Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (23 a 25 de dezembro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do fim de semana de 23 a 25 de dezembro na plataforma de streaming.

Neste final de semana, as principais estreias são os filmes Glass Onion: Um Mistério Knives Out e Matilda: O Musical, além da série The Witcher: A Origem.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix do dia 23 ao dia 25 de dezembro.

Daniel Craig como Benoit Blanc

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (23/12/2022)

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

The Fabulous (23/12/2022)

Quatro jovens profissionais do competitivo mundo da moda lidam com empregos exigentes, dilemas amorosos e as delícias da vida noturna coreana.

Mestres da Pinhata (23/12/2022)

Nesta disputa inusitada, sete equipes criam pinhatas coloridas e criativas para impressionar um júri rigoroso: um grupo de crianças.

The Witcher: A Origem (25/12/2022)

Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível.

Matilda: O Musical (25/12/2022)

Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda!

Cangaceiro do Futuro (25/12/2022)

Depois de uma pancada na cabeça, um homem acorda em 1927 e descobre que é a cara de um famoso fora da lei. Agora, só resta tirar vantagem disso.

Mãe Só Tem Duas (25/12/2022)

Depois de descobrirem que suas bebês foram trocadas na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.