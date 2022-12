Os lançamentos da semana (12 a 18 de dezembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 12 a 18 de dezembro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

Entre os grandes destaques, estão as séries Recruta, como Noah Centineo, e Sonic Prime. Já nos filmes, Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks, é a principal estreia.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 12 a 18 de dezembro.

O Próximo Convidado com David Letterman e Volodymyr Zelenskyy (12/12/2022)

David Letterman vai a Kiev para uma conversa íntima, emocionante e profunda com Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia.

Solteiros, Ilhados e Desesperados: Temporada 2 (13/12/2022)

Um novo grupo de solteiros chega a uma ilha deserta em busca do amor verdadeiro. Será que encontrarão alguém com quem curtir um encontro paradisíaco?

As Aventuras de Gudetama (13/12/2022)

O ovinho preguiçoso Gudetama embarca em uma grande aventura com Shakipiyo, que quer encontrar a mamãe custe o que custar.

Last Chance U: Basquete – Temporada 2 (13/12/2022)

O Husky começa uma nova temporada na East Los Angeles College, e os novos talentos precisam da ajuda do treinador Mosley para alcançar seu potencial.

Tom Papa: Que Dia! (13/12/2022)

Tom abre o jogo sobre a intimidade após o casamento, seu pug de estimação e explica por que a maior parte dos problemas da vida é culpa dos homens.

Ele Acredita em Papai Noel! (14/12/2022)

Após cinco meses de namoro, Lisa descobre que Tom ama o feriado que ela mais odeia. Será que ela consegue dar outra chance ao Natal em nome do amor?

Do Jeito Delas (14/12/2022)

Na Polônia de 1976, três mulheres determinadas encaram mudanças políticas e sociais em busca de amor, liberdade e independência financeira.

Não Atenda o Telefone! (14/12/2022)

Esta série documental acompanha a investigação de trotes telefônicos que convenciam gerentes de redes de fast-food dos EUA a submeter suas equipes a diversos abusos.

Vale dos Cangurus (14/12/2022)

Em um vale secreto na Austrália, a pequenina canguru Mala enfrenta uma matilha de dingos famintos e períodos de neve profunda.

O Chapeleiro do Mal (14/12/2022)

Junto com seu professor e três colegas, um jovem problemático passa o fim de semana em uma mansão assombrada por uma terrível lenda urbana.

As Villamizar (14/12/2022)

No início do século 19, três irmãs da alta sociedade colombiana levam vidas duplas como espiãs para fazer justiça pela mãe e ajudar os rebeldes a derrotar os espanhóis.

Murderville: Quem Matou o Papai Noel? (15/12/2022)

Nesta comédia de improviso com convidados famosos, um detetive que odeia as festas de fim de ano é obrigado a resolver um assassinato e salvar o Natal.

Violet Evergarden: Memórias (15/12/2022)

Neste resumo de uma emocionante e premiada série animada, uma antiga criança-soldado começa a escrever cartas para superar seus traumas.

Sonic Prime (15/12/2022)

Uma batalha explosiva contra o Dr. Eggman abala o universo e Sonic precisa viajar por dimensões paralelas para reencontrar os amigos e salvar o mundo.

Os 4 Malfeitores (15/12/2022)

Quatro assassinos aposentados voltam à ativa para ajudar uma policial honesta e ética, que está determinada a encontrar um criminoso difícil de capturar.

Masha e o Urso: Temporada 5 (15/12/2022)

A pequena Masha mora perto de uma floresta e vive aventuras incríveis com seu melhor amigo, um urso que trabalhava no circo.

Um Lindo Dia na Vizinhança (15/12/2022)

O escritor Lloyd Vogel inicia uma amizade com o famoso apresentador infantil Fred Rogers e acaba fazendo as pazes com seu passado difícil.

Conselheira do Amor (16/12/2022)

Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor.

BARDO, Falsa Crônica de Algumas Verdades (16/12/2022)

Um jornalista e documentarista mexicano encara uma jornada onírica e introspectiva para se reconciliar com o passado, o presente e com sua identidade.

Cozinha em Conta (16/12/2022)

Nesta competição culinária, cozinheiros amadores precisam impressionar um júri célebre gastando pouco para levar para casa uma bolada em dinheiro.

Recruta (16/12/2022)

Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência.

Summer Job (16/12/2022)

Dez participantes da geração Z embarcam rumo às férias dos sonhos. Mas para ficar em uma mansão de luxo e faturar 100 mil euros, eles precisam trabalhar para valer.

Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia (16/12/2022)

Com imagens detalhadas, relatos de sobreviventes e de equipes de resgate, este documentário retrata a erupção vulcânica que causou várias mortes na Nova Zelândia em 2019.

Gostaria de uma Xícara de Café? (16/12/2022)

Em um momento de inspiração, um jovem repensa sua vida e decide se tornar barista. Nessa jornada, ele vai aprender sobre várias outras coisas além do café.

Paradise Police: Temporada 4 (16/12/2022)

Um policial novato começa a trabalhar na desorganizada unidade comandada por seu pai e, entre um tiro e outro, a equipe tenta resolver um grande caso.

Assassinos Indianos: O Monstro de Bangalore (16/12/2022)

Uma força policial despreparada enfrenta uma caçada pelo cruel assassino de mulheres que aterroriza todo o estado.

Longe Demais (16/12/2022)

Uma bolsa de estudos para a escola de maior prestígio da Nigéria abre as portas do luxuoso mundo da elite para um adolescente com problemas financeiros.

Nevasca de Natal (16/12/2022)

Uma nevasca obriga viajantes e funcionários de um aeroporto a passarem as últimas horas da véspera de Natal juntos.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.