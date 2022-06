Os lançamentos da Netflix nesta semana (13 a 19 de junho)

Que tal ficar por dentro das estreias desta semana na Netflix?

Separamos logo abaixo os principais lançamentos que pousam entre os dias 13 e 19 de junho ao catálogo da Netflix Brasil.

Dentre filmes, séries, programas infantis, documentários e peças de stand-up, o que não falta é opção para todos os gostos!

Confira as novidades logo abaixo:

Pete Davidson com seus Melhores Amigos – 13 de junho

Pete Davidson brinca sobre boatos, viagens de avião grátis e seu ano bizarro ao convidar amigos ao palco em uma noite de comédia stand-up e música.

O Mundo Colorido do Charlie: Novas Temporadas – 13 de junho

Charlie cria histórias divertidas usando formas diferentes. Agora, ele precisa da sua ajuda! Embarque nestasérie de aventuras nos lugares mais variados.

Jennifer Lopez: Halftime – 14 de junho

Neste documentário intimista, a estrela Jennifer Lopez reflete sobre a carreira multifacetada e a pressão de viver sob os holofotes.

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live – 14 de junho

Jade Fonda e Lily Tomlin celebram as mulheres comediantes com apresentações de stand-up de Cristela Alonzo, Margaret Cho, Michele Buteau, entre outras.

A Ira de Deus – 15 de junho

Convencida de que alguém poderoso está por trás das perdas trágicas que sofreu, Luciana recorre à mídia para revelar a verdade.

Maldivas – 15 de junho

Uma jovem se muda para o Rio de Janeiro em busca da mãe, mas acaba envolvida em uma investigação de assassinato após um incêndio suspeito. Com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Carol Castro.

Quando meu amor floresce – 15 de junho

Eles se apaixonaram ainda jovens e se reencontraram 20 anos depois. Só que muita coisa mudou nesse meio-tempo.

Desfile de Corações – 15 de junho

Para salvar a carreira, uma mulher que tem medo de cachorros vai para a Cracóvia, onde conhece um viúvo, o filho dele e o melhor amigo peludo dos dois.

O Idiota Favorito de Deus – 15 de junho

Melissa McCarthy estrela ao lado do marido, roteirista e criador Ben Falcone nesta série de comédia sobre um cara enviado em uma missão divina.

Iron Chef: Em Busca de uma Lenda – 15 de junho

Novas estrelas da gastronomia enfrentam ícones do Iron Chef. Mas só uma vai chegar à batalha final, ganhar a faca de ouro e o título tão almejado.

Pretty Guardian Sailor Moon S: Filme – 15 de junho

Um jovem astrônomo impede a Princesa Kaguya de congelar a Terra. Agora, as Sailors vão ter que enfrentá-la!

Sailor Moon R: A Promessa da Rosa – 15 de junho

Quando a alienígena Kisenian ameaça substituir a energia positiva do sistema solar por ondas negativas, Sailor Moon entra em ação.

Sailor Moon SuperS: O Buraco Negro dos Sonhos – 15 de junho

Uma vilã tenta roubar os sonhos das crianças, arrastando a Terra para um lugar sombrio, mas as Sailors estão a postos e não vão permitir!

Terra de Ilusões: Internet, Morte e Mentiras – 15 de junho

Conspiração, fraude, violência, morte… O que começa no mundo virtual pode se tornar realidade. E quando a rede é mundial, as consequências também são.

Centauro – 15 de junho

Para pagar a dívida da mãe de seu filho, um piloto de moto passa a transportar drogas para um cartel, arriscando suas chances no esporte e na própria vida.

O Mundo de Karma: Clipes – Volume 2 – 16 de junho

Esta coleção de músicas traz Karma cantando, brilhando e improvisando com os amigos e a família.

Amor e Anarquia: Temporada 2 – 16 de junho

Após receber uma notícia terrível, Sofie se recusa a lidar com a dor e acaba arriscando a vida, a carreira e o relacionamento com Max.

Snoop Dogg: De Zoeira – 16 de junho

Um novo evento especial, direto do Festival Netflix Is a Joke.

Spontaneous – 16 de junho

Quando colegas começam a (literalmente) explodir do nada, dois estudantes decidem aproveitar a vida ao máximo e se abrir para o amor em meio ao sangue e caos.

Guardiões da Mansão do Terror – 16 de junho

Em um parque de diversões assombrado, uma dupla de adolescentes e um cachorro falante enfrentam demônios e tentam impedir um apocalipse sobrenatural.

Kabuki: No Palco com Toma Ikuta – 16 de junho

Neste registro de amizade e tradição, o ator Toma Ikuta dá seus primeiros passos no teatro kabuki ao lado de um grande amigo: o também ator Matsuya Onoe.

Akado Suzunosuke: Versão Kabuki – 16 de junho

No final da série Idomu, encabeçada pelo ator Matsua Onoe, traz Toma Ikuta em seu primeiro papel no projeto de kabuki.

Colisão – 16 de junho

Em uma corrida contra o tempo, um empresário corrupto e sua esposa socialite têm apenas um dia para salvar a filha deles de um chefão do crime.

O Efeito Martha Mitchel – 17 de junho

Este documentário traça o perfil da esposa do procurador-geral dos EUA na era Nixon, que foi taxada de louca por fazer denúncias contra o governo no caso Watergate.

She: Temporada 2 – 17 de junho

Uma missão de espionagem para desmantelar um cartel de drogas leva uma tímida policial de Mumbai a descobrir seu poder de sedução.

Guerra de Vizinhos: Temporada 2 – 17 de junho

A série das famílias em guerra está de volta para uma nova temporada.

Spiderhead – 17 de junho

No futuro, dois detentos sob o efeito de drogas psicoativas confrontam o passado em uma instituição gerenciada por um visionário. Com Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.

Vocês Não Me Conhecem – 17 de junho

Durante um julgamento em que todas as provas apontam para ele, o réu decide usar as alegações finais para relatar seu envolvimento com uma mulher misteriosa.

Rainbow High: 2ª Temporada – 17 de junho

Nesta série de animação, as adoradas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour na escola Rainbow High.

SPRIGGAN – 18 de junho

Os agentes Spriggan da corporação ARCAM precisam impedir que artefatos históricos de uma antiga civilização alienígena caiam em mãos erradas.

Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos – 19 de junho

Um jovem escritor (Caio Blat) descobre que a esposa (Maria Ribeiro) tem um caso com outra mulher (Luz Cipriota). Então, ele também se envolve com a outra.

Ben Crump pelos Direitos Civis – 19 de junho

Acompanhe o advogado Ben Crump na busca de justiça pelas mortes de George Floyd e Breonna Taylor neste documentário.

