Os lançamentos da semana (10 a 16 de abril) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 10 a 16 de abril na plataforma de streaming. Há muitas novidades chegando ao catálogo do serviço.

Entre os destaques, está Seven Kings Must Die, aguardado filme que encerra a história de The Last Kingdom.

Trolls 2 e a segunda temporada de A Sogra que te Pariu também chegam ao streaming nesta semana.

Confira os lançamentos de 10 a 16 de abril da Netflix, abaixo.

Segunda-feira, 10 de abril

Trolls 2

Barb quer uma nação regida pelo rock, mas a Rainha Poppy, Tronco e a turma vão unir os trolls para salvar outros tipos de música.

CoComelon – Temporada 8

A criançada vai aprender letras, números, sons de animais e muito mais nesta série cheia de canções infantis e diversão para toda a família.

Terça-feira, 11 de abril

Sem lançamentos

Quarta-feira, 12 de abril

A Sogra Que Te Pariu é a primeira sitcom brasileira da Netflix

A Sogra que te pariu – Temporada 2

Isadir vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da nora. É um barraco atrás do outro!

Amor em Tempos de Polarização

Um membro de um grupo nacionalista de Varsóvia engata um romance proibido com uma ativista de esquerda, provocando uma série de consequências inesperadas.

Procurados – EUA: O Atentado à Maratona de Boston

Imagens de arquivo, reconstituições arrepiantes e entrevistas exclusivas lançam um novo olhar sobre a tragédia e os dois irmãos que chocaram uma cidade.

Celeste Barber: Muito Bem, Obrigada

Em Sydney, a atriz e comediante Celeste Barber sobe ao palco para falar sobre casamentos, saúde mental, brinquedos adultos de celebridades e muito mais.

Irresistível – Temporada 2

Um estrategista político vai trabalhar na campanha de um candidato a prefeito de uma cidadezinha e transforma a corrida eleitoral em um circo midiático multimilionário.

Quinta-feira, 13 de abril

O Chefinho faz sucesso na Netflix

O Chefinho: De Volta ao Berço

A versão adulta de Ted Templeton está numa enrascada. Para não ser preso, ele volta a ser o Chefinho, fingindo ser um dos filhos do seu irmão, Tim.

Desejo Obsessivo

Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre.

Marcha pela Minha Verdade: Alex Schwazer

Depois de ser banido por doping, o medalhista olímpico Alex Schwazer pede ajuda de quem o acusou para dar a volta por cima.

Um Homem da Flórida

Um ex-policial vai até a Flórida para um trabalho suspeito e acaba se envolvendo em uma odisseia alucinante, que pode ter consequências mortais.

Sexta-feira, 14 de abril

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Após a morte do rei Eduardo, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra.

Rainhas em Fuga

Quatro mulheres finalmente fazem a viagem de carro que planejaram nos tempos de escola, mas elas não imaginam o que vem pela frente.

Assombrosas

A habilidade de três mulheres que investigam eventos paranormais é colocada à prova após o desaparecimento do líder de sua organização. Inspirado no Grupo Hepta.

Corrosão

Após perder seu bebê e quase morrer no parto, uma jornalista sofre com visões perturbadoras e ataques terríveis enquanto vive o luto em casa.

Queenmaker

After a tragic accident, a powerful fixer uses her skills to transform a civil rights lawyer into the next mayor — and take down her former employer.

Sábado, 15 de abril

Keeping Up with the Kardashians – Temporada 13

As Kardashians colocam a família em primeiro lugar neste reality sobre fama, grandes impérios e o mundo dos ricos e famosos.

The Real Housewives of Beverly Hills – Temporada 8

Nesse reality de sucesso, um grupo de mulheres ricas vive amizades e conflitos regados a bons drinks e altas doses de drama.

Domingo, 16 de abril

Segunda-feira

Dois americanos expatriados se conhecem por acaso na Grécia. Lá, eles iniciam um romance tórrido, que pode acabar em desilusão.

