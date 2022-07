Os filmes de Resident Evil que você precisa ver antes da série da Netflix

Resident Evil tem uma longa história nos cinemas, além de filmes lançados diretamente em plataformas digitais, ou em home-video. Com a vindoura série da Netflix na iminência de estrear, há quem possa querer fazer uma maratona da franquia.

Há três linhas do tempo a serem seguidas em Resident Evil atualmente (quatro, se contarmos a série em live-action da Netflix).

A primeira é estabelecida pelos games da Capcom, da qual fazem parte os filmes e séries em animação. A segunda se originou com o filme estrelado por Milla Jovovich.

Já a terceira foi criada com Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, o primeiro item desta lista, que pode ser visto abaixo.

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City

O mais recente filme da franquia é um reboot, que reconta a história dos dois primeiros games. A trama acompanha Claire Redfield (Kaya Scodelario), conforme ela descobre os segredos sombrios da corporação Umbrella.

O filme, no entanto, foi detonado pela crítica especializada, com aprovação de 30% no Rotten Tomatoes.

Atualmente, ele pode ser assistido no HBO Max.

Resident Evil: Degeneração (2008)

Ao contrário dos filmes em live-action, as animações de Resident Evil fazem parte da continuidade dos jogos.

Situado após o game Resident Evil 4, mas antes da série Resident Evil: No Escuro Absoluto, da Netflix, este se passa em um mundo onde o T-vírus existe, mas ainda não se tornou uma ameaça global.

Uma organização terrorista ameaça liberar o T-vírus nos EUA se o governo não revelar quem o criou até a meia-noite. Cabe a Claire Redfield (Alyson Court) desvendar essas ameaças antes que a América seja exterminada.

O filme pode ser alugado, ou comprado, por meio de plataformas digitais.

Resident Evil: Condenação (2012)

Ambientado após o game Resident Evil 5, Condenação é o filme mais bem avaliado nesta lista.

Atualmente detém 100 por cento no Rotten Tomatoes . Concentrando-se no agente da CIA Leon S. Kennedy (Matthew Mercer), a história gira em torno de Leon indo para a República Eslava Oriental para verificar os rumores de que armas biológicas estão sendo usadas.

Este mistura política global instável com guerra em ascensão e uma colmeia zumbi. O filme está disponível no HBO Max.

Resident Evil: A Vingança (2017)

O último filme na linha do tempo dos games acontece após Resident Evil 6 e logo antes de Resident Evil 7.

Chris Redfield está de volta, e desta vez ele está rastreando Glenn Arias, um ex-agente da CIA que agora trabalha no mercado negro e é procurado pela Interpol e pelo FBI.

Além de zumbis hospedeiros e parasitas, esta parcela apresenta uma ameaça totalmente nova: o A-virus.

O filme pode ser comprado, ou alugado, por meio de plataformas digitais.

Resident Evil (2002)

Esse já é totalmente separado dos games. O filme apresenta Alice (Milla Jovovich), uma ex-agente de segurança da corporação Umbrella, cuja memória foi apagada.

Alice e uma equipe lutam contra monstros e zumbis na Colmeia, uma instalação subterrânea abaixo de uma mansão, que liberou o T-Vírus, transformando as pessoas em criaturas terríveis.

O filme está disponível no HBO Max.

Resident Evil 2: Apocalipse (2004)

Continuação direta de Resident Evil (2002), esse filme continua a história de Alice. Dessa vez, o vírus se alastrou por toda Raccoon City e cabe a ela e Jill escaparem da cidade em quarentena, antes dela ser explodida.

O problema é que eles são perseguidos por Nêmesis, uma terrível criatura geneticamente modificada.

O filme pode ser alugado, ou comprado, por meio de plataformas digitais.

Resident Evil 3: A Extinção (2007)

Aqui que essa linha do tempo em particular começou a ficar confusa.

Apocalipse terminou com Alice ganhando poderes sobre-humanos, e A Extinção coloca esses poderes à prova.

À essa altura, o mundo inteiro foi infectado pelo T-vírus. Enquanto Alice vaga pelo país tentando sobreviver, ela também aprende como dominar seus novos poderes telecinéticos. Como tudo indica, esta parte é menos um filme independente e mais uma configuração para o que está por vir.

O filme está disponível no HBO Max.

Resident Evil 4: Recomeço (2010)

Vimos Alice ganhar superpoderes e dominá-los. E aqui ela perde essas habilidades.

Depois de se encontrar com um grupo de seus aliados, Alice descobre que a corporação Umbrella está fazendo experiências com sobreviventes.

Cabe a ela, portanto, impedir a maligna corporação mais uma vez.

O filme está disponível no HBO Max.

Resident Evil 5: Retribuição (2012)

O quinto filme é uma missão de resgate. Quando Alice acorda de volta na Colmeia, ela tem que usar todos os truques que conhece para escapar da corporação Umbrella.

Esse filme não apenas traz o retorno de Rain Ocampo (Michelle Rodriguez), mas também viu a introdução de vários personagens dos games.

Disponível no HBO Max.

Resident Evil 6: O Capítulo Final (2016)

Esse é o último filme da série com Milla Jovovich, como o título deixa bem claro.

Com o destino da humanidade parecendo sombrio, Alice e seus amigos precisam voltar para onde todo esse pesadelo começou: a Colmeia em Raccoon City.

O longa-metragem não só explica quem criou o T-vírus e por que, mas também revela a verdadeira identidade de Alice.

Disponível na Netflix.

A série em live-action de Resident Evil chega à Netflix em 14 de julho.

