Os detalhes que você não percebeu na série de Resident Evil

Logo após sua estreia, Resident Evil: A Série virou febre na Netflix. Inspirada pelos games da Capcom, a produção garantiu a medalha de ouro no Top 10 de vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. A 1ª temporada conta com diversos easter eggs e referências. Será que você percebeu todos esses detalhes?

“Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis”, afirma a sinopse oficial de Resident Evil na Netflix.

Protagonizada por Ella Balinska (As Panteras), Resident Evil conta com Paola Núñez (Bad Boys Para Sempre), Adeline Rudolph (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lance Reddick (American Horror Story) no elenco principal.

Listamos abaixo 7 detalhes, easter eggs e referências que passaram despercebidos por muitos espectadores de Resident Evil; confira.

A origem de Evelyn Marcus

Muitos espectadores de Resident Evil: A Série não se ligaram, mas Evelyn Marcus, a personagem de Paola Núñez é a filha de James Marcus, o fundador da Corporação Umbrella. É por isso que, durante a linha do tempo atual de Resident Evil, Evelyn atua como CEO da empresa.

Nos games da Capcom, James Marcus é o principal antagonista de Resident Evil 0. Junto com os cientistas Edward Ashford e Oswald E. Spencer, ele desempenha um papel crucial para a criação do T-Virus. Assim como o pai, Evelyn é calculista, ambiciosa e implacável.

Um vilão de Resident Evil 4?

Entre os games de Resident Evil, o volume 4 é um dos mais populares. No jogo, o protagonista Leon enfrenta vilões assustadores e mutantes canibais. A série da Netflix, por sua vez, homenageia o game ao trazer de volta os Ganados, alguns dos personagens mais memoráveis do game.

Se você já jogou os games de Resident Evil, provavelmente se lembra dos Ganados. Como esquecer o imponente vilão que empunha uma motosserra e corta a cabeça dos inimigos com apenas um golpe? Na produção da Netflix, Jade encontra personagens similares quando é capturada pela Irmandade.

Uma arma familiar

Nos games de Resident Evil, as armas representam um aspecto extremamente importante. Em Resident Evil: A Série, os espectadores podem vislumbrar – mesmo que rapidamente – alguns dos artefatos mais populares dos jogos. O rifle Hydra, por exemplo, é caracterizado de forma incrível pela produção da Netflix.

Mas ela não é a única arma dos games a figurar na trama da série! No quarto episódio, Jade enfrenta o sinistro Homem da Motosserra. Quando tudo parecia perdido, a protagonista é resgatada por Baxter, um integrante da Umbrella. Pouca gente percebeu, mas o personagem empunha a pistola Red 9, de Resident Evil 4.

Qual é a música?

Durante uma missão ordenada por Albert Wesker – no quinto episódio – Billie e Jade relembram uma das canções preferidas do pai. Para quem não conhece os games de Resident Evil, a música é uma simples composição triste. Porém, para jogadores experientes, o tema é reconhecido na hora.

Billie e Jade tocam a “Sonata da Luz da Lua”, de Beethoven. Introduzida no game original, a música aparece em vários jogos de Resident Evil. No primeiro game, por exemplo, os jogadores devem encontrar partituras e tocar a canção no piano para abrir uma porta secreta na Mansão Spencer.

Pablo e Wesker

Em Resident Evil: A Série, Jade e Billie se mudam com o pai, Albert Wesker, para uma nova cidade. As protagonistas também trazem o cachorrinho Pablo, que desempenha um papel importante na história. Quando Billie o leva para passear, por exemplo, o cão passa a latir para a dona – o que indica a infecção pelo T-Virus.

Muitos fãs não sabem, mas o nome de Pablo é uma referência direta aos primeiros games de Resident Evil. Na versão original dos jogos, Albert Wesker ganha vida pela voz do dublador Pablo Kuntz. O cãozinho de Jade e Billie, dessa forma, é uma homenagem à voz original de Wesker.

Os monstros de Resident Evil

Embora os zumbis sejam a maior (e mais numerosa) ameaça aos personagens de Resident Evil, as criaturas mutantes são bem mais interessantes. Na Netflix, a série de terror faz referência a vários desses monstros. No primeiro episódio, por exemplo, Jade e Billie enfrentam o aterrorizante cachorro Cerberus.

O terceiro episódio introduz alguns dos inimigos mais memoráveis. Na trama do apocalipse, Jade encontra os Lickers e vê uma aranha gigante. Nos games, os Lickers são os monstros mais assustadores, graças à habilidade de escalar paredes e atacar subitamente. A aranha gigante, por outro lado, é uma referência às tarântulas que aparecem em Resident Evil 1.

Finalmente, Ada Wong

A 1ª temporada de Resident Evil termina com uma aguardada referência a uma das personagens mais importantes da franquia. No episódio final, Jade recebe uma mensagem de Albert Wesker e, sob as orientações do pai, decide buscar a ajuda de uma “velha amiga”. Essa “amiga” é ninguém menos que Ada Wong.

Mencionada em Resident Evil 1, Ada Wong aparece pela primeira vez no segundo game da franquia. Caracterizada como anti-heróina e femme fatale, a personagem tem fama de “vira-casacas. Além disso, em Resident Evil 4, ela é caracterizada como uma habilidosa mercenária que trabalha para Wesker.

Será interessante ver como Ada Wong será caracterizada em Resident Evil: A Série – isto é, se a produção for renovada para uma 2ª temporada. Enquanto isso, você pode conferir os primeiros episódios da série na Netflix.

