Nada melhor do que passar o Halloween curtindo filmes de terror, certo? O mês de Outubro é a melhor época para curtir alguns dos sucessos mais sinistros do cinema – entre histórias de fantasmas, serial killers, demônios e muito mais. Por isso, o povo quer saber: quais são os filmes de terror mais assustadores de todos os tempos?

Para definir os filmes de terror mais assustadores da história, devemos analisar diversos aspectos. Além dos sustos em si, é importante ficar de olho na influência e sucesso crítico das produções.

O site Rotten Tomatoes – o maior agregador de críticas da internet – consultou fãs e especialistas na criação do ranking dos filmes mais assustadores de todos os tempos.

Sem mais delongas, veja abaixo os 7 filmes de terror que, de acordo com o ranking, são os mais assustadores de todos os tempos.

Halloween (1978)

No sétimo lugar, temos Halloween – um dos filmes de terror mais famosos de todos os tempos. O longa introduziu o mundo à talentosa Jamie Lee Curtis, e colocou a carreira de John Carpenter no mapa. O filme também é citado como um exemplo pioneiro do gênero slasher (de franquias como Sexta Feira 13, A Hora do Pesadelo e Premonição).

Além disso, o legado de Halloween é intocável. A lendária máscara de Michael Myers entrou para o cânone da cultura pop, e conceitos como “assassinos incontroláveis” e “garotas finais” se tornaram sinônimos aos filmes de terror. É por isso que a franquia continua viva mais de 40 anos após seu lançamento original.

O Chamado (2002)

Adaptar filmes asiáticos para o público ocidental é uma tarefa complicada. Mas com O Chamado, o cineasta Gore Verbinski conseguiu superar todas as expectativas. Para quem não sabe, o longa é um remake de Ringu – um aclamado thriller do diretor japonês Hideo Nakata. O filme original foca em um VHS amaldiçoado que mata seus espectadores em até 7 dias.

Verbinski reaproveitou todo o estilo visual de Ringu, inclusive na caracterização da antagonista Samara – o fantasma de uma garota com longos cabelos pretos e um vestido branco encardido. O Chamado também é ancorado por uma ótima performance de Naomi Watts. Além disso, o filme serviu para muitos fãs de terror como uma introdução de peso ao estilo do cinema japonês.

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Dirigido por Tobe Hooper e vagamente inspirado nos crimes reais do serial killer Ed Gein, O Massacre da Serra Elétrica é conhecido por sua estética “suja” e por seu ar de autenticidade (o que torna a trama ainda mais assustadora). Assistir a O Massacre da Serra Elétrica é imaginar que a história, mesmo com todas as excentricidades, poderia acontecer na vida real.

A imponente e ameaçadora atuação de Gunnar Hansen como o assassino Leatherface é um grande trunfo do longa. O personagem abriu caminho para a criação de alguns dos maiores ícones do terror, como Michael Myers e Jason Voorhees. Com o passar dos anos, muita gente tentou reviver a franquia, mas ninguém conseguiu infundir nos reboots o inconfundível estilo da produção original.

O Iluminado (1980)

Além de ser um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, O Iluminado também é considerado uma das produções mais estilosas da história do cinema. Dirigido por Stanley Kubrick, o longa é uma adaptação do livro homônimo de Stephen King. O Iluminado também traz uma das melhores performances da carreira de Jack Nicholson.

Nessa trama assustadora, o ator interpreta Jack Torrance – um escritor fracassado que passa o inverno no sinistro Hotel Overlook. Acompanhado apenas pela esposa Wendy e o filho Danny, Jack não demora e entrar em uma espiral de paranoia, isolamento e loucura. O Iluminado também conta com alguns dos visuais mais icônicos da história do terror (como a inesquecível cena do corredor).

Invocação do Mal (2013)

Segundo o ranking do Rotten Tomatoes, Invocação do Mal leva a medalha de bronze entre os filmes mais assustadores de todos os tempos. Dirigido por James Wan, o filme conseguiu revitalizar o cansado subgênero das “casas assombradas”. Além disso, Invocação do Mal é o primeiro longa de um sinistro universo compartilhado, que conta com filmes como Annabelle e A Freira.

Inspirado em eventos reais, Invocação do Mal acompanha as investigações sobrenaturais de Ed e Lorraine Warren. O filme se destaca por seu constante clima de tensão, sustos de tirar o fôlego, mistérios imprevisíveis, subversão de clichês do gênero e ótimas performances de Patrick Wilson e Vera Farmiga. Ou seja: é perfeito para assistir no Halloween.

Hereditário (2018)

Hereditário é, definitivamente, o melhor e mais assustador filme de terror do século 21. Em seu primeiro projeto como diretor, Ari Aster ganhou o coração do público e da crítica especializada. Um exemplo perfeito do “neo-terror”, Hereditário mistura dramas familiares a uma arrepiante história sobrenatural em uma emocionante metáfora sobre luto e perda.

Mesmo esnobada pela Academia, Toni Collette conquistou fãs no mundo inteiro com sua tétrica performance como a protagonista Annie. Hereditário também conta com uma das maiores (e mais surpreendentes) reviravoltas dos últimos anos. Tenso, ousado e realmente obscuro, o filme se tornou um clássico logo após o lançamento original.

O Exorcista (1973)

Não tem para ninguém: de acordo com o ranking do Rotten Tomatoes (e a opinião de inúmeros especialistas), O Exorcista é o filme de terror mais assustador de todos os tempos. Essa adaptação do livro homônimo de William Friedkin conta a história de Regan, uma garota que, após ser possuída por uma entidade maligna, passa por um árduo e arrepiante exorcismo.

O Exorcista também é o um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos – e o primeiro do gênero a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme. Em seu lançamento original, O Exorcista provocou histeria coletiva, fez muita gente passar mal e causou protestos no mundo todo. O filme prova que o verdadeiro terror não tem idade. Quase 50 anos após a estreia, ele é tão assustador como em 1973.

