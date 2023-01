Os lançamentos da semana (16 a 22 de janeiro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 16 a 22 de janeiro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

Durante a semana, o destaques ficam para o filme Eu, Tonya, com Margot Robbie, That ’90s Show e a quarta temporada de Fauda.

Continua depois da publicidade

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 16 a 22 de janeiro.

Eu, Tonya (16/1/2023)

Da vida familiar conturbada ao fatídico incidente, este filme traz um olhar irônico sobre os bastidores da turbulenta carreira da patinadora artística Tonya Harding.

Quartet (16/1/2023)

Depois de um encontro inesperado, quatro músicos decidem formar um quarteto e passar o inverno em um charmoso casarão em Karuizawa. Só que há um segredo entre eles.

MIU404 (16/1/2023)

Em uma delegacia dedicada a solucionar crimes em 24 horas, um detetive metódico acaba tendo que trabalhar com um policial impulsivo.

Perigo no Prato (18/1/2023)

Por meio de entrevistas com especialistas e as famílias das vítimas, este documentário analisa as mortes causadas por problemas no sistema de fornecimento de alimentos dos EUA.

That ’90s Show (19/1/2023)

Wisconsin, 1995. Leia Forman, filha de Eric e Donna, vai passar férias com os avós. Após conhecer a nova geração da área, ela descobre que o lema “sexo, drogas e rock’n’roll” não morre, só muda de roupa.

Guerreiras (19/1/2023)

França, 1914. Com o avanço das tropas alemãs e os homens indo para o front, quatro mulheres precisam lidar em casa com as trágicas consequências da guerra.

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão (19/1/2023)

Esta seleção arrepiante reúne algumas das histórias mais macabras de Junji Ito, mestre dos mangás de terror.

Cartas na Manga (19/1/2023)

Quatro histórias sobre trapaças e farsas, incluindo ladrões de pneus que invadem um casamento e um homem que faz de tudo para esconder o segredo de uma pessoa morta.

Esquadrão de Confeiteiros: Temporada 2 (20/1/2023)

Nesta batalha para conquistar clientes que precisam de doces muito especiais, confeiteiros experientes criam sobremesas inovadoras com muita técnica e precisão.

Império da Ostentação: Nova York (20/1/2023)

Um novo grupo de asiáticos influentes esbanja sua fortuna e seu estilo enquanto lida com os dramas e a vida em Nova York.

Presidente por Acidente (20/1/2023)

Um assistente social dos subúrbios de Paris cai de paraquedas na corrida presidencial francesa. Mas será que o país está preparado para ter seu primeiro presidente negro?

Elenco de Fauda

Fauda: Temporada 4 (20/1/2023)

Um ex-agente israelense volta à ativa para capturar um combatente palestino que ele achou que tivesse matado, desencadeando uma caótica sucessão de acontecimentos.

JUNG_E (20/1/2023)

Num futuro pós-apocalíptico, uma pesquisadora lidera os esforços de pôr fim a uma guerra civil. Para isso, clona o cérebro de uma destemida capitã do exército: sua mãe.

A Lenda de Shahmaran (20/1/2023)

Shahsu vai a Adana para uma palestra e vê a oportunidade perfeita de confrontar o avô distante. Mas acaba envolvida em uma lenda.

Cidade do Caos (20/1/2023)

Um grupo de mulheres tenta escapar das garras de um criminoso, mas a corrupção e as relações familiares deixam esse sonho de liberdade cada vez mais distante.

Missão Majnu (20/1/2023)

Na década de 1970, um espião indiano assume a perigosa missão de desmascarar um programa secreto de armas nucleares no coração do Paquistão.

Dia e Noite (20/1/2023)

Em uma cidadezinha, policiais investigam segredos obscuros que ligam uma série de assassinatos atuais e incidentes intrigantes ocorridos há 28 anos.

Alquimia das Almas (21/1/2023)

Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Refém da Verdade (21/1/2023)

Um repórter decadente é sequestrado por um ex-atleta condenado e decide investigá-lo para tentar voltar aos holofotes, mas logo acaba descobrindo mais do que esperava.

A Gangue (22/1/2023)

Após infância traumáticas, três adolescentes desiludidos partem em uma jornada niilista pela cidade de Los Angeles.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.