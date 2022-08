Os lançamentos da semana (19 a 21 de agosto) na Netflix

A Netflix revelou os lançamentos do terceiro fim de semana de agosto de 2022 na plataforma de streaming. A terceira parte de uma popular trilogia será lançada.

Trata-se de 365 Dias Finais, que marca o fim da trilogia, que apesar de ser bastante popular na plataforma, é um fracasso de crítica.

Há também o filme nacional Cine Holliúdy, Alma e para fãs de histórias sobre crimes, Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer.

Confira, abaixo, os lançamentos de 19 a 21 de agosto na Netflix.

Alma – 19 de agosto

Após perder a memória em um acidente que matou a maioria de seus colegas, Alma tenta descobrir o que aconteceu naquele dia e recuperar sua identidade.

Echoes – 19 de agosto

Desde pequenas, as gêmeas idênticas Leni e Gina sempre trocaram de identidade. Mas suas vidas viram de ponta cabeça quando uma das duas desaparece.

The Assistant – 19 de agosto

Ele perdeu a família enquanto esteve preso injustamente. Agora, busca vingança com a ajuda de um assistente imprevisível.

Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer – 19 de agosto

O suspeito de um crime é encontrado e o caso é considerado encerrado. Até que um diário sugere mais 13 vítimas e possíveis atos de canibalismo.

Glow Up: Temporada 4 – 19 de agosto

Dez novos participantes colocam a criatividade à prova e competem pela chance de se tornar a próxima grande estrela da maquiagem.

Cuphead – A Série: Parte 2 – 19 de agosto

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

365 Dias Finais – 19 de agosto

A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio.

Kleo – 19 de agosto

Após a queda do muro de Berlim, uma ex-espiã da Alemanha Oriental embarca em uma missão de vingança contra as pessoas que a traíram.

Fullmetal Alchemist: A Vingança de Scar – 20 de agosto

Nesta sequência do primeiro longa, os irmãos Elric enfrentam o adversário mais difícil até agora — um serial killer com uma cicatriz enorme na testa.

Contrate Uma Mulher – 20 de agosto

Para provocar ciúmes na ex, um homem contrata uma colega de trabalho para se passar por sua namorada na reunião de colegas da faculdade.

Herança de Sangue – 21 de agosto

Um ex-presidiário se aproxima de sua filha rebelde para protegê-la dos traficantes de droga que estão tentando matá-la. Com Mel Gibson, Erin Moriarty (The Boys) e Diego Luna.

Cine Holliúdy – 21 de agosto

A chegada da televisão no interior do Brasil, nos anos 1970, ameaça o cinema de uma cidade. Agora, o dono vai ter que usar a criatividade para que seu negócio sobreviva.

