Os lançamentos da semana (15 a 21 de agosto) na Netflix

A Netflix revelou os lançamentos da terceira semana de agosto de 2022 na plataforma de streaming. Dessa vez há uma aguardada continuação chegando.

Trata-se de 365 Dias Finais, fim da trilogia, que nunca foi bem elogiada, mas que, ainda assim, atrai os assinantes da plataforma.

Continua depois da publicidade

Há algumas produções nacionais de destaque também, como Nada Suspeitos, série de comédia brasileira e Cine Holliúdy.

Confira, abaixo, os lançamentos de 15 a 21 de agosto na Netflix.

Os Homens São de Marte… E É Pra Lá que Eu Vou! – 15 de agosto

Fernanda é independente e tem dificuldade de encontrar um amor. Ela se joga nas relações, vive intensamente e sempre acha que vai dar certo.

Chesapeake Shores: Temporada 6 – 15 de agosto

A bem-sucedida e mãe solteira Abby retorna à pequena cidade fundada pelo pai, onde pretende passar o resto da sua vida.

Deepa e Anoop – 15 de agosto

Ao lado do seu elefante que muda de cor, uma feliz menininha indiana cria música, alegria e confusão no hotel Mansão Manga.

Angry Birds 2 – O Filme – 15 de agosto

É hora de formar alianças estratégicas: com a chegada de uma nova inimiga, os porcos e os pássaros vão precisar deixar suas desavenças de lado.

Barbie: A Sereia das Pérolas – 16 de agosto

Barbie é Lumina, uma sereia mágica que sonha em ser princesa. Com seus poderes mágicos, ela é capaz de fazer as pérolas dançarem e brilharem.

Barbie em A Princesa e a Plebeia – 16 de agosto

O terrível Preminger está à solta. Para enfrentar essa ameaça, Erika e a Princesa Anneliese contam com a ajuda dos gatinhos Wolfie e Serafina.

Barbie em As 12 Princesas Bailarinas – 16 de agosto

Barbie é a Princesa Genevieve. Ela e suas irmãs foram proibidas de cantar e dançar agora que a malvada prima Rowena se mudou para o castelo.

Barbie Butterfly: A Nova Aventura em Fairytopia – 16 de agosto

A rainha das fadas-borboletas é envenenada, e o príncipe pede a ajuda de Butterfly para salvar a cidade.

Barbie Fairytopia – A Magia do Arco-Íris – 16 de agosto

Neste conto de fadas, Barbie volta a Fairytopia como a Fada Elina. É hora de executar o Voo da Primavera para que toda a terra continue florescendo!

Barbie: Rainhas do Rock – 16 de agosto

A Princesa Courtney troca de lugar com a famosa roqueira Erika. Assim, as duas acabam aprendendo na marra a valorizar novas amizades e experiências.

Barbie Star Light Adventure – 16 de agosto

A bordo de seu hoverboard, a princesa das galáxias Barbie precisa se unir a um grupo de amigos cheios de talentos para conseguir salvar as estrelas.

Seres Rastejantes – 16 de agosto

Era só uma cidadezinha pacata, mas agora tudo está estranho: gatos estão virando feras e moradores estão virando zumbis. O que será que está por trás disso?

Untold: A Namorada que não Existiu – 16 de agosto

De jogador universitário à profissional da NFL, Manti Te’o tinha um futuro promissor no futebol americano. Até que um relacionamento secreto colocou tudo a perder.

Que fim levou Papai Noel? – 16 de agosto

Papai Noel bateu o trenó, invadiu uma casa e ainda por cima foi preso. E agora? Quem é que vai salvar o Natal (e o bom velhinho)?

Nada Suspeitos – 17 de agosto

Enganadas pelo mesmo homem, três mulheres e suas famílias vão até a mansão dele em busca de respostas, mas acabam virando suspeitas de assassinato.

Só Dez Por Cento é Mentira – 17 de agosto

Este revelador documentário oferece um mergulho na vida e na obra de Manoel de Barros, um dos mais importantes poetas brasileiros.

Royalteen – 17 de agosto

Ela começou um romance inesperado com o príncipe herdeiro, mas vai ter que fazer de tudo para impedir que seu passado escandaloso (e um grande segredo) sejam revelados.

COMO SERIA SE…? – 17 de agosto

Na noite de sua formatura, Natalie faz um teste de gravidez e, a partir daquele momento, sua vida se divide em realidades paralelas. Qual caminho ela seguirá?

Fogo Ardente – 17 de agosto

Poncho entra para os bombeiros a fim de descobrir mais pistas sobre a morte do irmão, mas acaba encontrando o amor, uma família… e um serial killer.

Os Saltimbancos Trapalhões – 18 de agosto

Para salvar um circo, Didi e Dedé se unem aos artistas circenses para criar um novo espetáculo, mas precisam enfrentar o proprietário malvado e o prefeito corrupto.

Tekken: Bloodline – 18 de agosto

Depois de perder a mãe para um inimigo poderoso, um lutador furioso treina com o avô e espera a chance de se vingar.

Dentro da Mente de um Gato – 18 de agosto

Neste documentário fofo e cativante, especialistas em gatos exploram a mente desses felinos para revelar suas verdadeiras capacidades.

He-Man e os Mestres do Universo: Temporada 3 – 18 de agosto

Esqueleto está determinado a controlar o universo, mas He-Man e sua turma estão prontos para impedi-lo. Que comece a batalha!

Alma – 19 de agosto

Após perder a memória em um acidente que matou a maioria de seus colegas, Alma tenta descobrir o que aconteceu naquele dia e recuperar sua identidade.

Echoes – 19 de agosto

Desde pequenas, as gêmeas idênticas Leni e Gina sempre trocaram de identidade. Mas suas vidas viram de ponta cabeça quando uma das duas desaparece.

The Assistant – 19 de agosto

Ele perdeu a família enquanto esteve preso injustamente. Agora, busca vingança com a ajuda de um assistente imprevisível.

Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer – 19 de agosto

O suspeito de um crime é encontrado e o caso é considerado encerrado. Até que um diário sugere mais 13 vítimas e possíveis atos de canibalismo.

Glow Up: Temporada 4 – 19 de agosto

Dez novos participantes colocam a criatividade à prova e competem pela chance de se tornar a próxima grande estrela da maquiagem.

Cuphead – A Série: Parte 2 – 19 de agosto

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

365 Dias Finais – 19 de agosto

A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio.

Kleo – 19 de agosto

Após a queda do muro de Berlim, uma ex-espiã da Alemanha Oriental embarca em uma missão de vingança contra as pessoas que a traíram.

Fullmetal Alchemist: A Vingança de Scar – 20 de agosto

Nesta sequência do primeiro longa, os irmãos Elric enfrentam o adversário mais difícil até agora — um serial killer com uma cicatriz enorme na testa.

Herança de Sangue – 21 de agosto

Um ex-presidiário se aproxima de sua filha rebelde para protegê-la dos traficantes de droga que estão tentando matá-la. Com Mel Gibson, Erin Moriarty (The Boys) e Diego Luna.

Cine Holliúdy – 21 de agosto

A chegada da televisão no interior do Brasil, nos anos 1970, ameaça o cinema de uma cidade. Agora, o dono vai ter que usar a criatividade para que seu negócio sobreviva.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.