenários

Uma produção original da Netflix, Cyberpunk: Mercenários chegou ao catálogo da plataforma em 2022. Recomendado para maiores de 16 anos, a animação japonesa não conquistou somente os assinantes da plataforma, mas também os exigentes fãs de animes.

Ambientado em uma realidade distópica na qual a corrupção e os implantes cibernéticos controlam tudo, Cyberpunk: Mercenários conta a história de David, um jovem talentoso e impulsivo que, para sobreviver nesse universo, decide se tornar um mercenário.

Hellsing Ultimate

Recomendado para maiores de 18 anos – dadas às suas inúmeras cenas de intensa violência – Hellsing Ultimate adapta com maestria o mangá Hellsing, de Kouta Hirano. O anime introduz ao público a figura de Alucard, um dos personagens mais icônicos da história das animações japonesas.

Hellsing Ultimate acompanha os esforços da Organização Hellsing para manter o Reino Unido livre de monstros. Em uma eletrizante jornada, o fiel vampiro Alucard, sob as ordens da exigente Integra Hellsing, enfrenta forças do Vaticano, conspirações terríveis e até mesmo uma violenta organização nazista.

Todos os animes que listamos acima, pelo menos até o momento, estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.