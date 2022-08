Os furos de roteiro de Big Bang Theory que fãs não notaram

Uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos, The Big Bang Theory continua a fazer sucesso nas plataformas de streaming. No entanto, a série não é perfeita. Em suas 12 temporadas, a sitcom contou com grandes furos no roteiro – e muitos deles não foram percebidos pelos fãs.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

“The Big Bang Theory conta a história dos cientistas geniais Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

De acordo com informações do site Looper, listamos abaixo 7 furos no roteiro de The Big Bang Theory que os fãs não notaram; confira.

O lugar de Sheldon

Fãs de The Big Bang Theory sabem que Sheldon, o personagem de Jim Parsons, é conhecido por suas particularidades e excentricidades. Em seu apartamento, o protagonista tem um lugar específico no sofá, onde ninguém mais pode sentar. Em diversas ocasiões, o personagem esbraveja com quem assume o assento. No entanto, em várias cenas da série, Sheldon parece não se importar com a posição (como você pode conferir na foto acima).

A irmã de Penny

Durante as 12 temporadas de The Big Bang Theory, Penny revela alguns detalhes interessantes sobre sua família. Até a última temporada, Wyatt (o pai da personagem) foi o único integrante a aparecer na série. No entanto, no casamento de Penny, a sitcom também introduz a mãe e o irmão da personagem. Porém, Penny também afirma ter uma irmã, chamada Lisa. Sendo assim, por que ela não participa da temporada final e do casamento da irmã?

A longa gestação de Bernadette

Em “The Valentino Submergence”, o 15º episódio da 9ª temporada de The Big Bang Theory, Bernadette tenta encontrar uma maneira para contar a Howard que está grávida. Muitos fãs não perceberam, mas a gestação da personagem é excessivamente longa. Segundo os cálculos do site Looper, Bernadette permanece grávida por cerca de 11 meses. O bebê da personagem só nasce no episódio “The Birthday Synchronicity”, da 10ª temporada.

Por que o elevador quebrou?

The Big Bang Theory oferece duas explicações diferentes para o defeito no elevador do prédio. Em “The Staircase Implementation”, um episódio da 3ª temporada, a série revela que o elevador quebrou após um experimento mal-sucedido de Leonard. No entanto, em um capítulo do primeiro ano, a série já havia estabelecido que a quebra do elevador teria acontecido há cerca de 2 anos antes do início da história. Sendo assim, qual é a resposta verdadeira?

Raj fala hindi?

Nas 12 temporadas de The Big Bang Theory, a caracterização de Raj é bastante inconsistente. Em um episódio da 10ª temporada, o personagem de Kunal Nayyar diz a Sheldon que não é fluente em hindi – o que não faz o menor sentido. Afinal de contas, o personagem foi criado na Índia, por pais falantes do idioma. Além disso, em outros episódios da série, Raj afirma (e até demonstra) saber falar (e entender) a linguagem sem problemas.

O que aconteceu com a mãe de Amy?

Muitos fãs de The Big Bang Theory não perceberam, mas a mãe de Amy é interpretada por duas atrizes diferentes na trama da série. Annie O’Donnell aparece como a mãe da personagem em uma breve participação na 4ª temporada. A aclamada atriz Kathy Bates, por outro lado, tem um papel recorrente na 11ª e 12ª temporadas. No entanto, a série não explica essa modificação, que não altera apenas o visual da mãe de Amy, mas também a personalidade da figura.

Uma pegadinha perigosa

Em “The Vengeance Formulation”, o nono episódio da 3ª temporada, Barry Kripke – o arquinimigo de Sheldon – sabota uma entrevista na NPR ao bombear gás hélio no estúdio de gravação. O objetivo do personagem era deixar a voz de Sheldon extremamente aguda, como de um desenho animado. Porém, na vida real, essa pegadinha traria consequências bem mais perigosas. Afinal, a má utilização do hélio no corpo humano pode afetar o sistema respiratório e até mesmo resultar em morte.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

