Os lançamentos da semana (13 a 19 de março) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 13 a 19 de março de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Entre os destaques, estão a 2ª temporada de Sombra e Ossos e a primeira de Agente Elvis.

Há também filmes como Enquanto Estivermos Juntos, Última Parada 174, e o documentário Pornhub: Sexo Bilionário

Há também mais produções sul-coreanas chegando ao streaming, como Kill Boksoon e A Lição: Parte 2.

Confira os lançamentos da semana de 13 a 19 de março na Netflix:

Segunda-feira (13/3/2023)

Enquanto Estivermos Juntos

Nesta cinebiografia sobre amor e luto, a fé do cantor e compositor gospel Jeremy Camp é colocada à prova após a morte de sua esposa.

Terça-Feira (14/3/2023)

Ariyoshi ao Resgate

Ariyoshi costuma ser o apresentador. Mas, desta vez, um elenco de celebridades se alterna no comando do programa enquanto ele assume o papel de assistente atrapalhado.

Bert Kreischer: Sem Vergonha

Sem camisa e sem vergonha, Bert fala sobre ser alvo de zoação das filhas, fluidos corporais e de um passeio em família pra lá de explosivo.

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 4, O Desafio Final

A turma do Roxteen conquistou um lugar no Desafio Final, mas perdeu o patrocinador. Agora, essa galera vai precisar usar a criatividade para bancar a aventura.

Quarta-feira (15/3/2023)

Pornhub: Sexo Bilionário

Com depoimentos de atores, ativistas e ex-funcionários, este documentário mostra em detalhes os sucessos e escândalos do site Pornhub.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 12

Nesta temporada, as Kardashians embarcam em novas aventuras internacionais e lidam com agendas lotadas, decisões importantes e muito drama familiar.

Ikebukuro West Gate Park

Enfrentando as ruas movimentadas de Ikebukuro, Makoto tenta solucionar o assassinato de uma pessoa próxima.

Última Parada 174

Este drama tenso conta a história do homem por trás do sequestro do ônibus 174 que parou o Brasil, no ano 2000, e mostra detalhes do passado do criminoso.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 7

Na luxuosa Califórnia, as estrelas deste reality conhecem pessoas novas, revivem rivalidades e se envolvem em uma polêmica.

Million Dollar Listing: Nova York: Temporada 5

Neste reality indicado ao Emmy®, os melhores corretores de Nova York fazem de tudo para garantir um espaço no disputadíssimo mercado de imóveis de luxo.

As Leis da Selva

Doze pessoas largadas na selva precisam trabalhar em equipe ou sabotar umas às outras se quiserem ganhar o prêmio. Afinal, dizem por aí que todo mundo tem seu preço.

Tigre e Dragão

Um jovem valentão da Yakuza vira aprendiz de um comediante de “rakugo” cheio de dívidas e com um filho que não sabe nada de moda, mas que administra uma loja de roupas.

Uma Quase Dupla

Para resolver uma série de assassinatos em uma pequena cidade brasileira, uma investigadora experiente vai precisar trabalhar com um delegado nada eficiente.

Vida a Bordo

No alto-mar, a jovem tripulação de um iate de luxo lida com namoros no trabalho, convidados exigentes, dramas a bordo e outras ameaças à tranquilidade da viagem.

Quinta-feira (16/3/2023)

Sombra e Ossos: Temporada 2

Após o embate com Kirigan, chegou a hora de Alina e Maly encontrarem novos aliados e tomarem decisões comoventes na busca por mais amplificadores.

Já Era Hora

Nesta comédia dramática, um homem que trabalha demais e vive apressado começa a pular de ano em ano sem perceber. Agora, ele só quer que o tempo passe mais devagar.

Sexta-feira (17/3/2023)

Agente Elvis

Agente Elvis

Não disponível em planos com anúncios devido a restrições de licenciamento.

Nesta série de animação para adultos, Elvis troca o rock pela espionagem e entra para um programa secreto com a missão de impedir vilões de destruírem o mundo.

O Som do Caos

Após se mudar para a casa onde passou a infância, um homem descobre segredos sinistros da própria família ao investigar um acidente que aconteceu na região.

Até o Céu: A Série

Sole fica viúva e decide recorrer ao crime para poder cuidar do filho, mesmo que isso signifique se tornar inimiga do próprio pai.

O Rei das Sombras

Após a morte do pai, dois meios-irmãos se veem em lados opostos de um conflito com consequências trágicas.

O Maestro e o Mar

Um músico se muda para uma ilha pitoresca com a missão de comandar um festival de música, mas sua vida vai passar por uma reviravolta inesperada nesse novo lugar.

A Elefanta do Mágico

Um garoto aceita o desafio do rei: realizar três tarefas impossíveis em troca de uma elefanta mágica e da chance de mudar seu destino.

O Último Homem da Face da Terra

Uma executiva sofisticada descobre que todas as pessoas desapareceram. Para piorar, só sobrou um colega de trabalho arrogante que está determinado a conquistá-la.

Dance 100

Para ganhar 100 mil dólares, oito profissionais devem criar coreografias cada vez mais complexas para um grupo de dançarinos de elite — que também são o júri.

O Maior Escândalo do Críquete

Este documentário esportivo investiga o maior escândalo de manipulação de partidas da Índia, os atletas envolvidos e os jornalistas que descobriram o esquema de corrupção.

Pui Pui – Porquinhos com Rodinhas

Adoráveis e fofos, esses porquinhos que também são carros vivem muitas aventuras nesta divertida animação em stop-motion.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.