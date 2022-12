Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (2 a 4 de dezembro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do fim de semana de 2 a 4 de dezembro na plataforma de streaming.

Há muitas novidades, como a segunda temporada de Amigas Para Sempre e a animação Scrooge: Um Conto de Natal.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix em do dia 2 ao dia 4 de dezembro.

Amigas para Sempre: Temporada 2 (2/12/2022)

Desde a adolescência, nenhum problema foi capaz de separar Kate e Tully. Mas talvez um único erro possa pôr em risco essa amizade de tantos anos.

Scrooge: Um Conto de Natal (2/12/2022)

O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe.

O Amante de Lady Chatterley (2/12/2022)

Infeliz com seu casamento, a aristocrata Lady Chatterley vive um romance ardente e acaba se apaixonando por um funcionário de seu marido.

Minha Vida Nada Ortodoxa: Temporada 2 (2/12/2022)

O divórcio de Julia se torna ainda mais complicado. Batsheva e Miriam tomam decisões amorosas e profissionais. Aron resiste à secularização.

Exército do Amanhã (2/12/2022)

No mundo pós-apocalíptico, um meteorito infectado com uma planta mortal atinge o planeta e um esquadrão suicida tem algumas horas para salvar sua cidade do colapso total.

Cabeça Quente (2/12/2022)

Nesta realidade distópica, uma epidemia se dissemina pela comunicação verbal, mas um linguista é imune à doença. E ele vai ser caçado por isso.

Supermodel Me: Revolution (2/12/2022)

Doze modelos asiáticas entram em uma disputa acirrada por prêmios que podem consolidar suas carreiras.

Robert Downey Sr. (2/12/2022)

Robert Downey Jr. faz uma homenagem a seu falecido pai neste documentário que relembra a vida e a carreira do cineasta Robert Downey Sr.

