Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (28 a 30 de outubro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do fim de semana de 28 a 30 de outubro na plataforma de streaming e há muitas coisas para ficar de olho.

Nada de Novo no Front é o grande destaque, baseado no clássico livro antibelicista de Erich Maria Remarque.

Há também a nova temporada de Big Mouth, séries de terror e mais. Confira a lista de lançamentos da Netflix de 24 a 30 de outubro, abaixo.

Big Mouth: Temporada 6 – 28 de outubro

Esta série de animação para adultos vencedora do Emmy está de volta em uma nova temporada.

Que Festa! Histórias sobre Gabriel García Márquez – 28 de outubro

A cinegrafista Eszter Vörös visita a costa caribenha da Colômbia para conhecer as pessoas, os locais e as músicas que inspiraram o romancista vencedor do Nobel.

O Filho Bastardo do Diabo – 28 de outubro

Jay Lycurgo (Titãs) e Nadia Parkes (Doctor Who) estrelam esta série arrebatadora que combina violência e fantasia. Baseada nos livros “Half Bad” de Sally Green.

Wendell & Wild – 28 de outubro

Keegan-Michael Key e Jordan Peele fazem as vozes em inglês dos dois demônios irmãos que protagonizam esta aventura de animação.

Meu Encontro com o Mal – 28 de outubro

Vítimas relatam suas experiências com possessão demoníaca nesta série documental que conta com reconstituições e depoimentos.

Se Eu Soubesse – 28 de outubro

Emma não se sente capaz de lidar com um casamento decepcionante que já dura dez anos. Até que recebe uma oportunidade incrível de reviver toda a última década.

Vento Selvagem – 28 de outubro

Dois policiais corruptos investigam o brutal assassinato de uma jovem, e as tensões chegam a um ponto crítico na pequena cidade marcada pela segregação racial.

Drink Masters – 28 de outubro

Grandes nomes da mixologia mundial exibem seus talentos para criar drinks incríveis na disputa por um prêmio de US$ 100 mil e o título de mestre absoluto dos drinks.

Nada de Novo no Front – 28 de outubro

O premiado Edward Berger dirige este drama tenso baseado no best-seller de Erich Maria Remarque.

Eu Sou Stalker – 28 de outubro

Dos produtores de Sou um Assassino, esta série documental sobre crimes reais é contada a partir da perspectiva de stalkers e sobreviventes.

Assassinos Indianos: Morte no Tribunal – 28 de outubro

Em 2004, um predador cruel foi linchado no tribunal. Esta é a história da comunidade que ele aterrorizou, e da vingança dessas pessoas.

Identidade Fragmentada – 28 de outubro

Ao acordar de um coma, uma mulher bem-sucedida se vê em uma realidade alternativa, onde precisa revisitar um terrível trauma de infância.

Deadwind: Temporada 3 – 29 de outubro

Depois da reconciliação, Karppi e Nurmi investigam um caso envolvendo um símbolo misterioso, promessas farmacêuticas e uma pessoa muito perturbada.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.