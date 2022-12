Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (16 a 18 de dezembro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do fim de semana de 16 a 18 de dezembro na plataforma de streaming.

Neste final de semana, há algumas estreias em destaque, como a série Recruta, do ator Noah Centineo, e o filme Hell Dogs.

Continua depois da publicidade

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix do dia 16 ao dia 18 de dezembro.

Hell Dogs (16/12/2022)

Para se infiltrar na yakuza, um ex-policial com sede de vingança faz amizade com um dos membros mais desequilibrados da organização.

Conselheira do Amor (16/12/2022)

Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor.

BARDO, Falsa Crônica de Algumas Verdades (16/12/2022)

Um jornalista e documentarista mexicano encara uma jornada onírica e introspectiva para se reconciliar com o passado, o presente e com sua identidade.

Cozinha em Conta (16/12/2022)

Nesta competição culinária, cozinheiros amadores precisam impressionar um júri célebre gastando pouco para levar para casa uma bolada em dinheiro.

Recruta (16/12/2022)

Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência.

Summer Job (16/12/2022)

Dez participantes da geração Z embarcam rumo às férias dos sonhos. Mas para ficar em uma mansão de luxo e faturar 100 mil euros, eles precisam trabalhar para valer.

Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia (16/12/2022)

Com imagens detalhadas, relatos de sobreviventes e de equipes de resgate, este documentário retrata a erupção vulcânica que causou várias mortes na Nova Zelândia em 2019.

Longe Demais (16/12/2022)

Uma bolsa de estudos para a escola de maior prestígio da Nigéria abre as portas do luxuoso mundo da elite para um adolescente com problemas financeiros.

Nevasca de Natal (16/12/2022)

Uma nevasca obriga viajantes e funcionários de um aeroporto a passarem as últimas horas da véspera de Natal juntos.

