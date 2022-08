Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (12 a 14 de agosto)

A Netflix revelou os lançamentos do segundo fim de semana de agosto. Dessa vez, o streaming não terá muitas novidades no catálogo.

A terceira temporada de Eu Nunca é o grande destaque, chegando à plataforma na sexta-feira (12).

Continua depois da publicidade

Além dessa, há também Código: Imperador e Uma Família Exemplar, para os fãs de produções sul-coreanas.

Confira, abaixo, os lançamentos de 12 a 14 de agosto na Netflix.

Eu Nunca…: Temporada 3 – 12 de agosto

Devi e as amigas finalmente conseguem abandonar a vida de solteiras, mas descobrem que relacionamentos não são só flores.

Código: Imperador – 12 de agosto

Um agente de inteligência recebe a missão de incriminar um político íntegro e tem que decidir até onde ousa ir em sua tarefa.

Dupla Jornada – 12 de agosto

Um caçador de vampiros tem uma semana para arrumar dinheiro para ajudar a filha. Parece que vai ter que se matar de trabalhar para ganhar a vida. Estrelado por Jaime Foxx.

13: O Musical – 12 de agosto

Após o divórcio dos pais, um pré-adolescente deixa Nova York e se muda para Indiana, onde decide organizar um grande Bar Mitzvá.

Uma Família Exemplar – 12 de agosto

Ao acidentalmente roubar dinheiro de um cartel, um professor descobre que a única chance de salvar a família é trabalhar como entregador de drogas.

Jogos Entre Amigos – 14 de agosto

Um grupo de antigos amigos se reúne para competir em desafios absurdos e, no caminho, aprendem o significado da verdadeira amizade.

Banho de Sangue – 14 de agosto

Após o assassinato do filho por um oficial de polícia durante uma blitz, um juiz recorre à ajuda de outro pai para fazer justiça com as próprias mãos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.