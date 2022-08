Os lançamentos da semana (1 a 7 de agosto) na Netflix

A Netflix revelou os lançamentos da primeira semana de agosto de 2022 na plataforma de streaming e há muitos destaques nesse mês.

Sandman, a aguardada série baseada na aclamada obra de Neil Gaiman, é o grande destaque. Além disso, há a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, dentre outras séries e filmes.

Continua depois da publicidade

Realities, comédia stand-up e programação infantil também fazem parte das novidades dessa semana.

Confira, abaixo, os lançamentos de agosto na Netflix.

Um Pesadelo de Casamento – 01 de agosto

Um pedido de casamento deveria ter um final feliz. Mas, para este casal, esse é só o começo de uma batalha sobre os preparativos para a cerimônia.

Nunca Deixe de Lembrar – 01 de agosto

O artista alemão Kurt Barnert escapou da Alemanha Oriental e agora vive na Alemanha Ocidental, mas é atormentado por sua infância sob os nazistas.

Parque do T-Rex – 01 de agosto

Os guardas florestais do parque do T-Rex vivem aventuras cheias de ação para proteger seus amigos dinossauros de uma ameaça.

Arvolândia – 01 de agosto

Com habilidades incríveis e carrinhos rápidos, esses heróis animais trabalham juntos para resolver os problemas mais espinhosos de Arvolândia.

TOC – Transtornada, Obsessiva, Compulsiva – 02 de agosto

Kika é uma celebridade idolatrada por muitos fãs. Mas, por trás de toda essa fama, há uma mulher que enfrenta o TOC e uma terrível crise profissional.

Ricardo Quevedo: Amanhã Será Pior – 02 de agosto

Ricardo Quevedo faz piadas sobre situações que testam a paciência de qualquer pessoa, como o trânsito perigoso e as brigas de casais durante a pandemia.

A Maldição de Sharon Tate – 02 de agosto

A estrela em ascensão Sharon Tate é atormentada por visões da própria morte, enquanto os membros da seita de Charles Manson se preparam para atacar.

Bom Dia, Verônica: Temporada 2 – 03 de agosto

Oficialmente morta, Verônica fará o que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família. Durante sua investigação, ela descobre uma ligação sombria entre o orfanato onde Brandão cresceu e um missionário perigoso em busca de poder absoluto.

Que Culpa Tem o Carma? – 03 de agosto

Quando a irmã modelo começa a namorar seu crush da época da escola, a estilista Sara precisa decidir se a culpa é mesmo de seu suposto azar.

KM 31 – 03 de agosto

Em um trecho solitário de estrada onde acontecem muitos incidentes misteriosos, uma mulher atropela um menino e desencadeia a ação deste sinistro filme de terror.

Grandes Fracassos: Woodstock 99 – 03 de agosto

O festival de Woodstock de 1969 prometia paz e música. Mas a edição de 1999 trouxe tumulto, violência e danos reais. Por que tudo deu tão errado?

Buba – 03 de agosto

Um trapaceiro de uma cidade pequena e seu irmão manipulador entram para a máfia local, com consequências hilárias e desastrosas.

Os Grandiosos Irmãos Robôs – 04 de agosto

Dois robôs irmãos, Shiny e Thunder, e sua criadora precisam defender a Terra do ataque de monstros espaciais. Chega de briguinha, é hora da batalha!

KAKEGURUI TWIN – 04 de agosto

Determinada a ascender socialmente, Mary Saotome investe tudo na atividade mais valorizada em sua escola de elite: a jogatina.

Veloz, Furioso e Apaixonado – 04 de agosto

O campeão de um esporte inusitado luta para conciliar sua vida amorosa com a defesa do título de empilhador de copos mais rápido do mundo.

Lady Tamara – 04 de agosto

Um reality cheio de glamour, que retrata a vida profissional e pessoal da socialite Tamara Falcó e sua ilustríssima família.

Temporada de Casamentos – 04 de agosto

Asha e Ravi decidem fingir um namoro para fugir da pressão das famílias durante a temporada de casamentos, mas acabam se apaixonando de verdade.

Corações Sujos – 04 de agosto

Enquanto a maior parte da comunidade japonesa no Brasil não acredita na rendição do Japão em 1945, um grupo terrorista surge para punir quem acredita.

Sandman – 05 de agosto

Depois de anos na prisão, Morpheus, o rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder.

Carter – 05 de agosto

Um homem acorda sem memória. Orientado por uma voz misteriosa vinda de um dispositivo em seu ouvido, ele parte em uma perigosa missão de resgate.

Lockdown – 05 de agosto

Seis desconhecidos são confinados em um hospital nigeriano durante uma pandemia. A tensão aumenta dentro e fora do hospital, e as histórias dessas pessoas se entrelaçam.

Darlings – 05 de agosto

Badru acha que seu marido pode mudar de vida se parar de beber. Mas, quando a raiva dele vai longe demais, ela e a mãe decidem se vingar — mesmo sem saber muito bem como.

O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme – 05 de agosto

Os poderes místicos das tartarugas ninja são colocados à prova quando criaturas impiedosas de outro universo tentam instaurar o caos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.