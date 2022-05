Os filmes e séries da Marvel para ver antes de Doutor Estranho 2

Você está ansioso para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o novo lançamento do Marvel Studios?

Se é um fã do MCU, a resposta muito provavelmente é “sim!”. Nesse caso, talvez seja uma boa hora para começar uma maratona.

Continue lendo para conferir uma lista com os filmes e séries essenciais da Marvel para assistir antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Vingadores: Era de Ultron

Ao tentar proteger o planeta de ameaças, Tony Stark constrói um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial.

O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron.

Com o destino da Terra em jogo, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para mais uma vez salvar a raça humana da extinção.

Doutor Estranho

Após sua carreira ser destruída, um brilhante, porém arrogante, cirurgião ganha uma nova chance em sua vida quando um feiticeiro o treina para se tornar o Mago Supremo.

Vingadores: Guerra Infinita

Homem de Ferro, Thor, Hulk e os Vingadores se unem para combater seu inimigo mais poderoso, o maligno Thanos.

Em uma missão para coletar todas as seis Joias do Infinito, Thanos planeja usá-las para infligir sua vontade maléfica sobre a realidade.

Vingadores: Ultimato

Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm de lidar com a perda de amigos e entes queridos.

Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água e comida, Steve Rogers e Natasha Romanov lideram a resistência contra o titã louco.

WandaVision

Após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019), Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) se esforçam para levar uma vida normal no subúrbio e esconder seus poderes.

Mas a dupla de super-heróis logo começa a suspeitar que nem tudo está tão certo assim.

What If…?

Disponível no Disney+, What If…? é uma série de animação que leva o público para um terreno desconhecido ao contar, de forma alternativa, momentos cruciais do MCU, imaginando o que teria acontecido aos super-heróis se a história fosse totalmente diferente e se passasse em outra realidade.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mystério (Jake Gyllenhaal) no filme anterior.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mystério e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade.

Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo.

Agora, Peter não só precisa deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades como herói.