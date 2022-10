Os lançamentos da semana (10 a 16 de outubro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 10 a 16 de outubro na plataforma de streaming.

Embora esta semana esteja ausente de grandes lançamentos, há algumas obras para ficar de olho, como a série animada de Menino Maluquinho.

Continua depois da publicidade

Há também A Maldição de Bridge Hollow, algumas comédias stand-up e mais.

Há também documentários e programação infantil. Confira a lista de lançamentos da Netflix de 10 a 16 de outubro, abaixo.

Guardiões da Floresta – 10 de outubro

Os irmãos nativos americanos Kodi, Summer e Eddy têm um segredo: eles são Guardiões da Floresta que ajudam a proteger o parque nacional onde vivem.

Esposa de Aluguel – 11 de outubro

Para atender o último desejo da mãe e evitar que ela o remova do testamento, um solteirão inveterado contrata uma atriz para se passar por sua noiva.

Cidade Implacável – 11 de outubro

Sem nenhuma perspectiva após o furacão Katrina, um jovem e amigos próximos se voltam para uma vida de crimes em Nova Orleans.

Os Lobos da Ilha de Vancouver – 11 de outubro

Conheça a fascinante vida selvagem da Ilha de Vancouver, onde águias mergulham em busca de peixes e lobos se aventuram nas águas geladas do oceano.

Na Rota do Tráfico – 11 de outubro

Um traficante meticuloso precisa investigar a cadeia de fornecimento de drogas do chefe e, ao mesmo tempo, se livrar de agentes federais.

​DEAW 13: Stand-Up com Udom Taephanich – 11 de outubro

Com a ironia que se tornou sua marca registrada, o comediante de stand-up tailandês Udom Taephanich volta ao palco para falar de exames de próstata, velórios e mais.

Iliza Shlesinger: Hot Forever – 11 de outubro

Macacão apertado, sutiã feio e a necessidade de homens adultos terem camas decentes. É por essas e outras que Iliza ainda é uma das vozes mais hilárias de sua geração.

O Tempo do Amor – 11 de outubro

Um terapeuta de casais tenta ajudar seus clientes a evitar o divórcio, mas vive os próprios dilemas amorosos.

O Menino Maluquinho – 12 de outubro

O Menino Maluquinho é um garoto criativo que adora envolver todo mundo em suas aventuras. Só que nem sempre elas saem como planejado!

Terra de Crocodilos – 12 de outubro

Matt Wright e sua equipe não têm medo do perigo. Eles estão prontos para capturar e trasladar alguns dos répteis mais ferozes das regiões selvagens da Austrália.

Detetive Belascoarán – 12 de outubro

Héctor Belascoarán larga o emprego e o casamento monótono para virar detetive independente e investigar casos criminosos chocantes na Cidade do México da década de 1970.

Missing: The Other Side – 12 de outubro

Um golpista encontra uma vila cheia de mistérios sobrenaturais, assombrada por espíritos de pessoas desaparecidas.

Blackout – 12 de outubro

Um homem desperta com amnésia em um hospital mexicano e descobre que é alvo de um cartel. Agora, ele precisa ir atrás da verdade, rápido!

Tempos de Paz – 12 de outubro

Um imigrante polonês chega ao Brasil pós-guerra e precisa provar que não é um fugitivo nazista para conseguir entrar no país.

Cozinha Fácil: Chefs do Dia a Dia – 12 de outubro

Cozinheiros amadores colocam suas habilidades e criatividade à prova elaborando pratos rápidos, fáceis, deliciosos e dignos de um grande prêmio em dinheiro.

Bem-vindos à Vizinhança – 13 de outubro

Cartas sinistras. Vizinhos estranhos. Ameaças obscuras. Uma família se muda para a casa dos sonhos, mas logo descobre que herdou um pesadelo.

Som na Faixa – 13 de outubro

Neste relato ficcionalizado, um empreendedor sueco e seus parceiros decidem revolucionar a indústria musical com uma plataforma legalizada de streaming.

Exception – 13 de outubro

Em um futuro distante, a humanidade foi forçada a deixar a Terra. Uma nave com uma equipe de especialistas impressa em 3D é enviada para colonizar um novo planeta.

Guardiões da Mansão do Terror: Temporada 2 – 13 de outubro

Barney, Norma, Pugsley e seus amigos encontram várias criaturas estranhas que vão de anjos e gêmeos malvados até um exército de bonecas possuídas da Pauline Phoenix.

Sue Perkins: Tudo Dentro da Lei – 13 de outubro

Sue Perkins viaja pela América Latina aproveitando a vida com experiências tão bizarras, perigosas e inusitadas que nem parecem lícitas.

Match Imperfeito: Temporada 2 – 14 de outubro

Em meio a romances turbulentos e prazos implacáveis, Dimple e Rishi encaram o fim do curso de verão e uma pergunta decisiva: será que eles foram feitos um para o outro?

A Maldição de Bridge Hollow – 14 de outubro

Mesmo odiando o Halloween, um pai se une à filha para encarar um espírito que está tocando o terror ao dar vida às decorações macabras da cidade.

Tudo Pede Salvação – 14 de outubro

Daniele acorda e se vê involuntariamente internado em um hospital psiquiátrico. Agora, tem que reaprender a viver e a amar com a ajuda dos outros pacientes.

Sagrada Família – 14 de outubro

Uma família com um segredo perturbador recomeça a vida em Madri, onde novas relações complicam seus planos e fazem o passado vir à tona.

Borboletas Negras – 14 de outubro

Um romancista com um bloqueio criativo aceita escrever as memórias de um homem à beira da morte, mas logo acaba fazendo parte do sangrento passado dessa estranha figura.

Take 1 – 14 de outubro

Músicos famosos escolhem uma única música e buscam fazer sua melhor versão ao vivo tudo em um só take.

Esperando os Bárbaros – 14 de outubro

A chegada de um coronel que é famoso pelos seus métodos de tortura leva o magistrado de um povoado distante a questionar sua lealdade ao império.

As Panteras – 15 de outubro

As Panteras têm outra missão agora que a agência abriu uma filial no exterior: trabalhar com uma nova recruta e impedir que um protótipo caia em mãos erradas.

Cores da Justiça – 15 de outubro

Uma policial novata sem querer grava policiais corruptos cometendo um assassinato. Com a cabeça a prêmio, ela precisará escapar de ameaças vindas de todos os lados.

Blippi Especial de Halloween – 15 de outubro

Disposto a ter o Halloween mais assustador de todos, Blippi pega o livro de feitiços e sai em busca de gostosuras, abóboras e decorações divertidas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.