Os lançamentos da semana (13 a 19 de fevereiro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 13 a 19 de fevereiro de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Entre os destaques, estão a 5ª temporada do anime Aggretsuko, o reality Match Perfeito, muitos doramas (especialmente na quinta-feira).

Também há o thriller Re/Member, que parece ser perfeito para quem gosta de filmes bem tensos.

Confira os lançamentos de fevereiro da Netflix:

Match Perfeito (14/2/2023)

Nesta competição de namoro que mistura estratégia e sedução, os casais mais compatíveis devem juntar ou separar outras duplas para ganhar.

Os Românticos de Bollywood (14/2/2023)

Esta série documental, com imagens de arquivo e entrevistas de celebridades, é uma ode à história do grande nome do cinema de Bollywood, Yash Chopra.

Em Todas as Partes (14/2/2023)

Há mais de uma década separados, um casal de irmãos decide tentar uma reaproximação e realizar um sonho de infância: uma viagem de moto pelo México.

Um Amor para Duas (14/2/2023)

Uche e Toyin são melhores amigas. Mas quando as duas se apaixonam pelo mesmo homem e recebem uma notícia difícil, sua lealdade é posta à prova.

Apaixonados Outra Vez (14/2/2023)

Desde o momento em que se conhecem, Irene e Julio vivem uma montanha-russa de emoções. Será que essa história de amor terá um final feliz?

Jim Jefferies: Sóbrio com Moderação (14/2/2023)

Não há assunto tabu para Jim Jefferies, que fala sobre coalas chapados, o problema com a vasectomia do próprio pai e a difícil escolha entre ter cabelo ou libido.

Re/Member (14/2/2023)

Seis estudantes presos em um loop temporal precisam encontrar as partes do corpo de uma vítima desconhecida para quebrar essa maldição e dar fim ao ciclo de horror.

Sem Filtro (15/2/2023)

Cansada de estudar, Marcely larga a faculdade para correr atrás do sonho de virar influencer. Mas a vida online não é tão fácil quanto parece…

Red Rose (15/2/2023)

Um grupo de adolescentes precisa sobreviver a um verão aterrorizante depois de baixar um app que dá ordens perigosas com consequências mortais.

As Leis de Lidia Poët (15/2/2023)

Proibida de advogar, uma mulher se prepara para lutar contra a decisão do tribunal. Inspirada na vida de Lidia Poët, a primeira advogada italiana.

A Primeira Vez (15/2/2023)

Na Colômbia dos anos 1970, uma adolescente misteriosa começa a estudar em uma escola só para garotos, desafiando as regras e arrasando corações.

Keeping Up With the Kardashians: Temporada 11 (15/2/2023)

As Kardashians colocam a família em primeiro lugar neste reality sobre fama, grandes impérios e o mundo dos ricos e famosos.

Sr. Rainha (15/2/2023)

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Até encontrar uma maneira de voltar para casa, vai ser preciso se virar na corte real.

Rainhas Africanas: Nzinga (15/2/2023)

Misturando dramatização e documentário, esta série mostra a ascensão e o reinado da rainha Nzinga de Angola entre traições familiares e rivalidades políticas.

Dias de Golfe (15/2/2023)

Esta série documental acompanha um grupo de jogadores de golfe dentro e fora do campo, durante uma temporada competitiva e cheia de desafios.

Vida a Bordo: Veleiros (15/2/2023)

Neste spin-off da famosa franquia Vida a Bordo, o Iate Parsifal III corta os mares com uma nova tripulação pronta para encarar problemas, romances e muito mais.

The Real Housewives of Beverly Hills (15/2/2023)

Nesse reality de sucesso, um grupo de mulheres ricas vive amizades e conflitos regados a bons drinks e altas doses de drama.

Família Upshaw: Parte 3 (16/2/2023)

Ainda em busca de sucesso e sossego, a família Upshaw enfrenta desafios que põem à prova seus relacionamentos e sua resiliência.

Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor (16/2/2023)

Todos a bordo! Thomas e seus amigos trabalham muito e ainda arrumam tempo para se divertirem na Ilha de Sodor.

Desencontros do Amor (16/2/2023)

Sempre desajeitado, Guy é muito apaixonado por June. Mas, como uma brincadeira do destino, ele sempre escolhe o pior momento para declarar o seu amor.

Aggretsuko: Temporada 5 (16/2/2023)

Nesta temporada, Retsuko encara o maior desafio de sua vida ao cair de paraquedas no mundo da política. Vote em Retsuko!

Esposa em Tempo Integral (16/2/2023)

Após uma série de eventos inesperados, uma jovem desempregada arranja um trabalho diferente: esposa de um empresário solteirão.

Afeto Profundo (16/2/2023)

Uma grande empresária vira testemunha de um caso ligado a um desaparecimento que abalou sua cidade natal 15 anos atrás.

Foi Mal! (16/2/2023)

Um casal de professores com passados complicados passa a dividir uma sala de aula, após a junção de dois colégios. Entre uma lição e outra, eles descobrem o amor.

Minha Família, Minha Luta (16/2/2023)

Um lutador profissional decide voltar para casa e lutar pela sua herança, quando o pai ameaça deixar tudo para a cuidadora.

Na Palma da Mão (17/2/2023)

A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz.

Submundo do Crime: Temporada 2 (17/2/2023)

A chegada de um novo inimigo estraga os planos de fuga de Mehdi, Liana e Tony e força o grupo a formar alianças improváveis.

Meu Namorado Astronauta (17/2/2023)

O retorno de um astronauta à Terra depois de 30 anos reacende a chama de uma antiga paixão e atrai uma empresa interessada no segredo para a juventude eterna.

Que circo! (17/2/2023)

Caos e comédia entram em cena quando uma trupe de acrobatas decide resgatar a cultura do circo clássico.

Divisão Palermo (17/2/2023)

Criada para melhorar a imagem da polícia, uma equipe de patrulheiros civis acaba colocando a vida em risco ao enfrentar um grupo de criminosos.

Cartas à Distância (17/2/2023)

Neste documentário sobre o isolamento durante o COVID-19, profissionais de saúde do México conectam pacientes às suas famílias por meio de cartas, vídeos e fotos.

Whindersson Nunes: Isso não é um culto (19/2/2023)

Whindersson Nunes sabe que o fim está próximo e reflete sobre acontecimentos da atualidade, redes sociais, religião e mais em seu novo especial de stand-up.

