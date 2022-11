Os lançamentos da semana (07 a 13 de novembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 7 a 13 de novembro de 2022 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

A semana conta com diversos lançamentos de destaque, como a quinta temporada de The Crown, a segunda de Warrior Nun e muito mais.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix de 7 a 13 de novembro.

Surf Adventures: O Filme (07/11/2022)

Documentário sobre os melhores surfistas do Brasil, fazendo suas coisas nas melhores praias do mundo, localizadas no Havaí, Indonésia, Brasil, África do Sul e Califórnia. Eles também falam sobre suas experiências profissionais e pessoais, e descrevem os lugares que visitam.

Neal Brennan: Blocks (8/11/2022)

Da conexão entre humanos e cães à semelhança entre namorar uma modelo e ter um buggy, Neal Brennan reflete sobre a vida neste especial de stand-up.

Universo Trivia (8/11/2022)

Vence quem fizer mais pontos! Desafie um amigo ou vença um adversário misterioso respondendo perguntas rápidas sobre ciência, arte, geografia e muito mais.

A Família Noel 2 (8/11/2022)

A função do Papai Noel é entregar presentes. Mas depois de herdar as rédeas do avô Noël, Jules recebe uma carta de uma garota com um pedido especial.

Curtas dos Minions 2 (8/11/2022)

Conheça curtas de animação como Phil’s Dance Party e Binky Nelson sem Chupeta nesta compilação de curtas da mesma produtora da franquia Meu Malvado Favorito.

Medieval (8/11/2022)

Um líder mercenário sela seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da ordem teutônica e do Sagrado Império Romano.

The Crown: Temporada 5 (9/11/2022)

Com Diana e Charles agitando a mídia, a Rainha Elizabeth II enfrenta seu maior desafio nos anos 1990: o debate público sobre o papel da monarquia.

Futebol em Apuros (9/11/2022)

Um cientista malvado rouba o talento de jogadores de futebol. Para recuperar suas habilidades, eles contam com a ajuda de quatro jovens fãs.

Esquemas da FIFA (9/11/2022)

Disputas, poder, política. Um mergulho na história da FIFA revela muitas controvérsias e o que é preciso para sediar uma Copa do Mundo.

Bala Perdida 2 (10/11/2022)

Depois de limpar seu nome, o mecânico Lino tem um único objetivo: vingar-se dos policiais corruptos que mataram seu irmão e seu mentor.

Warrior Nun: Temporada 2 (10/11/2022)

Ava e as irmãs da Ordem se unem a novos aliados para derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo.

O Estado do Alabama vs. Brittany Smith (10/11/2022)

Este documentário mostra a história angustiante de uma mulher em julgamento por matar o homem que a atacou.

Uma Quedinha de Natal (10/11/2022)

Depois de perder a memória em um acidente, uma herdeira mimada (Lindsay Lohan) fica sob os cuidados de um charmoso viúvo e sua filha na época do Natal.

Não Vá (11/11/2022)

Abandonado inesperadamente pela namorada, Semih precisa confrontar o passado se quiser encontrar respostas sobre seu relacionamento.

O Dragão do Meu Pai (11/11/2022)

Em uma ilha misteriosa cheia de animais ferozes, um garoto vive aventuras fantásticas ao lado de um amigo muito especial. Estrelado por Gaten Matarazzo, Ian McShane e Whoopi Goldberg.

Monica, O My Darling (11/11/2022)

Um especialista em robótica se envolve em uma trama de paixão e assassinato. Mas nada é o que parece, nem a morte.

Em Busca do Enfermeiro da Noite (11/11/2022)

Este documentário mostra como a polícia provou que o enfermeiro intensivista Charles Cullen matou pacientes e como ele quase escapou ileso.

Papel de Rainha (11/19/2022)

Uma rainha temperamental precisa transformar um de seus filhos arruaceiros no próximo rei de Joseon e ainda enfrentar a concorrência pelo trono.

Curta Essa com Zac Efron: Temporada 2: Austrália (11/11/2022)

Zac e Darin vivem uma grande aventura na Austrália, explorando a biodiversidade e a cultura do país e os esforços para protegê-las .

A História do Cinema Negro nos EUA (11/11/2022)

O historiador e crítico cultural Elvis Mitchell traça a evolução e a revolução do cinema negro, de suas origens ao impacto dos filmes da década de 1970.

Revelações Pré-históricas (11/11/2022)

O jornalista Graham Hancock viaja mundo afora em busca de indícios de civilizações misteriosas perdidas desde a última era do gelo.

Coração de Cowboy (12/11/2022)

Cansado de sua empresária despreparada e da cena sertaneja, o desencantado cantor Lucca volta ao interior para se reconectar com suas raízes e seu primeiro amor.

As Cores do Amor (12/11/2022)

Quando a bibliotecária Taylor Harris de repente perde seu emprego, ela volta para sua pequena cidade natal em Montana, onde se envolve para ajudar a salvar o hotel da pequena cidade de seu irmão do magnata Joel Sheenan, que quer renová-lo.

