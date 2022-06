Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (24 a 26 de junho)

A Netflix conta com alguns lançamentos no último fim de semana de junho, perfeito para quem quer apenas ficar sob as cobertas nesse começo de inverno.

O grande destaque é La Casa de Papel: Coreia, cuja primeira temporada estreia na sexta-feira (24). A série é derivada da famosa original espanhola, que foi encerrada recentemente.

Além disso, há Angry Birds, Homem x Abelha: A Batalha, O Homem de Toronto e mais.

Confira a lista completa logo abaixo:

O Homem de Toronto – 24 de junho

Um caso de identidade trocada obriga um homem desastrado a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo. Com Kevin Hart, Woody Harrelson e Kaley Cuoco.

BEAUTY – 24 de junho

Uma jovem cantora prestes a estourar fica dividida entre a família dominadora, as pressões do ramo fonográfico e o amor pela namorada. Com Giancarlo Esposito e Sharon Stone.

Homem X Abelha: A Batalha – 24 de junho

O comediante britânico Rowan Atkinson (Mr. Bean) estrela esta comédia quase sem som sobre a guerra de um homem com uma abelha.

Glamour Girls – 24 de junho

O mundo das acompanhantes de luxo atrai um grupo de mulheres com a promessa de muito glamour e dinheiro. Até que um assassinato ameaça colocar tudo a perder.

Angry Birds: Loucuras de Verão – Temporada 2 – 24 de junho

Vai voar pena para todo lado! Os adolescentes Red, Chuck, Bomba e Stella passam um verão com outros Angry Birds em um acampamento.

La Casa de Papel: Coreia – 24 de junho

Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano.

As datas de estreia estão sujeitas a alteração pela Netflix.

