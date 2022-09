Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (23 a 25 de setembro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 23 a 25 de setembro de 2022 na plataforma de streaming e há muitos novos filmes e séries para assistir no fim de semana.

ATHENA é o destaque da sexta-feira, acompanhado por O Homem do Jazz e O Resgate na Caverna Tailandesa.

Nos outros dias há Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final, a quinta temporada de Dinastia, Flower of Evil e mais.

Confira a lista de lançamentos de 23 a 25 de setembro de 2022 na Netflix:

ATHENA – 23 de setembro

A morte trágica de um garoto dá início a um embate violento no Conjunto Habitacional Athena. No centro do caos, estão os irmãos mais velhos da vítima.

O Resgate na Caverna Tailandesa – 23 de setembro

Um time de futebol juvenil fica preso em uma caverna na Tailândia, levando a uma operação de resgate internacional. Inspirada em uma história real.

O Homem do Jazz – 23 de setembro

De Tyler Perry, este filme retrata amores proibidos, dramas familiares e 40 anos de segredos e mentiras. Tudo ao som de muito blues.

Pokémon: As Crônicas de Arceus – 23 de setembro

Ao investigarem a lenda do mítico Pokémon Arceus, Ash, Goh e Dawn descobrem uma conspiração da Equipe Galáctica que ameaça o mundo.

Jamtara – Você é o próximo: Temporada 2 – 23 de setembro

Numa cidadezinha na Índia, jovens mantêm um lucrativo esquema de golpes até surgir um político querendo participar, e uma policial disposta a acabar com a operação.

Fazenda Lellobee – 23 de setembro

Que fazenda legal! Junte-se a um grupo de crianças e animais para cantar músicas e aprender coisas novas. É muito divertido.

Lou – 23 de setembro

Uma aposentada tentando levar uma vida tranquila precisa enfrentar os fantasmas do passado depois que a filha da vizinha é sequestrada. Com Jurnee Smollett e Allison Janney.

As Garotas do Fundão – 23 de setembro

Nesta comédia comovente, cinco amigas saem de férias juntas para realizar uma série de últimos desejos malucos depois que uma delas descobre que tem câncer.

Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final – 24 de setembro

Acompanhe a última missão da jornada épica dos irmãos Elric: enfrentar uma ameaça de outro mundo, com o potencial de arruinar países inteiros.

Dinastia: Temporada 5 – 24 de setembro

Jogos de poder, rivalidade entre irmãos e sabotagem sem escrúpulos: não há trégua entre os Colbys e os Carringtons nesta temporada.

Flower of Evil – 24 de setembro

Ele tem um passado complicado, mas mantém a pose de marido perfeito. Até que a esposa detetive começa a investigar uma série de assassinatos.

Graça e Coragem – 25 de setembro

Um casal encontra forças no amor depois que um deles recebe o diagnóstico de câncer em plena lua de mel. Baseado em uma história real.

A Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.