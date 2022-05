Os lançamentos da Netflix nesta semana (2 a 8 de maio)

Que tal começar o mês por dentro dos principais lançamentos da Netflix?

A plataforma de streaming já anunciou os principais títulos que chegam entre 2 e 8 de maio em seu catálogo, e tem muita coisa boa a caminho!

Dentre as novidades, destaque para a temporada final de Três Metros Acima do Céu.

Confira os lançamentos da Netflix nesta semana:

Octonautas: Missão Planeta: Temporada 2 – 02 de maio

O capitão Polo Polar, Kwazii e o resto da tripulação partem em missões emocionantes ao redor do mundo para proteger outros animais.

Suk Suk – 02 de maio

Um taxista casado de 70 anos e um pai solteiro de 65 se apaixonam e começam a planejar um futuro juntos.

The Gateway – 02 de maio

Um assistente social decide ajudar uma mulher envolvida pelo marido em uma perigosa rede de crimes.

Showtime 1958 – 03 de maio

Neste filme baseado em fatos reais, o diretor P. Ramlee organiza uum show para arrecadar dinheiro para os artistas que perderam o emprego antes do Eid.

Vamos Casar! – 03 de maio

Um casal pronto para finalmente dizer “sim” enfrenta inúmeros obstáculos na hora de planejar o casamento perfeito.

Sem Respirar: Um Mergulho Sob o Gelo – 03 de maio

Este documentário acompanha a praticante de mergulho livre Johanna Nordblad na tentativa de bater um recorde e percorrer a maior distância sob o gelo sem respirar.

Três Metros Acima do Céu (Temporada 3) – 04 de maio

Dois jovens de mundos bem diferentes se apaixonam durante o verão italiano à beira do mar Adriático. Inspirada nos romances de Federico Moccia.

Quarentão – 04 de maio

Depois de uma amarga descoberta, um chef se junta ao melhor amigo em uma competição gastronômcia em Cancún para despertar sua fome de viver.

Reação Nuclear – 04 de maio

Pessoas que viram de perto o acidente da usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia, explicam os eventos, as controvérsias e as consequências que duram até hoje.

El Marginal – O Cara de Fora: Temporada 5 – 04 de maio

Na temporada final, Miguel busca redenção atrás das grades. Do lado de fora, Diosito luta para ganhar a vida. Um culto pode ser o fim de Puente Viejo.

The Circle: EUA – Temporada 4 – 04 de maio (semanal)

Tagarelas, cheios de falsidade e secretamente famosos. Conheça os jogadores desta temporada e faça suas apostas: quem vai levar o prêmio?

Clark – 05 de maio

Esta é a história de Clark Olofsson, o criminoso controverso que inspirou o termo “Síndrome de Estocolmo”. Baseada nas verdades e mentiras contadas por ele.

O Pentavirato – 05 de maio

Uma sociedade secreta influencia os acontecimentos mundiais há séculos e agora enfrenta uma perigosa ameaça interna. Será que um repórter conseguirá salvar o dia?

União de Sangue – 05 de maio

As melhores amigas Sarah e Kemi guardam um segredo perigoso e são obrigadas a fugir depois que um homem rico desaparece da própria festa de noivado.

Filhotes Selvagens – 05 de maio

Acompanhe as aventuras de filhotes de leões, elefantes, pinguins e pangolins que enfrentam os altos e baixos da vida na natureza.

Bem-vindos ao Éden – 06 de maio

Um grupo de jovens vai a uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acaba vivendo um inferno.

A Caminho do Verão – 06 de maio

No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada.

O Som da Magia – 06 de maio

Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado faz os problemas de uma adolescente desaparecerem e desperta sua esperança.

Jackass 4.5 – 06 de maio

Acompanhe a equipe de Jackass e suas maluquices em cenas ousadas e inéditas.

Os Opostos Sempre Se Atraem – 06 de maio

Reunidos após uma década, dois policiais (Omar Sy e Laurent Lafitte) muito diferentes investigam um assassinato em uma cidade dividida, que esconde uma grande conspiração.

Thar – 06 de maio

Um assassinato e uma trama horrível de tortura abalam uma cidade tranquila no deserto. É a chance de um policial veterano provar seu valor.