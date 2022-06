Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (17 a 19 de junho)

Neste feriado prolongado, que tal aproveitar para maratonar as novidades da Netflix?

De sexta a domingo, 17 a 19 de junho, tem várias novas séries e filmes chegando ao catálogo da plataforma de streaming no Brasil.

Continua depois da publicidade

Confira as estreias logo abaixo!

She: Temporada 2 – 17 de junho

Uma missão de espionagem para desmantelar um cartel de drogas leva uma tímida policial de Mumbai a descobrir seu poder de sedução.

O Efeito Martha Mitchel – 17 de junho

Este documentário traça o perfil da esposa do procurador-geral dos EUA na era Nixon, que foi taxada de louca por fazer denúncias contra o governo no caso Watergate.

Guerra de Vizinhos: Temporada 2 – 17 de junho

A série das famílias em guerra está de volta para uma nova temporada.

Spiderhead – 17 de junho

No futuro, dois detentos sob o efeito de drogas psicoativas confrontam o passado em uma instituição gerenciada por um visionário. Com Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.

Vocês Não Me Conhecem – 17 de junho

Durante um julgamento em que todas as provas apontam para ele, o réu decide usar as alegações finais para relatar seu envolvimento com uma mulher misteriosa.

Rainbow High: 2ª Temporada – 17 de junho

Nesta série de animação, as adoradas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour na escola Rainbow High.

SPRIGGAN – 18 de junho

Os agentes Spriggan da corporação ARCAM precisam impedir que artefatos históricos de uma antiga civilização alienígena caiam em mãos erradas.

Três Dias Depois – 18 de junho

Um casal faz sucesso na internet depois que uma briga entre eles viraliza. Agora, os dois precisam descobrir o que sentem um pelo outro – com o mundo todo assistindo.

Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos – 19 de junho

Um jovem escritor (Caio Blat) descobre que a esposa (Maria Ribeiro) tem um caso com outra mulher (Luz Cipriota). Então, ele também se envolve com a outra.

Ben Crump pelos Direitos Civis – 19 de junho

Acompanhe o advogado Ben Crump na busca de justiça pelas mortes de George Floyd e Breonna Taylor neste documentário.

As datas de estreia estão sujeitas a alteração pela Netflix.

