Os lançamentos da Netflix nesta semana (06 a 12 de junho)

Que tal ficar por dentro das principais estreias da Netflix nesta semana?

A nova temporada de Peaky Blinders é um dos destaques do período para os fãs deste drama criminal britânico de sucesso.

Se você prefere um filme de comédia, Arremessando Alto é o novo trabalho do Adam Sandler na Netflix e promete tirar risadas do público.

Confira os lançamentos da Netflix logo abaixo:

Bill Burr Presents Friends Who Kill – 06 de junho

Assista Bill Burr subir no palco ontem à noite em seu show “Friends Who Kill” no Hollywood Palladium no Netflix Is A Joke: The Festival.

Rambo: Até o Fim – 06 de junho

O veterano de guerra John Rambo (Sylvester Stallone) busca uma vida tranquila. Até que o desaparecimento da neta adotiva o lança em uma missão final marcada pela fúria.

That’s My Time with David Letterman – 07 de junho

David Letterman convida algumas das estrelas mais promissoras do stand-up para uma apresentação e boa conversa.

Arremessando Alto – 08 de junho

Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial para fazer sucesso na NBA e se esforça para provar que ambos merecem chegar lá. Estrelado por Adam Sandler, Robert Duval e Queen Latifah.

Do Nada, Grávida – 08 de junho

Durante uma bebedeira, uma especialista em fertilização se insemina com o esperma do ex-namorado. Agora, ela precisa explicar a gravidez e reconquistar o antigo amor.

Rezar e Obedecer – 08 de junho

Esta série documental mostra a ascensão de Warren Jeffs na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o chocante caso criminoso contra ele.

El Paseo 6 – 08 de junho

Um pai superprotetor se recusa a deixar a filha participar de uma viagem da escola sem supervisão. Então ele e a sogra carismática decidem bancar os penetras.

Os Reféns de Gladbeck – 08 de junho

Em agosto de 1988, dois ladrões de banco armados controlam a polícia por 54 horas em um drama com reféns e consequências trágicas.

Ben e Jody – 09 de junho

Dois amigos se unem a um grupo de moradores locais para lutar contra madeireiros ilegais que estõa tentando roubar as terras deles.

Stand Out: An LGBTQ+ Celebration – 09 de junho

Uma celebração histórica e performance dos melhores da Comédia LGBTQ+. Lendas, headliners e talentos emergentes se apresentarão no The Greek Theatre para um inesquecível evento de stand-up queer. Você não vai querer perder este icônico evento único na vida.

Ritmo + Flow: França – 09 de junho

Nesta competição musical, rappers franceses improvisam em batalhas alucinantes. O prêmio? 100 mil euros. Niska, Shay e SCH são os jurados

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas – Temporada 6 – 10 de junho

Os Shelbys sofrem uma perda trágica. Quatro anos depois, a Lei Seca acaba, Tommy passa a vender ópio e é obrigado a se aliar aos seus piores inimigos. Estrelada por Cillian Murphy.

Árvores da Paz – 10 de junho

Quatro mulheres diferentes ficam presas em um esconderijo durante o genocídio de Ruanda e se tornam grandes amigas. Inspirado em uma história real.

Frangoelho e o Hamster das Trevas – 10 de junho

Um jovem explorador se une aos amigos para encontrar um artefato poderoso antes que seu tio ganancioso coloque as mãos nele.

Primeira Morte – 10 de junho

O amor é uma coisa complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez.

Intimidade – 10 de junho

Um vídeo de sexo gravado em segredo ameaça a carreira de uma política em ascensão.

