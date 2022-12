Os filmes que a Marvel e a DC vão estrear em 2023

A Marvel e a DC lançaram diversas produções no Cinema e TV em 2022 e em 2023 não será diferente.

No lado da Marvel (tanto dentro do Universo Cinematográfico Marvel, quanto fora), temos alguns filmes de destaque pela frente, como Homem-Formiga 3, que mostrará Kang, o Conquistador.

Continua depois da publicidade

Já do lado da DC, há algumas continuações e um filme original. Vale lembrar que James Gunn e Peter Safran, chefes do DC Studios, ainda vão divulgar o que vem pela frente no DCU (universo cinematográfico DC).

Revelamos abaixo TODOS os lançamentos (confirmados) da Marvel e DC em 2023. Confira!

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – 16 de fevereiro de 2023

Quantumania é o terceiro filme do Homem-Formiga no MCU. Pouco se sabe sobre a trama do longa, mas Jonathan Majors (Lovecraft Country) foi confirmado como o vilão Kang, o Conquistador.

No elenco do filme, retornam Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (O Hobbit), Michael Douglas (Atração Fatal) e a novata Kathryn Newton (Big Little Lies) como Cassie Lang. Além disso, o filme tem Peyton Reed na direção.

Shazam! Fúria dos Deuses – 17 de março de 2023

Dado o enorme sucesso de Shazam!, principalmente entre o público mais jovem, o lançamento de Fúrias dos Deuses não é surpresa. A aguardada continuação do hit da DC trará de volta alguns dos personagens mais carismáticos do DCEU, como o Billy Batson de Asher Angel e o Shazam de Zachary Levi.

Além disso, o filme traz Helen Mirren e Lucy Liu como as vilãs Héspera e Kalypso. Como o filme é o primeiro lançamento da DC após Adão Negro, muitos fãs já especulam sobre uma possível participação do personagem de Dwayne Johnson (assim como aconteceu com Superman no primeiro longa).

Mostramos abaixo todos os filmes que a Marvel confirmou para lançamento após Pantera Negra: Wakanda Para Sempre; confira.

Guardiões da Galáxia 3 – 5 de maio de 2023

Guardiões da Galáxia 3 é mais um projeto do cineasta James Gunn. Enquanto o longa não estreia nos cinemas, os fãs da Marvel podem conferir as aventuras dos Guardiões em Thor: Amor e Trovão e no especial de natal da equipe, que deve chegar ao Disney+ em dezembro de 2022.

O filme também trará a estreia de Will Poulter (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite) como Adam Warlock. O elenco do longa também traz Maria Bakalova (Borat 2) e Daniela Melchior (Esquadrão Suicida).

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – 1 de junho de 2023

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

Pelo que parece, outros Homem-Aranha vão lutar contra Miles e Gwen Stacy no filme. Possivelmente manipulados pelo vilão Mancha, que já foi confirmado como principal antagonista do filme.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.

The Flash – 23 de junho de 2023

The Flash, o filme mais polêmico da DC, também chega em 2023. Anunciado na mesma época de Liga da Justiça, o longa permaneceu por anos no “inferno de desenvolvimento”. Com o término das filmagens, a Warner confirmou o lançamento para junho.

A estreia do longa foi muito prejudicada pelas polêmicas (e crimes) de Ezra Miller, o intérprete do protagonista Barry Allen. O filme também introduzirá o conceito do Multiverso no DCEU, com a participação de Michael Keaton como Batman e Sasha Calle como a heroína Supergirl.

The Marvels – 27 de julho de 2023

The Marvels é a continuação de Capitã Marvel. O longa será protagonizado por Brie Larson (Carol Danvers), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (WandaVision). Poucos detalhes foram revelados sobre a trama do longa.

Dados os eventos da série Ms. Marvel, tudo indica que a produção será ambientada nos dias atuais, diferentemente do filme original, que se passa nos anos 90. Além disso, o filme trará mais uma vez Samuel L. Jackson (Invasão Secreta) como Nick Fury.

Besouro Azul – 17 de agosto de 2023

Protagonizado por Xolo Maridueña – o Miguel de Cobra Kai – Besouro Azul foi anunciado em 2018. Cinco anos depois, o filme finalmente chega aos cinemas. Com a troca de direção na Warner e o cancelamento de Batgirl, muita gente ficou preocupada com o futuro do longa.

Porém, ao que tudo indica, Besouro Azul não será afetado pela alternância de poder do estúdio. O longa acompanha a história de Jaime Reyes, um dos poucos super-heróis mexicanos da DC. Além de Xolo Maridueña, o elenco de Besouro Azul inclui George López e a brasileira Bruna Marquezine.

Aquaman & O Reino Perdido – 25 de dezembro de 2023

Aquaman & O Reino Perdido estreia nos cinemas em pleno natal. O filme é um dos mais aguardados da DC. Afinal de contas, Aquaman é considerado um dos lançamentos mais criativos (e bem sucedidos) da companhia. Como de costume, Jason Momoa retorna como o protagonista titular.

Aparentemente, o subtítulo “O Reino Perdido” faz referência à cidade subaquática de Necrus. Pouco se sabe sobre a história do longa. Além de Arthur Curry (Jason Momoa), Aquaman 2 trará o retorno de Mera (Amber Heard), Orm (Patrick Wilson), Atlanna (Nicole Kidman) e Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II).

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.