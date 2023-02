Os lançamentos da Netflix em março de 2023

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do mês de março de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Entre os destaques, estão a 2ª temporada de Cidade Invisível, a 2ª de Sex/Life, os filmes Luther: O Cair da Noite e Mistério em Paris, com Adam Sandler.

Continua depois da publicidade

Há também mais produções sul-coreanas chegando ao streaming, como Kill Boksoon e A Lição: Parte 2.

Confira os lançamentos de fevereiro da Netflix:

Séries

Sex/Life: Temporada 2 (2/3/2023)

Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?

Que Cilada! – Temporada 2 (2/3/2023)

A polícia continua as buscas pelo assassino de Gambino. Valentino, Salvo e pessoas próximas a eles se envolvem ainda mais nas consequências do crime.

Masameer County: Temporada 2 (2/3/2023)

Com uma visão divertida de uma Arábia Saudita distinta, esta temporada inclui uma missão perigosa, momentos chocantes no elevador e um lançamento de foguete que dá errado.

Next in Fashion: Temporada 2 (3/3/2023)

Os apresentadores Gigi Hadid e Tan France se juntam a um painel de especialistas como jurados da segunda temporada desta competição em busca do próximo ícone da moda.

A Lição: Parte 2 (10/3/2023)

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 12 (15/3/2023)

Nesta temporada, as Kardashians embarcam em novas aventuras internacionais e lidam com agendas lotadas, decisões importantes e muito drama familiar.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 7 (15/3/2023)

Na luxuosa Califórnia, as estrelas deste reality conhecem pessoas novas, revivem rivalidades e se envolvem em uma polêmica.

Sombra e Ossos: Temporada 2 (16/3/2023)

Após o embate com Kirigan, chegou a hora de Alina e Maly encontrarem novos aliados e tomarem decisões comoventes na busca por mais amplificadores.

O Maestro e o Mar (17/3/2023)

Um músico se muda para uma ilha pitoresca com a missão de comandar um festival de música, mas sua vida vai passar por uma reviravolta inesperada nesse novo lugar.

Cidade Invisível: Temporada 2 (22/3/2023)

Depois de voltar à vida em águas sagradas perto de Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) faz de tudo para encontrar a filha, Luna (Manu Dieguez). E, nessa busca, ele poderá descobrir sua verdadeira natureza.

Vosso Reino: Temporada 2 (22/3/2023)

Com uma batalha épica entre o bem e o mal, a última temporada de Vosso Reino termina a história do líder religioso Emilio Vázquez Pena. Na temporada 1, ele assumiu a liderança na corrida presidencial da Argentina após o assassinato do companheiro de partido.

Atlanta: Temporada 3 (24/3/2023)

Na turnê europeia de Paper Boi, a equipe tenta se adaptar ao recente sucesso e a um lugar estranho.

Casamento às Cegas: Temporada 4 (24/3/2023- 31/3/2023)

Um novo grupo de solteiros entra nas cabines às cegas para flertar, conquistar e, com sorte, se casar com um grande amor.

Agente Elvis (Em Breve)

Nesta animação para adultos, Elvis entra para um programa secreto e troca o rock pela espionagem para impedir a destruição do mundo.

Soy Georgina: Temporada 2 (Em Breve)

Às vezes, os melhores e os piores momentos são simultâneos. Acompanhe os altos e baixos da vida da estrela internacional Georgina Rodríguez.

Filmes

O Incrível Hulk – Como a Fera Nasceu (1/3/2023)

Depois de um acidente radioativo, um cientista se transforma em um monstro bizarro sempre que fica nervoso. E a busca pela cura vai ser um pouco complicada.

Conta Comigo (1/3/2023)

Quatro garotos se aventuram no bosque procurando o corpo de um adolescente desaparecido e aprendem algumas verdades sobre si mesmos nesta jornada.

O Enigma de Outro Mundo (1/3/2023)

Uma equipe de cientistas descobre uma forma de vida alienígena na Antártica e entra em pânico ao perceber que a criatura está entre eles.

Os Donos da Rua (1/3/2023)

Em uma área barra-pesada de Los Angeles, um jovem divide a rotina entre a escola, as cobranças do pai e o violento mundo das drogas e das gangues.

Esta Noite, Você Dorme Comigo (1/3/2023)

Uma jornalista em um casamento morno precisa escolher entre o marido distante, mas amoroso, e um ex-namorado mais jovem que reaparece em sua vida.

Amor ao Primeiro Beijo (3/3/2023)

Com a habilidade de ver o futuro, Javier descobre quem é o grande amor de sua vida. Só tem um problema: ela é a namorada do seu melhor amigo.

Em Uma Ilha Bem Distante (8/3/2023)

Ao viajar à Croácia para conhecer a casa que ganhou de herança, uma mulher reencontra a alegria de viver e abre as portas para um novo amor.

Luther: O Cair da Noite (10/3/2023)

Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante e decadente detetive John Luther foge da prisão em busca de um serial killer.

Volte Sempre! (10/3/2023)

Um locutor de rádio aposentado vai trabalhar em um mercado para juntar dinheiro com um objetivo: ir a uma festa onde espera reencontrar seu grande amor.

A Elefanta do Mágico (17/3/2023)

Um garoto aceita o desafio do rei: realizar três tarefas impossíveis em troca de uma elefanta mágica e da chance de mudar seu destino.

Mistério em Paris (31/3/2023)

Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer sua agência decolar. Depois que um amigo é raptado no próprio casamento, eles se envolvem em um caso de sequestro internacional.

Kill Boksoon (31/3/2023)

No trabalho, assassina renomada. Em casa, mãe solo de uma adolescente. Para ela, o desafio não é matar. Duro mesmo é a maternidade.

Documentários e especiais

A Cúmplice do Mal: Monique Olivier (2/3/2023)

Entre 1987 e 2003, Michel Fourniret ganhou notoriedade como o maior assassino da França. Mas a mulher dele era um enigma: será que ela era vítima ou cúmplice?

Pornhub: Sexo Bilionário (15/3/2023)

Com depoimentos de atores, ativistas e ex-funcionários, este documentário mostra em detalhes os sucessos e escândalos do site Pornhub.

O Cerco de Waco (22/3/2023)

Esta série documental apresenta material inédito sobre o fatídico impasse entre agentes federais e um grupo religioso fortemente armado que durou 51 dias no ano de 1993.

Criminoso ou Inocente: O Caso Big Mäck (30/3/2023)

Condenado por um crime que não cometeu, um homem passa 9 anos na cadeia. Décadas depois, ele volta a ser suspeito. Mas será que, desta vez, ele também é inocente?

Crianças e família

Ponte para Terabítia (1/3/2023)

Nesta aventura baseada no best-seller, uma nova colega de classe abre as portas de um mundo de fantasia e imaginação para o jovem Jesse.

A Ovelha Carateca (2/3/2023)

Proteger o rebanho de um lobo faminto não é uma tarefa fácil. Ainda bem que as ovelhinhas Wanda e Trico têm alguns truques e golpes na manga.

Patrulha Canina: O Filme (3/3/2023)

Nenhuma cidade é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! A Patrulha Canina precisa salvar a Cidade da Aventura das confusões do Prefeito Humdinger.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu – Temporada 5 (6/3/2023)

Novos poderes, mais ferramentas e muitas aventuras! Ridley e os Olhos estão a todo vapor em sua missão de proteger o museu e seus mistérios.

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4, O Desafio Final (14/3/2023)

A turma do Roxteen conquistou um lugar no Desafio Final, mas perdeu o patrocinador. Agora, essa galera vai precisar usar a criatividade para bancar a aventura.

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 7 (20/3/2023)

Gabby e seu parceiro Pandy Gato fazem amizade com fadas, acham um tesouro e embarcam em mil aventuras dentro da Casa Mágica. É para cantar e se divertir!

Cadê Nossa Humana? (21/3/2023)

Todos os humanos sumiram! E agora? Será que você consegue levar os pets mimados Pudim e Pernil ao centro do universo para resolver isso?

Power Rangers (31/3/2023)

Cinco jovens desajustados descobrem moedas que conferem superpoderes. Agora, eles vão ter que se transformar em uma equipe para tentar salvar o mundo de um antigo mal.

Anime

Inuyasha: Temporada 4 (28/3/2023)

Na busca pelos fragmentos da jóia sagrada, Kagome e Inuyasha precisam enfrentar inimigos cada vez mais poderosos.

Inuyasha: Temporada 5 (28/3/2023)

Velhas ameaças, novas aventuras e o coração batendo acelerado: Kagome vai ter uma grande revelação sobre seus sentimentos por Inuyasha.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.