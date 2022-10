Os lançamentos da semana (17 a 23 de outubro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 17 a 23 de outubro de 2022. A semana está recheada de novidades para fãs de todos os gêneros.

O grande destaque é A Escola do Bem e do Mal, filme estrelado por Charlize Theron e Cate Blanchett.

Fãs de realities também não ficarão desapontados, visto que a terceira temporada de Casamento às Cegas também chega à plataforma nesta semana.

Confira a lista de lançamentos da Netflix de 17 a 23 de outubro, abaixo.

Só Dez Por Cento é Mentira – 17 de outubro

Este revelador documentário oferece um mergulho na vida e na obra de Manoel de Barros, um dos mais importantes poetas brasileiros.

Xingu – 17 de outubro

Em 1943, três irmãos se aproximam de povos do Xingu, no seio da floresta amazônica. Quando uma tragédia se abate sobre a comunidade, eles saem em defesa dos indígenas.

Waffles + Mochi: O Restaurante – 17 de outubro

Waffles e Mochi adoram comer e agora têm um restaurante próprio, onde preparam pratos com sabores de todo o mundo para clientes famintos.

Somebody Feed Phil: Temporada 6 – 18 de outubro

Da Croácia à Filadélfia, Phil atravessa o mundo com um sorriso no rosto e um enorme apetite pela gastronomia e cultura local. E ele ainda faz uma homenagem a seus pais.

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy – 18 de outubro

Neste icônico especial de stand-up, Gabriel fala dos altos e baixos da vida, como sofrer chantagem, criar treta com um boxeador ou se divertir com o filho no Halloween.

LiSA Another Great Day – 18 de outubro

Neste documentário, a cantora expoente do universo anime compartilha reflexões sobre sua primeira década de carreira e seus desejos para o futuro.

LiSa Live is Smile Always, Eve & Birth: The Birth at Nippon Budokan – 18 de outubro

Famosa por interpretar as músicas temas do anime Demon Slayer e outros clássicos, LiSa sobre ao palco para uma comemoração triunfante dos 10 anos de sua carreira solo.

Mistérios sem Solução: Volume 3 – 18 de outubro e 25 de outubro

O remake da aclamada série documental sobre crimes reais está de volta para uma nova temporada.

A Escola do Bem e do Mal – 19 de outubro

A amizade entre Sophie e Agatha é colocada à prova quando elas vão parar em uma escola mágica que prepara os heróis e vilões do futuro.

Notre-Dame – Catedral em Chamas – 19 de outubro

Inspirada em histórias reais de bombeiros franceses, esta série de drama explora o impacto do incêndio da catedral de Notre-Dame, em 2019, na vida de um grupo de parisienses.

A Gangue da Luva Verde – 19 de outubro

Quando um assalto dá errado, três criminosas da terceira idade se escondem em um asilo e descobrem um segredo sinistro.

O Desconhecido – 19 de outubro

Um policial disfarçado constrói uma conexão intensa com um suspeito de assassinato para ganhar a confiança dele e conseguir uma confissão.

Até que o Dinheiro nos Separe – 19 de outubro

Uma mulher rica e glamurosa busca vingança após se machucar em um acidente de carro. Mas aos poucos o ódio dá lugar a outro sentimento.

Casamento às Cegas: Temporada 3 – 19 de outubro e 26 de outubro

Homens e mulheres colocam à prova o poder do amor às cegas neste reality que conquistou milhares de fãs. Com apresentação de Nick e Vanessa Lachey.

Fanático – 20 de outubro

Um fã menosprezado pelo seu ídolo de filmes de ação vai fazer de tudo para conseguir um autógrafo: perseguir, invadir propriedades e outras loucuras ainda maiores.

A Garota Desaparecida do Vaticano – 20 de outubro

Roma, 1983. Depois de sair da aula de música, a jovem Emanuela Orlandi nunca mais foi vista. Seu desaparecimento envolve o Vaticano em um mistério até hoje insolúvel.

Recomeço: Minissérie – 21 de outubro

Uma americana se apaixona por um siciliano que conheceu na Itália, mas ele acaba morrendo de câncer. Agora, ela encontra refúgio onde menos esperava.

Garota do Século 20 – 21 de outubro

Em 1999, uma jovem faz um favor para a melhor amiga e fica de olho no garoto que ela gosta. Até que chega a hora de viver a própria história de amor.

ONI: A Lenda do Deus do Trovão – 21 de outubro

Em um mundo místico de deuses e espíritos japoneses, uma garota corajosa segue os passos do pai para descobrir seus verdadeiros poderes.

28 Dias Assombrados – 21 de outubro

Três equipes passam 28 dias em lugares mal-assombrados como parte de uma experiência paranormal baseada nas teorias de Ed e Lorraine Warren.

Recomeço – 21 de outubro

Uma artista encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes.

O Último Navio Negreiro – 21 de outubro

Descendentes de africanos escravizados que chegaram ao Alabama em uma embarcação ilegal em 1860 buscam justiça e reconciliação quando os restos do navio são encontrados.

Bárbaros: Temporada 2 – 21 de outubro

Um ano após a derrota de Varo, um novo general romano se estabelece na Germânia, e Ari enfrenta resistência para tentar reinar sobre todas as tribos.

LOL Surprise! Desfile de Inverno – 22 de outubro

Quando a coleção de estreia da Neonlicious desaparece misteriosamente, ela precisa usar toda a sua criatividade para bolar novos looks para o seu grande desfile.

Franco Escamilla: Voyeur Auditivo – 23 de outubro

Franco Escamilla sobe ao palco na Califórnia para um especial de comédia repleto de observações humorísticas sobre fofocas, pandemia e experiências em aeroportos.

