Os filmes que quase arruinaram a carreira de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth está em cartaz nos cinemas com Thor: Amor e Trovão, sua quarta aventura solo no MCU. Atualmente, o ator é famoso no mundo inteiro por interpretar o asgardiano nos filmes da Marvel. Mas além de sua performance como o herói, o australiano conta com projetos inusitados em sua filmografia. Alguns deles, quase arruinaram sua carreira.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Nascido em 1983, Chris Hemsworth começou sua carreira artística em produções da TV australiana. Em 2011, o ator foi escalado como Thor no MCU. Desde então, ele se destaca como um dos astros mais bem pagos de Hollywood.

Listamos abaixo os 7 piores filmes da carreira de Chris Hemsworth, que de acordo com o site Looper, quase arruinaram a carreira do ator – confira.

No Coração do Mar – 2015

Mesmo com a direção de Ron Howard e Chris Hemsworth, Tom Holland e Cillian Murphy no elenco, No Coração do Mar falhou em conquistar público e crítica. Baseado em um dos livros mais famosos de todos os tempos, o filme foi criticado por sua trama desinteressante e por “desperdiçar o potencial” de sua história.

De acordo com a análise da crítica especializada, o grande problema de No Coração do Mar está na caracterização dos personagens. “São todos clones uns dos outros, e nenhum deles tem graça”, comentou uma das resenhas sobre o filme. No Rotten Tomatoes, o drama histórico tem somente 42% de aprovação.

Spiderhead – 2022

Recentemente, Chris Hemsworth lançou o thriller de ficção científica Spiderhead na Netflix. No longa, o astro da Marvel interpreta um gênio da indústria farmacêutica que administra uma prisão de alta tecnologia e utiliza os detentos como cobaias. Além de Hemsworth, o longa conta com Miles Teller (Top Gun: Maverick) e Jurnee Smollett (Aves de Rapina) no elenco.

O filme conquistou o público da Netflix, e permaneceu por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Spiderhead, por outro lado, desagradou a crítica especializada. A imprensa criticou a condução da história, o ritmo do longa e a duração do filme. O longa tem apenas 40% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Hacker – 2015

Produzido entre Thor: Mundo Sombrio e Ragnarok, Hacker foi muito criticado por sua trama clichê, que não traz qualquer novidade ou pioneirismo para o gênero. No filme, Chris Hemsworth interpreta um hacker que é recrutado pelo governo para ajudar na caçada contra um perigoso criminoso.

Como você já pôde perceber, a trama de Hacker é extremamente parecida com a de diversos outros thrillers de ação. O filme pode não ser o pior da carreira de Hemsworth, mas é, definitivamente, o mais esquecível. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 33% de aprovação crítica.

Férias Frustradas – 2015

Além de se destacar em filmes de ação, Chris Hemsworth é famoso por performances em filmes de comédia. Um deles é Férias Frustrada, lançado em 2015. O longa é uma espécie de remake/reboot de National Lampoon’s Vacation, um clássico dos anos 80 protagonizado por Chevy Chase.

Em sua estreia original, o novo Férias Frustradas foi comparado (de maneira desfavorável) ao filme original. Para a grande maioria dos críticos, o longa falha em repetir o ritmo, o estilo e o espírito do clássico. Dessa forma, se torna apenas uma comédia sem graça e repleta de clichês, com 27% no Rotten Tomatoes.

MIB: Homens de Preto – Internacional – 2019

Reboots e remakes, como você já pôde perceber acima, são ideias perigosas. Em 2019, Chris Hemsworth protagonizou MIB: Homens de Preto – Internacional, um revival da icônica franquia de Will Smith e Tommy Lee Jones. No longa, o ator contracenou mais uma vez com Tessa Thompson, a Valkyrie do MCU.

MIB: Homens de Preto – Internacional decepcionou muita gente. Com apenas 23% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa foi criticado por tentar “imitar” a franquia original. Além disso, diversas resenhas críticas detonaram a caracterização dos personagens, o roteiro do longa e as performances do elenco.

O Caçador e a Rainha do Gelo – 2016

A produção de O Caçador e a Rainha do Gelo foi, definitivamente, uma surpresa. Afinal de contas, o filme original Branca de Neve e o Caçador – protagonizado por Kristen Stewart e Chris Hemsworth – falhou em conquistar a crítica especializada. Mesmo assim, a continuação do longa chegou aos cinemas em 2016.

Mesmo com um excelente elenco, formado por Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt e Charlize Theron, o longa foi detonado por público e crítica. No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 20% de aprovação. Mais uma vez, o filme recebeu pesadas críticas por sua trama clichê, personagens estereotipados e final sem sentido.

Amanhecer Violento – 2012

De acordo com o site Looper, Amanhecer Violento é o pior projeto da carreira de Chris Hemsworth. O remake de um clássico dos anos 80 tem apenas 15% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. O filme também falhou em conquistar o público: apenas 51% da audiência curtiu o longa.

Além disso, Amanhecer Violento se tornou um verdadeiro fracasso nas bilheterias. O filme custou 65 milhões de dólares para ser produzido, e faturou apenas 50 milhões em suas exibições mundiais. No longa, Chris Hemsworth interpreta um militar americano que tenta proteger sua cidade de uma invasão norte-coreana.

